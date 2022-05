Tagelang lag ein Sportwagen auf dem Grund des Neckars, nachdem ihn sein Fahrer nach einer Pinkelpause aus Versehen versenkt hatte. Jetzt ist er wieder an Land.

Am Dienstagabend hatte das Technische Hilfswerk (THW) mit einem Sonargerät zwar ein großes Objekt im Neckar bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) geortet. Zunächst war aber unklar, ob es sich wirklich um den gesunkenen Audi RS6 handelte.

Am Donnerstag herrschte dann Klarheit: Mit einem großen Kran auf einem Schiff konnte eben jenes „ große Objekt “ aus dem Wasser gehievt werden – und glücklicherweise war das der vermisste Sportwagen.

Es ist definitiv das Fahrzeug, das wir auch gesucht haben.

Taucher hatten für die Bergung Schlingen um das Auto, das in etwa 2,50 Metern Tiefe lag, gelegt. Die Wasserschutzpolizei ist zufrieden mit dem Einsatz: Laut deren Leiter Gerd Winkler sei der Ablauf der Bergung genau so gewesen, wie man es sich vorgestellt habe.

Gundelsheim: Fahrer fährt statt auf Straße in den Neckar

Der Fahrer des Wagens hatte am Sonntagabend an der Bootsrampe in Gundelsheim angehalten, um zu pinkeln. Danach stieg er wieder ein und wollte weiterfahren – aber irgendwas ging schief. Der 37-Jährige fuhr statt zurück auf die Straße mit seinem Auto in den Neckar.

Der Wagen trieb mitsamt dem Fahrer ab und ging schließlich auf Höhe Böttingen unter. Der Fahrer des Autos konnte sich durch das Schiebedach retten und an Land schwimmen.

Tagelange Suche nach Auto im Neckar

Am Montagmorgen hat die Feuerwehr begonnen, nach dem Wagen zu suchen. Die Einsatzkräfte fuhren den Neckar bei Gundelsheim mit einem Boot ab und suchten mit Echolot und Tauchern nach dem Sportwagen. Durch die Strömung hätte der Audi RS6 mittlerweile bis nach Neckarmühlbach gespült worden sein können.

Die Taucher waren bereits mehrmals unter Wasser, nachdem das Echolot gesunkene Fahrzeuge im Fluss geortet hatte. Dabei handelte es sich jedoch um Übungsautos der Wasserschutzpolizei, so Jürgen Lobmüller von der Berufsfeuerwehr Heilbronn.

Neckar war für Schifffahrt gesperrt

Weil vermutet wurde, dass das Auto in der Fahrrinne für Schiffe liegt, war der Neckar für die Schifffahrt in der Gegend zeitweise gesperrt. Polizeiangaben zufolge kann eine Beeinträchtigung der Fahrrinne nun aber ausgeschlossen werden. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar hat darin kein Hindernis gefunden. Zehn Schiffe hatten bis Dienstagmorgen ihre Weiterfahrt unterbrechen und warten müssen.

Wer zahlt jetzt? Anwalt gibt Auskunft

Den Schaden am fast neuen Audi schätzt die Polizei auf 100.000 Euro. Aber wer zahlt in so einem Fall eigentlich? SWR3-Moderator Volker Janitz sprach dazu in der Nachmittagsshow mit Versicherungsrechtsanwalt Dr. Hubert van Bühren: