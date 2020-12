Die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Steinmeier steht im Zeichen von Corona. Das Virus habe in diesem Jahr Pläne und Träume zerstört – doch es gebe auch Grund zur Zuversicht.

Seit dem Frühjahr ist nichts mehr, wie es war. Das Coronavirus bestimmt das Leben: Pandemie, Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln sind da nur einige Schlagworte. Das Virus habe „Pläne durchkreuzt und Träume zerstört“ – von Konzertbesuchen über Fußball-Erlebnisse im Stadion bis zu Urlaubsreisen und Hochzeitsfeiern, so Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache. Die Aufzeichnung der Rede des Bundespräsidenten wird traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag im Fernsehen gezeigt.

„Viele sind einsamen Tod gestorben – und sie alle fehlen“

Gerade an Weihnachten sehne man sich nach Nähe, Zuneigung und Gesprächen – und müsse doch Abstand halten. Ohnehin, sagt Steinmeier, falle es schwer, unbeschwert die Feiertage zu begehen.

Die Pandemie hat uns daran erinnert, wie verletzlich wir Menschen sind, wie zerbrechlich das ist, was wir unser 'normales Leben' nennen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Der Bundespräsident verweist dabei auf die steigenden Infektionszahlen. Er denke an die Frauen und Männer, die auf den Intensivstationen mit dem Virus ringen, und an deren Angehörige. Er denke an diejenigen, die sich von den Folgen der Infektion nur mühsam erholen. Und er denke an alle, die den Kampf gegen die Krankheit verloren haben. „Viele sind einen bitteren, einen einsamen Tod gestorben, und sie alle fehlen.“

Steinmeier: Danke allen, die ihre Gesundheit riskieren

Steinmeier dankt allen, die „im Kampf gegen das Virus in der ersten Reihe stehen, die bis zur Erschöpfung arbeiten und ihre eigene Gesundheit riskieren“. Das reiche von der Ärztin bis zum Pfleger, von der Erzieherin über den Wissenschaftler bis zum Busfahrer.

Unser Land ist ein starkes Land, weil so viele Menschen für andere da sind und in der Krise über sich hinauswachsen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Das Jahr 2020 habe vielen zugesetzt, so Steinmeier. Als Beispiel nannte er Schülerinnen und Schüler, die vom unregelmäßigen Unterricht genervt sind. Familien, die nach fast einem Jahr Homeoffice und Homeschooling erschöpft sind. Dazu kämen die Künstler, Gastwirte und Hoteliers, die um ihre Existenz fürchten sowie Einzelhändler, die unter der Schließung der Geschäfte leiden.

Steinmeier sagt aber auch, er sei der Ansicht, das Jahr habe neben der vielen dunklen auch helle Seiten gehabt. Es gebe zwar Menschen, die die Gefahr des Coronavirus leugnen – und die seien oft besonders laut. Er sei aber davon überzeugt, dass die Vernünftigen die große Mehrheit sind, dass sie rücksichtsvoll und solidarisch handeln. Und zwar nicht auf Befehl des Staates, sondern aus Mitgefühl und Verantwortung. Das sei die gute Nachricht dieses Jahres, und „deshalb ist auch dieses Weihnachten ein Fest der Hoffnung“.

Gerade in diesen Tagen erleben wir doch: Das Virus treibt uns nicht auseinander. Im Gegenteil, es lässt uns zusammenrücken. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier: Licht am Ende des Tunnels

Bundespräsident Steinmeier ruft alle dazu auf, vernünftig und geduldig zu bleiben. Es liege noch ein längerer und auch beschwerlicher Weg vor uns, aber es gebe Grund zur Zuversicht. Das „lang ersehnte Licht am Ende des Tunnels“ werde heller – auch dank der am 27. Dezember beginnenden Impfungen. Im nächsten Jahr könne man hoffentlich wieder wie gewohnt Weihnachten feiern.

