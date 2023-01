per E-Mail teilen

Er ist erst 60 Jahre alt und hat schon eine eigene Statue ... gehabt. Die Statue von Till Lindemann, dem Sänger von Rammstein, ist schon wieder weg.

Eine der markantesten Stimmen der Rockgeschichte ist am 4. Januar 60 Jahre alt geworden: Till Lindemann, Sänger von Rammstein. Und schon am selben Tag ist Till Lindemann verschwunden – genauer gesagt dessen Statue.

Statue war Geburtstagsgeschenk an Till Lindemann

Die Bronzestatue war ein Geschenk des Künstlers und Rammstein-Fans ROXXY ROXX. Er hatte sie am Tag vor dem Geburtstag auf einer Wiese in der Bertolt-Brecht-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen aufgestellt – dort, wo Till Lindemann früher gewohnt hat.

Jetzt ist dort auf der Wiese nur noch die Kette zu sehen, mit der die Statue des Rammstein-Sängers an den Baum gekettet war. Die Polizei sei am Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr über den Diebstahl informiert worden.

Für den Künstler Roxxy Roxx ist das schon die zweite Diebstahl-Erfahrung: Im Juli 2019 hatte er dem Rapper Marteria in der Rostocker Innenstadt eine Statue mit dessen Kunstfigur „Marsimoto“ gewidmet. Und auch diese Statue war nach nur zwei Tagen weg – von Unbekannten gestohlen.

Schock: Kinder von Till Lindemann sind Coldplay-Fans

Statue hin oder her – Till Lindemann hat am 4. Januar Geburtstag. Vielleicht feiert er den zusammen mit seinen Kindern, auch wenn sie ihren Vater schon in harte Schockzustände versetzt haben:

