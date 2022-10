Sie waren die Lieblingshunde der Queen: die Welsh Corgis. Am Sonntag ziehen die Hunde durch Speyer – zu Ehren der toten Queen Elizabeth II.

Wohl kaum ein Tier ist so eng mit einer berühmten Persönlichkeit verbunden wie die Welsh Corgis mit der verstorbenen Queen. Mehr als 30 der kleinen Hunde soll die britische Monarchin im Laufe ihres Lebens gehabt haben.

Britische Fähnchen und Dudelsackmusik

Am Sonntag zogen etwa 40 Corgis, natürlich mit ihren Herrchen, gemeinsam durch die Speyerer Innenstadt. Ausgestattet mit britischen Fähnchen und begleitet von Dudelsackmusik – very British also!

Corgis und ihre Besitzer ziehen durch die Speyerer Innenstadt zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. SWR

Die Idee für die Parade hatte die Corgi-Züchterin Sabine Thomas aus Speyer. Sie hält selbst seit vielen Jahren mehrere Corgis. Das Vorbild allerdings kommt aus Großbritannien. Dort wurde unter anderem zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. eine Corgi-Parade abgehalten. Und auch am Sonntag ziehen Corgi-Liebhaber mit ihren Hunden vor den Buckingham-Palast, um an die verstorbene Königin zu erinnern.

Königin Elizabeth II. von Großbritannien streichelt einen ihrer Corgi-Hunde. Jetzt gibt es im Gedenken an die verstorbene Queen eine Corgi-Parade in Speyer. dpa Bildfunk Picture Alliance

Preise für Corgis immens gestiegen

Die kleinen Wachhunde sind übrigens nicht nur in Speyer beliebt. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. sind die Preise für Corgis in die Höhe geschnellt. Das teilte die Haustier-Plattform Pets4Homes der Nachrichtenagentur AFP mit. Für einen der kleinen Hunde wurden demnach mehr als 2.500 Pfund – das sind mehr als 2.700 Euro – verlangt.

Corgi-Parade auch in Niedersachsen

Die Corgi-Liebhaber im Südwesten sind in Deutschland übrigens nicht allein unterwegs. Auch im niedersächsischen Eickenrode versammeln sich Herrchen mit ihren Hunden zu einer Parade. Ein würdiger letzter Gruß für die Queen.

Nicht nur die Queen konnte sich für die kleinen Hunde begeistern. Auf der ganzen Welt springen sie mit ihren Stummelbeinchen herum.