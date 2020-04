Die Welt steht momentan Kopf wegen des Coronavirus. Diverse Großveranstaltungen wurden deshalb abgesagt – auch im Sport. So geht es die nächsten Monate weiter.

Saisonabbruch im französischen Fußball – Paris ist Meister

Die französische Ligue 1 hat als erste der europäischen Topligen die Fußballsaison wegen der Corona-Krise vorzeitig abgebrochen. Tabellenführer Paris St. Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel wurde entsprechend zum Meister erklärt, mit dem SC Amiens und dem FC Toulouse müssen die beiden letztplatzierten Teams absteigen.

Fußball-Bundesliga: Sportminister für Geisterspiele Mitte/Ende Mai

Die Fußball-Bundesliga und die 2. Liga bleiben bis auf Weiteres ausgesetzt. Wann es wieder losgeht, ist noch nicht klar.

Eventuell könnte der Spielbetrieb Mitte oder Ende Mai wieder losgehen - allerdings vor leeren Zuschauerrängen. Das berichtet die Rheinische Post und beruft sich auf eine Beschlussvorlage der Minister. Die Sportminister der Länder empfehlen demnach die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, um den wirtschaftlichen Schaden für die Clubs zu begrenzen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer werden sich demnächst über das Thema abstimmen.

Sollte der Spielbetrieb gut funktionieren, sind nach Ansicht der Sportminister später auch wieder Begegnungen in der Frauen- Bundesliga und im DFB-Pokal möglich. Außerdem steht in dem Papier, der Sport- und Trainingsbetrieb im Breitensport solle schrittweise wieder erlaubt werden - aber nur für Angebote im Freien.

DFL wartet auf Signal von der Politik

Am Donnerstag, den 23. April, hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach ihrem Treffen bekannt gegeben, dass das Training in den Vereinen bereits wieder laufe - unter besonderen Bedingungen. So müssten zum Beispiel strenge Hygienevorgaben und Abstandsregeln eingehalten werden.

Dass man den Spielbetrieb schon am ersten Mai-Wochenende wieder aufnehmen könne, sei derzeit sehr unrealistisch. Wenn das Signal komme, dass man am zweiten Mai-Wochenende wieder spielen dürfe, dann sei man dazu bereit. Das Signal müsse allerdings von der Politik kommen. Die DFL will die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Saison bestenfalls bis zum 30. Juni abschließen.

DFL erhält Mediengelder

Die DFL hat sich zudem mit „fast allen Medienpartnern“ auf eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien geeinigt. „Wir haben intensive Gespräche geführt, die waren geprägt von Respekt“, sagte DFL-Chef Christian Seifert dazu. „Mit einer Ausnahme wurden mit allen Partnern Einigungen erzielt. Es wurden auch Vereinbarungen getroffen, wie damit umzugehen ist, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können. Klar ist auch: Sollte die Saison nicht wieder starten, greifen gewisse Mechanismen zur Rückzahlung.“

Große TV-Partner sind zudem ARD und ZDF sowie Eurosport, der die Rechte an den Internet-Streamingdienst DAZN sublizenziert hat. Es ging um die Zahlung der vierten und letzten Rate der Fernsehgelder, Medienberichten zufolge rund 300 Millionen Euro. Die finanziell gefährdeten Profiklubs der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga sind damit trotz der Corona-Krise nicht mehr akut von der Pleite bedroht.

Fußball-EM der Frauen und Männer

Nach der Verschiebung der Männer-Fußball-EM ins Jahr 2021 aufgrund der Corona-Krise wird auch die Frauen-Fußball-EM ein Jahr später als geplant stattfinden. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag mitteilte, wird das Turnier in England aufgrund der Terminkollisionen vom 6. bis 31. Juli 2022 ausgetragen.

