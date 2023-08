per E-Mail teilen

Die 35-Jährige benutzte im Zug von Stuttgart nach Karlsruhe eine Steckdose. Danach musste sie ins Krankenhaus. Was ihr jetzt beachten solltet, wenn ihr etwas im Zug aufladen wollt!

Was ist passiert? Gegen 11:30 Uhr am Freitag fuhr eine Mutter zusammen mit ihrer Tochter in Richtung Karlsruhe. Unterwegs waren sie mit dem Interregio-Express aus Stuttgart. Als sie eine Steckdose des Zuges benutzen wollte, kam es zu dem Unglück: Die junge Frau erlitt einen Stromschlag und wurde dabei verletzt. Nach dem Unfall sagte die Frau dem Zugpersonal und anderen Reisenden, sie habe gesehen, dass die Steckdose manipuliert sei.

Ein Rettungswagen wartete an der Haltestelle Karlsruhe auf die Verletze, die in ein Krankenhaus musste.

Stromschlag im Zug zwischen Stuttgart und Karlsruhe: Zeugen gesucht

Die Polizei untersuchte den Zug und fand die Ursache: Jemand hatte bei mehreren Steckdosen in dem Regionalzug dünne Metalldrähte aus der Steckdose rausgezogen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Wer das war, ist unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0711-870350 zu melden.

Manipulierte Steckdosen im Zug: Darauf solltet ihr achten