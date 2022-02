Eine Stunde Wartezeit auf den Arzt ist einem 50-Jährigen im Kreis Ludwigsburg deutlich zu lang. Dann aber verfällt er auf eine Lösung, bei der man sich nur an den Kopf fassen kann.

„Hallo, ich habe meinen Onkel ermordet“, so etwas Ähnliches muss ein 50-Jähriger aus Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) am Samstagabend dem Notdienst erzählt haben – weil er nicht so lange auf einen Rettungswagen für seinen Onkel warten wollte.

Angeblich erstochener Onkel hatte nur Rückenschmerzen

Der Mann erklärte der Polizei nach Angaben vom Montag am Telefon, er habe seinen Onkel erstochen. Da ging dann freilich alles sehr schnell: Mehrere Streifenwagen, ein Notarzt und ein Rettungswagen machten sich sofort auf den Weg nach Steinheim nördlich von Stuttgart.

Dort stellten sie fest: Die Straftat war frei erfunden – der Onkel hatte nur Rückenschmerzen. Nachdem die beiden Männer am Samstagabend eine Stunde auf einen Arzt gewartet hatten, dachte sich der Neffe aus Ungeduld den Mord aus.

Polizeisprecher: Vortäuschen einer Straftat kann ziemlich teuer werden

Der 50-Jährige muss sich der Polizei zufolge nun wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. Das sei selbst eine Straftat, hat uns ein Polizeisprecher gesagt. Darauf stehe eine Geldstrafe oder – je nach Schwere der Tat – eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Außerdem prüfen die Ermittler, ob er den Einsatz bezahlen muss.

Der Fall erinnert an den eines ukrainischen Dorfbewohners: Der hatte im Februar ebenfalls die Polizei gerufen und behauptet, er habe den Freund seiner Mutter getötet. Sein Ziel: Die Polizei sollte den vielen Schnee vor seinem Haus wegschaufeln.