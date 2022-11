Tausende Menschen waren betroffen: Seit dem Nachmittag waren Handynetze teilweise ausgefallen. Auch die Notrufe waren betroffen. Jetzt scheint alles wieder einigermaßen zu funktionieren.

Grund für die meisten Meldungen waren wohl Störungen im Mobilfunknetz von Telefónica/O2. Möglicherweise hingen damit auch die gemeldeten Probleme, die Notrufnummern zu erreichen, zusammen. Am Abend entspannte sich die Lage. Telefónica meldete, dass nahezu alles wieder funktioniere:

Die #Störung der Telefonie im o2 Netz ist nahezu vollständig behoben. Unsere Kundinnen & Kunden können bis auf wenige Ausnahmen wieder vollumfänglich telefonieren. Wir bedauern sehr die Unannehmlichkeiten, die durch diese Störung entstanden sind. Mehr: https://t.co/sIfNrDSK30 https://t.co/mvBmNbbXHK

Was die Probleme mit den Notrufnummern, beispielsweise in Baden-Württemberg angeht, hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine entsprechende Warnung am Abend noch nicht aufgehoben. Die Notrufnummern 110 und 112 könnten also teilweise weiterhin nicht per Handy erreichbar sein. Das Festnetz ist davon nicht betroffen.

Telekom und Vodafone: Wir waren es nicht

Die Deutsche Telekom und Vodafone hatten zuvor schon klargestellt, dass ihre Netz störungsfrei funktionierten. Vodafone verwies darauf, dass Anrufe in das O2-Netz wegen der dortigen Störung zeitweise nicht möglich gewesen seien. Das eigene Netz arbeite hingegen „in guter Qualität“ .

Im O2-Netz waren Handy-Anrufe am Nachmittag für einen Teil der Nutzer zeitweilig nicht möglich gewesen. Grund für die Einschränkungen bei der mobilen Telefonie sei eine Störung an einem Sprachübertragungsserver gewesen, teilte das Unternehmen mit. Ein Großteil der Telefonate könne aber über andere Server übermittelt werden.

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bitten um etwas Geduld.“ Am Abend sagte ein O2-Sprecher, die Techniker hätten das Netz stabilisiert und die Verfügbarkeit bis auf wenige Nacharbeiten wiederhergestellt. Die Störung sei „nahezu vollständig behoben“ . Anrufe mit Apps wie Whatsapp waren über O2-Datenübertragungsserver durchgängig möglich gewesen.

Sollte über die Notrufnummer 110 keine Verbindung aufgebaut werden können, ist die Alternative meist die Direktwahl des örtlichen Polizeireviers. In dringenden Fällen kann die Notrufnummer 112 gewählt werden. Auch die Notrufapp Nora steht zur Verfügung.

Wo bekomme ich Updates zur Störung der Notrufnummer?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat über die Störung bei der Notrufnummer informiert. Als die Störung behoben war, wurde die Meldung aktualisiert. Außerdem kann man Warnapps wie Nina und Katwarn nutzen, um von Gefahreninformationen in der eigenen Region zu erfahren.

Keine Testanrufe durchführen!

Bitte verzichtet grundsätzlich auf Testanrufe an Notrufnummern. Sie sind ausschließlich für Notfälle gedacht.