Die WM der Männer in Katar findet zwar im selben Jahr statt, allerdings im Winter. Ursprünglich sollte die 13. EM der Frauen vom 7. Juli bis 1. August 2021 im Mutterland des Fußballs ausgetragen werden. Die EM-Qualifikation ist aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen, der Rekordeuropameister Deutschland liegt mit der Idealausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen in der Gruppe I auf Rang zwei hinter Irland (5 Spiele, 13 Punkte). Die für diesen Sommer angesetzte Männer-EM in zwölf Ländern soll vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden.

Handball

Die Saison in der Handball-Bundesliga wurde abgebrochen. Meister ist in dieser Saison der THW Kiel. Trotzdem haben die Rhein-Neckar Löwen am Wochenende in Kronau erstmals seit dem 7. März wieder trainiert.

Unsere Spieler sind alle Berufssportler und damit auf ihren Körper angewiesen. Sie haben dann auch eine gewisse Sorgfaltspflicht und müssen sich fit halten. Trainer Martin Schwalb in einer Vereinsmitteilung

Nachdem den Profifußballern das Training in der Coronavirus-Krise schon zuvor ermöglicht gewesen war, hatte das Bundesland Baden-Württemberg dies zum 11. April auch anderen Berufsathleten unter strengen Auflagen erlaubt. Die Regeln sehen unter anderem vor, dass die Gruppen nicht mehr als fünf Spieler umfassen dürfen.

Formel 1

Die Formel 1 will ihre wegen der Coronavirus-Pandemie verschobene Saison mit einem Rennen in Österreich am 5. Juli starten. Ziel seien 15 bis 18 Rennen mit einem Saisonfinale im Dezember in Abu Dhabi, teilte die Rennserie am Montag mit.

Basketball

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat ihren Spielbetrieb derzeit bis zum 30. April ausgesetzt. Am Montag (27. April) wollen die Clubs dann beraten, wie es weitergeht. „Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass wir spielen können, sollten wir spielen“, sagte Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic im MagentaSport-Podcast „Abteilung Basketball“.

Falls die Saison wieder aufgenommen wird, werden die Partien alle ohne Zuschauer ausgetragen werden müssen, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Immerhin könnte die BBL so TV-Einnahmen generieren. Er geht – je nach Szenario – von einem Schaden von bis zu 25 Millionen Euro aus. „Ein Abbruch der BBL würde sicher die Vereine stark belasten. Deshalb ist es verständlich, dass alle möglichen Szenarien durchgespielt werden“, sagte Bundestrainer Henrik Rödl.

Eishockey

Im Eishockey ist die Saison bereits abgesagt. Auf bis zu 20 Millionen Euro beziffert DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke die Umsatzverluste durch den Abbruch vor den Play-offs. Zudem sucht die Liga einen neuen Hauptsponsor, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft steigen deutlich an. Insider rechnen damit, dass neun der 14 DEL-Klubs in ihrer Existenz gefährdet sind, wenn die neue Spielzeit nicht wie geplant im September mit Zuschauern beginnen kann. Denn: Der Ticketverkauf macht gut 60 Prozent der Einnahmen aus.

Volleyball

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat die Saison am 12. März bei Frauen und Männern abgebrochen. Durch die Entscheidung werden in diesem Jahr keine Meistertitel vergeben. Außerdem entschied der Vorstand, dass es aufgrund der außergewöhnlichen Situation keine Regelabsteiger aus der 1. Bundesliga geben wird. Über die Vergabe der Startplätze im Europapokal soll eine Regelung entscheiden, die gemeinsam mit dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) erarbeitet wird.

Olympische Sommerspiele

Auch die Olympischen Spiele wurden auf Druck einiger Sportler hin auf das kommende Jahr verschoben. Die Sommerspiele in Tokio sind nach aktuellem Stand für den Zeitraum vom 23. Juli bis 8. August 2021 geplant.

Im Fall einer andauernden Epidemie sollen sie nach Veranstalterangaben abgesagt werden. Die Spiele könnten nicht über 2021 hinaus verschoben werden, sagte Japans Chef-Organisator Yoshiro Mori der Zeitung Nikkan Sports. „In diesem Fall werden sie abgesagt.“