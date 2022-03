Sie nennen sich Squad303, sind eine Gruppe internationaler Programmierer und sie wollen, dass Russinnen und Russen die Wahrheit über den Krieg erfahren. Dafür haben sie ein Tool entwickelt, mit dem jeder Nachrichten an russische Kontakte senden kann. SWR3-Netzexperte Holly Farken-Weber hat es getestet und ist jetzt mit einem nachdenklichen Russen in Kontakt.

So funktioniert das Programm

Der Dienst ist unter der Adresse 1920.in zu erreichen. Zunächst kann zwischen drei Kommunikationswegen entschieden werden: SMS, Whatsapp, E-Mail. Meine Wahl fällt auf Whatsapp, der Messenger hat eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Bei SMS und E-Mail ist zu befürchten, dass sie leicht gefiltert oder mitgelesen werden können. Je nach Inhalt könnte man die Empfänger unter Umständen sogar in Schwierigkeiten bringen.

Im nächsten Schritt erscheint die Telefon-/Whatsapp-Nummer eines russischen Bürgers oder einer Bürgerin sowie der Textbaustein einer bereits in russisch verfassten Nachricht. Anfangs waren hier noch Parolen gegen Putin und sein Regime zu finden, mittlerweile sind die Texte etwas milder und setzen auf eine Dialogaufnahme, wie zum Beispiel:

Hallo, wir kennen uns nicht. Ich lebe im Ausland. Ich weiß, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und viele Soldaten und Zivilisten dort gestorben sind. Wie lebt man in Russland? Wie geht es Ihnen?

Man sollte den russischen Text in jedem Fall vor Versand durch einen Übersetzer jagen um zu prüfen, was man da verschickt. Ich habe mich für einen eigenen Text entschieden. Im freundlichen Ton, dass ich mir Sorgen mache und auch Angst habe vor den Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Außerdem frage ich nach dem Befinden und sage, dass ich in Deutschland lebe. Der Text ist sehr neutral gehalten, da ich gar nichts über die Empfänger weiß.

Mit einem Klick auf „Schicken“ geht es direkt zu Whatsapp, das funktioniert auf dem Smartphone genau wie auf dem Computer. Bevor ich die Nachricht versende, schaue ich mir – sofern vorhanden – noch das Profilbild des Empfängers an. Zeigt das Foto eine minderjährige Person, breche ich ab und nehme die nächste Nummer. Per Klick kann ich mir beliebig viele Nummern abholen, jedoch immer nur eine. Meine Nachricht sende ich an 100 Empfänger.

Wer steckt hinter der Aktion und wie geht Russland damit um?

Jetzt muss ich warten. Erstaunlich viele der Nachrichten werden sofort zugestellt, die Datenbasis der Nummern scheint aktuell. Ich habe mit einem Mitglied von squad303 gesprochen, das anonym bleiben will. 20 Millionen Nummern haben sie derzeit in ihrer Datenbank, sagt er. Nochmal so viele sollen in Kürze folgen.

Sie arbeiten hier mit Hackergruppen wie Anonymous zusammen. So ganz legal ist das wohl nicht, sie sehen es als „großes Telefonbuch“ und verzichten bewusst darauf, weitere Infos wie Namen oder Wohnorte zu veröffentlichen. Die Gruppe aus Polen hat das Projekt vor knapp zwei Wochen begonnen, mittlerweile sollen über 100 Programmierer aus der ganzen Welt mitarbeiten, auch Deutsche seien dabei. Sie wollen keinen Massen-Spam, sie wollen Dialoge zwischen einzelnen Menschen ermöglichen.

Die russische Seite hat schnell reagiert, mittlerweile gibt es Filter, die SMS und E-Mails herausfischen, bei Whatsapp funktioniert das nicht. Weitere Messenger als Kontaktmöglichkeiten wie Signal oder Telegram sollen folgen. Es soll laut meinem Interviewpartner auch schon Hackerangriffe auf den Dienst gegeben haben. Die Nachfrage sei so groß, die Gruppe habe mittlerweile ihre Serverkapazitäten aufgestockt und arbeite Tag und Nacht. Einer ihrer größten Schwierigkeiten: zu wenig Schlaf.

