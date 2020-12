Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sucht einen Namen für einen Fuchs, der regelmäßig durch den Park seines Amtssitzes Schloss Bellevue in Berlin streift. Vorschläge können über Instagram eingereicht werden.

Steinmeier wandte sich am Dienstag mit einer ungewöhnlichen Bitte per Instagram an seine Follower: Sie sollen Namensvorschläge einreichen – für einen Fuchs, der sich im Schlossgarten eingenistet hat.

Steinmeier bezeichnete den Vierbeiner sogar als „heimlichen Schlossherren von Bellevue“. Dem gefalle es im Park des Berliner Amtssitzes sichtlich gut, schrieb Steinmeier auf seiner Instagram-Seite. Eine Namenstaufe sei schon länger fällig – daher werde die Frage nach einem Namen nun weitergegeben.

Belle-Fox oder Theodor? Oder etwas ganz anderes?

Besonders viele Likes erhielten bisher die Vorschläge „Belle-Fox“, „Theodor“ (zu Ehren des ersten Bundespräsidenten Deutschlands, Theodor Heuss) und „Thomas“, in Gedenken an den verstorbenen früheren Vizepräsidenten des Bundestages, Thomas Oppermann. Ein anderer Nutzer forderte stattdessen ein detailliertes Bild des Fuchses. Begründung: Ohne das Gesicht könne man nur schlecht einen Namen vergeben.

Aufgelöst werden soll das Ganze auch noch: Aus allen Vorschlägen werde Steinmeier einen Namen auswählen, hieß es weiter. Auch der werde dann via Instagram bekannt gegeben.