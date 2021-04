In der Nacht von Donnerstag auf Freitag lohnt sich der Blick in den Himmel ganz besonders. Da erreichen die Sternschnuppen des Lyridenstroms ihren Höhepunkt.

Der Sternschnuppenschwarm der Lyriden kommt jedes Jahr zwischen dem 16. und 25. April bei uns vorbei. Vom 22. auf den 23. April 2021, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind am meisten zu sehen – da fliegen oft bis zu 20 Schnuppen in der Stunde. In manchen Jahren gab es sogar einen richtigen Sternschnuppenregen mit mehreren 100 Schnuppen in der Stunde, das ist aber eher selten der Fall, das letzte Mal im Jahr 1982.

Wann kann man die Sternschnuppen am Besten sehen?

Die Chancen sich was zu wünschen sind in der zweiten Nachthälfte höher, da ist es dunkler und der Mond nimmt ab – sein Licht stört also weniger. Dann den Blick nach Nordosten richten und bestenfalls weg von Häusern und störenden Lichtern.

Heute Abend um 20.30 Uhr streamen wir *live* #AusDerMilchstraße und laden Sie ein zu einem Spaziergang über den #Mond und geben Beobachtungstipps zu den #Lyriden. https://t.co/tzXLqnMuYi #Luna #Sternschnuppen #Meteorschauer #Astrolivestream https://t.co/dTZTmSEx3G Planetarium Laupheim, Twitter, 22.4.2021, 7:02 Uhr

Ein freies Sichtfeld ist in Sternschnuppen-Nächten grundsätzlich von Vorteil, deshalb kann man auf Wiesen und Land insgesamt oft mehr Sternschnuppen erhaschen.

Spielt das Wetter in SWR3Land mit?

Der Himmel über SWR3Land ist in der kommenden Nacht tatsächlich oft wolkenlos, wir haben also gute Sichtbedingungen. Unbedingt aber warm anziehen, denn ohne die wärmende Wolkendecke kühlt es wieder ganz ordentlich ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 3 und minus 3 Grad.

Übrigens: wer heute Nacht kein Glück haben sollte, kann in den nächsten Nächten weiter Ausschau nach Sternschnuppen halten. Da fliegen immer noch bis zu 10 Schnuppen in der Stunde. Mit ein bisschen Geduld klappt’s ja dann mit dem Wünschen.