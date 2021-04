„Star Wars“-Fans bauen „Mandalorian“-Raumschiff in Lebensgröße nach

„Star Wars“-Fans aufgepasst: Wer sich die „Razor Crest“ einmal genauer anschauen will, muss nicht mehr in ferne Galaxien reisen. Das Raumschiff steht in Sibirien – und hat sogar einen ganz besonderen Sitz eingebaut.