Antworten: Russland-Flaggen und Bizeps-Emojis

Nach und nach bekomme ich die ersten Antworten. Nach 24 Stunden – Russland hat doch ein paar Zeitzonen. Etwa 20 Prozent der angeschriebenen Personen haben eine Antwort geschickt, 99 Prozent der Nachrichten wurden zugestellt und mindestens 55 Prozent wurden auch geöffnet/gelesen.

In etwa der Hälfte der Antworten wurden die tapferen russischen Soldaten gelobt, die dem Faschismus ein Ende bereiten und bald stolz heimkehren können. Ich habe geantwortet, dass es mir Sorge bereitet, dass in dem Krieg auch viele Unschuldige sterben und sehr viele Menschen aus ihrer Heimat flüchten müssen. Zurück kamen viele Russland-Flaggen, Bizeps-Emojis und die Aussage, dass nur die Nazis ausgeschaltet werden:

„Jetzt sind unsere Herzen bei unseren Soldaten“ Guten Tag. Jetzt sind unsere Herzen bei unseren Soldaten, wir unterstützen sie und warten auf die Heimkehr mit dem Sieg, dem Sieg über den Faschismus!!!

Mit drei weiteren Personen entwickelte sich ein längerer und lebhafter Dialog und sie berichteten mehr über die Lage bei ihnen, ihre Ängste und Sorgen aber auch über Alltägliches. Die Aussagen ähneln sich, daher greife ich den Chat mit Igor auf. Seinen Namen haben wir geändert, um ihn zu schützen. Er ist Mitte 30 und wohnt im Osten Russlands. Er dachte zunächst, dass es sich bei meiner Nachricht um Spam oder eine Art Umfrage handele. Er bittet mich ehrlich zu sein und fragt auch woher ich seine Nummer habe. Ich erzähle ihm alles wahrheitsgemäß. Nach einigem Hin und Her und nachdem wir unsere Social-Media-Profile getauscht haben, beginnt er zu erzählen. Hier Auszüge aus unserem Chat, den ich mit Google und Bing übersetzt habe, was erstaunlich gut funktioniert hat:

„Ich denke zum ersten Mal darüber nach, mein Land zu verlassen“ „Wir sind hier im Osten sehr weit weg vom Krieg, aber es tut weh zu wissen, dass Krieg herrscht und zwar gegen die brüderlichen Menschen der Ukraine. Ich verfolge jeden Tag die Nachrichten aus Russland und auch aus der Ukraine und bin mir bewusst, dass hier auch ein Informationskrieg im Gange ist. Ich versuche, die Notwendigkeit des Krieges von beiden Seiten aus zu verstehen. Die Ukraine will und sollte unabhängig von Russland sein, aber durch ihr Handeln hat sie unseren “alten Psychopathen” provoziert. Wir fürchten ihn (Putin) genauso sehr wie der Westen. Ich möchte nicht, dass Russen sich fürchten müssen. Ich möchte in Frieden und mit Würde leben, aber in all den 22 Jahren von Putins Herrschaft gab es nichts als leere Versprechungen. Ich bin Mitte 30 und denke jetzt das erste Mal darüber nach, das Land zu verlassen. Ich wünsche mir in einem Land zu leben, das mich nicht betrügt sondern schützt und mir tun meine Landsleute, die offensichtlich einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und jetzt in der Ukraine ihr Leben lassen, unendlich leid.“

