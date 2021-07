Wer einen Impftermin schwänzt, soll eine Strafe bezahlen. Das fordern Politiker von Union und SPD. Unions-Kanzlerkandidat Laschet ist dagegen.

Wie umgehen mit Menschen, die einen Impftermin buchen und dann nicht erscheinen? Politiker aus Union und SPD forderten Strafen. Das lehnt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) ab. „ Solidarität erzwingt man nicht durch Strafen “, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Nicht mehr benötigte Impftermine: Laschet gegen Strafen, aber Aufforderung zu Absagen

Wer einen Impftermin nicht wahrnehmen könne oder schon woanders eine Dosis erhalten habe, solle im Impfzentrum absagen und damit Platz für andere Impfwillige schaffen, forderte Laschet. Damit das Impftempo weiter hoch bleibe, könne jeder seinen Beitrag leisten.

Lauterbach: Impftermin schwänzen ist kein Kavaliersdelikt

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte sich zuvor für Strafen ausgesprochen. Die solle es für die geben, „ die nicht einmal ihren Termin absagen “, sagte er in der Bild am Sonntag. Die ungenutzten Impftermine blieben nicht folgenlos. Sie führten dazu, „ dass wir langsamer impfen, als wir könnten, und dass wir Impfstoff wegwerfen müssen “, sagte er.

Als Impfarzt im Impfzentrum Leverkusen kenne er das Problem mit den ausgefallenen Terminen, erklärte Lauterbach. Nicht zum vereinbarten Termin zu kommen, sei kein Kavaliersdelikt, ergänzte er in den Tagesthemen.

Eine Geldstrafe zu nutzen wäre ein wichtiges Signal.

Thorsten Frei: Impftermin-Schwänzer sollten Ausfallkosten zahlen

Eine Geldstrafe in Höhe der entstandenen Ausfallkosten forderte Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU). Impftermine verfallen zu lassen, sei nicht nur rücksichtslos, sondern ein Schlag ins Gesicht derer, die derzeit noch auf den knappen Impfstoff warten, sagte Frei der Zeitung.

Wer nur zu bequem ist, zum Hörer zu greifen oder mit wenigen Klicks einen Termin abzusagen, sollte für die angefallenen Ausfallkosten aufkommen müssen.

Berliner DRK-Präsident fordert 25 bis 30 Euro Bußgeld

Die Diskussion angestoßen hatte der Präsident des Berliner Roten Kreuzes (DRK), Mario Czaja. Sein Vorschlag: 25 bis 30 Euro Bußgeld für jemanden, der beispielsweise seinen Termin für die Zweitimpfung ohne Absage ausfallen lasse.

Inzwischen würden fünf bis zehn Prozent der Termine in Berliner Impfzentren nicht wahrgenommen, sagte Czaja. „ Wir erleben leider seit einigen Wochen, dass zunehmend Menschen sich nicht abmelden, obwohl sie einen Termin in den Impfzentren haben. Das ist ziemlich unsolidarisch denen gegenüber, die schneller einen Termin haben wollen. “

Spritzen würden aber nicht weggeworfen, da sie immer erst dann aufgezogen würden, wenn Menschen zum Termin erschienen, erklärte eine DRK-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die wichtigsten Tipps: Wie bekomme ich einen Impftermin?

Urlaub und geringe Infektionszahlen Gründe für ausgefallene Impftermine?

Vermutet wird, dass Menschen Termine verstreichen lassen, weil sie im Urlaub sind, weil sie die Corona-Gefahr als nicht mehr so hoch einschätzen oder weil sie inzwischen einen früheren Termin bei einem Betriebsarzt oder in einer Praxis bekommen haben.

Einige SWR3-Hörer haben jedoch auf Schwierigkeiten beim Absagen von Impfterminen hingewiesen. Das liege an technischen Problemen oder an überlasteten Hotlines, so die Kritik.

FDP gegen Bußgelder – stattdessen mobile Impfteams

Bußgelder sieht der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hingegen kritisch. Damit werde keine Akzeptanz gefördert, sagte er in der Bild am Sonntag: „ Solidarisches Verhalten kann man zudem nicht mit Strafen erzwingen. “

Ähnlich sieht das auch die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Christine Aschenberg-Dugnus. Das Drohen mit einer Strafzahlung werde Menschen eher von einer Impfung abschrecken, sagte sie. Besser wäre es, Unentschlossene zu überzeugen: „ Das geht mit mobilen Impfteams, die in der Fläche Menschen wohnortnah aufklären und impfen. Und mit Impfanreizen. “

Sachsen: DRK arbeitet an Bonussystem für Impftermin

Konkrete Pläne für ein Anreizsystem gibt es bereits beim DRK in Sachsen. Nach Angaben eines Sprechers wird an einem Bonussystem gearbeitet. Wer ins Impfzentrum kommt, soll Rabatte für Produkte oder Dienstleistungen bekommen. In Sachsen und anderen Bundesländern gibt es inzwischen auch Möglichkeiten, sich spontan ohne Termin impfen zu lassen.