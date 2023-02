per E-Mail teilen

Manipulation, unmenschliche Bedingungen und verletzte Teilnehmer: Die Bedingungen am Set der Netflix-Realityshow „Squid Game: The Challenge“ seien unmenschlich, so der Vorwurf einiger Teilnehmer.

456 Teilnehmer aus aller Welt treten gegeneinander an. Sie alle wollen gewinnen und 4,56 Millionen US-Dollar (etwa 4,2 Millionen Euro) nach Hause bringen. Gedreht wird die Realityshow „Squid Game: The Challenge“ von Netflix in Großbritannien.

Während es in der gleichnamigen Serie um Leben und Tod geht, soll die Show nur ein Spiel sein, aber für einige Teilnehmende erinnert sie wohl allzu sehr an die Brutalität in der Serie.

„Squid Game: The Challenge“ wie „menschliches Pferderennen“

Gegenüber dem Rolling Stone äußerten jetzt manche Spieler schwere Vorwürfe: „ Es war die grausamste, gemeinste Sache, die ich je erlebt habe “, sagte ein Kandidat. Die Spiele seien ein „ menschliches Pferderennen “, bei dem die Teilnehmenden auch wie Pferde behandelt worden wären. Da die Teilnehmer alle Verschwiegenheitserklärungen mit ihrem Vertrag bei Netflix unterzeichnet haben, können sie ihre Namen nicht nennen.

Bereits im Januar hatte es Berichte von Erfrierungen und Zusammenbrüchen während der Dreharbeiten gegeben. Bei einem Spiel hätten sich die Spieler stundenlang draußen aufhalten müssen und nicht bewegen dürfen – bei Temperaturen unter null Grad. Die Kollegen von Newszone berichteten damals über die Vorkommnisse:

Erfrierungen bei "Squid Game Challenge" von Netflix

Squid-Game-Spiele sollen manipuliert gewesen sein

Kern der neuen Vorwürfe: Die Spiele sollen manipuliert worden sein. Um den Geldpreis abzuräumen, müssen die Kandidaten sich in den gleichen Kinderspielen beweisen wie in der Serie. Wer in einem Spiel verliert, scheidet aus.

Doch was, wenn schon vorher klar ist, wer verliert und wer gewinnt? So sollen insbesondere einige bekannte Influencer, die ebenfalls an den Spielen teilnehmen, bevorzugt worden sein. Einige unbekannte Teilnehmer hätten gar keine echten Mikrofone, sondern Attrappen bekommen. Und außerdem auffällig: Für einige Mitspieler seien die Rückflüge schon vor Beginn der Wettbewerbe gebucht worden – und zwar genau auf den Tag nach ihrem Ausscheiden.

„Squid Game“ erfolgreichste Netflix-Serie

„Squid Game“ ist die erfolgreichste Serie von Netflix überhaupt. Die südkoreanische Serie erzählt die Geschichte des hoch verschuldeten Gi-hun, der eine Einladung zu einem mysteriösen Spiel erhält. Mit dem Gewinn des Spiels soll er all seine Probleme lösen können, so das Versprechen. Doch vor Ort merkt er schnell, dass es um Leben und Tod geht, denn wer verliert, stirbt.

Netflix und die am Dreh beteiligte Produktionsfirmen „Studio Lambert“ und „The Garden“ wiesen in einem Statement alle Vorwürfe zurück.

Die Gesundheit der Spieler und der Crew sowie die Qualität der Sendung liegen uns sehr am Herzen. Jede Andeutung, dass der Wettbewerb manipuliert ist, oder Behauptungen, dass die Spieler ernsthaft geschädigt werden, sind einfach unwahr.