„Die Propaganda funktioniert und unser Leben hier stagniert“ „Die russische Propaganda funktioniert sehr gut. Ich versuche Freunden und Landsleuten zu erklären, dass Russen nicht pauschal gehasst werden. Aber sie haben Angst, Dinge anders zu sehen, weil sie keine Alternative haben. Die Menschen sehen die Propaganda im russischen Fernsehen. Dort wird Europa als Feind dargestellt, der aufgefressen wird von seiner LGBTQ+-Community und dass die Straßen voll Kriminalität und Arabern sind. Viele Russen aber kaufen auch Eigentum in Europa und senden ihre Kinder dort auf die Universitäten. Wir, die einfachen Menschen, begrüßen es, dass jetzt die Yachten und Villen der Oligarchen beschlagnahmt werden, die unser Geld nach Europa gebracht haben. Wir bereiten uns darauf vor, dass viele Sachen hier viel teurer werden und ich sehe mit Sorge, dass die zunehmende Informations-Blockaden die Propaganda noch viel stärker und wirksamer werden lassen. Unser Leben hier stagniert. Menschen dürfen sich nicht entwickeln, weil die Armen leichter zu kontrollieren sind. Alles scheint so wie in Orwells Buch 1984. Es ist so unendlich traurig und am liebsten würde ich mit meiner Frau aus diesem Land fliehen. Aber dafür scheint es schon zu spät, der Dollar ist sehr viel wert und ich möchte mein Haus nicht für einen Apfel und ein Ei verkaufen, um dann in einem Land zu landen, wo ich womöglich nur wegen meiner Nationalität gehasst werde.“

Derselbe Krieg, unterschiedliche Bilder „Zurück zum russischen Fernsehen. Dort werden ukrainische Soldaten als Nazis dargestellt, die sich hinter Kindern verstecken und ausgeschaltet werden. Unsere Soldaten töten nur die Nazis, Raketen treffen ausschließlich militärische Einrichtungen. Wenn ich mir andere Kanäle, zum Beispiel bei Telegram, anschaue, bekomme ich ein komplett anderes Bild. Zerstörte Häuser, tote Kinder und die gleichen Nazis aus dem russischen Fernsehen als Familienväter die ihre Kinder beschützen und Menschen retten. Wenn ich diese Kanäle nicht hätte, würde ich nicht wissen, dass wir wie in all den 22 Jahren schon wieder hintergangen werden. Ich ziehe meine Hut vor den Ukrainern, die so tapfer ihr Zuhause verteidigen. Viele Dienste im Internet wie Instagram wurden hier gesperrt. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die Informationssperren – zum Beispiel per VPN – zu umgehen, aber auch darum bangen wir. Und es machen nur wenige. So wie ich das mache, macht das gefühlt nur einer von 1.000 Leuten hier. Die meisten, gerade die älteren Leute, können und wollen die Situation gar nicht richtig einordnen. Sie bekommen ein Feindbild in den Kopf genagelt und das vereint und macht die Propaganda noch wirksamer. Leider.”

Russland, Corona und Hoffnung

Unsere Konversation dreht sich aber nicht nur um den Krieg. Igor zeigt mir stolz Bilder und Videos von seiner Heimat, aus der er gerade am liebsten nur flüchten möchte. Ein tolles Fleckchen Erde, wunderschön. Wir reden über Corona und dass das Thema seit dem Krieg vollkommen in den Hintergrund geraten ist. Zeitverschiebung und verschiedene Sprachen machen die Kommunikation nicht einfach, aber wir verstehen uns gut. So ist nach dem Aufwachen jeden morgen eine neue Nachricht da und umgekehrt. Irgendwie schön.

Ob das Tool von Squad303 dazu beitragen kann etwas zu verändern? Vielleicht. Zumindest habe ich jetzt eine Verbindung zu einem mir vorher vollkommen unbekannten Menschen und es entsteht so etwas wie Nähe und Verbundenheit, auch aufgrund der Hilflosigkeit die wir teilen. Vielleicht entwickelt sich daraus sogar eine (Chat-)Freundschaft. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert und macht auch ein Stück weit Hoffnung. Egal mit welchen Antworten ich hier konfrontiert wurde, bei allen lässt sich eines erkennen: Menschlichkeit.

Wer es selber ausprobieren möchte, hier nochmal der Link:

1920.in