Auch in diesem Sommer rast die Erde durch eine Wolke mit winzigen Kometen-Resten und es heißt wieder „Wünsch dir was“. Leider ist der Mond diesmal teilweise eine Spaßbremse...

Höhepunkt ist laut Experten „um den Freitag herum“, denn dann entstehen am meisten Sternschnuppen. Manche werden konkreter und bezeichnen die Zeit von 3 Uhr am frühen Samstagmorgen als voraussichtliches „Perseidenmaximum“. Aber leider vermiest der Mond an diesem Tag den Himmelsbeobachtern teilweise den Spaß, weil er fast noch voll ist.

Eine Sternschnuppe leuchtet am 12.08.2018 am Himmel über dem Walchensee (Archiv). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Matthias Balk

Mit seinem entsprechend hellen Licht verhindert der Mond somit, dass viele der kurzen hellen Schweife überhaupt sichtbar sind. Als Lösung empfehlen die Kollegen des Bayerischen Rundfunks sozusagen als Perseiden-Lifehack: „Sie können versuchen, das Mondlicht auszublenden, etwa indem Sie sich geschickt hinter einer Mauer oder ähnlichem platzieren“ .

Perseiden: Freitag ist nicht die einzige Sternschnuppennacht

Alternativ lautet der Tipp, die Sternschnuppen eben in einer anderen Nacht zu beobachten, was bis zum 24. August noch möglich ist – auch wenn bis dahin die Zahl abgenommen haben wird. Wer seine Chancen erhöhen will, sollte sich idealerweise eher in ländlichen Gegenden aufhalten, weil dort das städtische Kunstlicht nicht stört.

@gerryreinhardt Ich bin immer während den Perseiden in den Ferien im Tessin. Du kannst dich nachts in de Liegestuhl legen und es dauert keine 2 min. bis zur ersten Sternschnuppe. ✨

Perseiden: Richtung Osten schauen

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es mehrere Events, um sich die Sternschnuppen mit anderen anzuschauen. Manche von ihnen sind an diesem Freitag, dem 12. August, andere später. So kann man beispielsweise zusammen mit anderen von der Burg Falkenstein (RLP) zu einem Aussichtspunkt wandern – „Perseiden-Rudelgucken“ sozusagen.

Nachrichten 10.8.2022 Wie wird eigentlich "Perseiden" ausgesprochen? Dauer 0:01 min

Perseiden fotografieren

Um den Schwarm der Perseiden zu sehen, empfehlen Experten, nach Osten zu schauen. Wer Bilder für Instagram oder Facebook machen will, kann dafür sogar das Smartphone verwenden. Noch besser sind aber eine Kamera mit einem Weitwinkel-Objektiv und eine lange Belichtungszeit. Wer zum Beobachten ein Fernglas oder Teleskope verwenden will, verpasst so die Sternschnuppen eher, weil sie ein viel zu kleines Sichtfeld abbilden.

Perseiden: Erde rast auch 2022 in Meteorschauer

Jedes Jahr im Sommer fliegt die Erde durch eine Art Wolke, die ein Komet dort bei seinem letzten Flug hinterlassen hat. Kleine Splitter, die teilweise gerade einmal so groß sind wie der Kopf einer Stecknadel, geraten so in die Erdatmosphäre – und das bei einer höllischen Geschwindigkeit von mehr als Tempo 200.000. Dadurch verglühen sie und hinterlassen die leuchtende Spur am Nachthimmel.

Das mit den #Perseiden… immer wieder darüber gelesen, immer wieder Nachts in den Himmel gestarrt. Nie was gesehen.

Aber selbst, wenn man auch diesmal kein Glück hat beim Blick in den Nachthimmel: Sich etwas zu wünschen geht auch so, findet offenbar Twitter-Userin @Monkaela.