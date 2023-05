Allen Protesten zum Trotz hält eine protestantische Gemeinde in Straßburg an ihrem Kulturprogramm fest: Ein Pole-Dancer soll zu einer italienischen Oper in ihrer Kirche auftreten.

Viele mögen das gar nicht. Auch Drohungen gibt es. Doch Pastor Daniel Boessenbacher sagt: „Wenn wir es in Folge von Drohungen absagen würden, würden wir das falsche Signal senden.“ Heute um 20 Uhr findet die erste Aufführung statt. Hier Bilder von den Proben:

Als Jesus an der Pole-Stange – im Altarraum

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Kirche Saint-Guillaume dem als ebenso erotisch wie athletisch geltenden Pole-Dance eine Bühne bietet. Ex-Europameister Vincent Grobelny war bereits im März an einer vertikalen Metallstange im Altarraum aufgetreten.

Damals interpretierte er die Rolle des Jesus im Werk „Stabat mater“ von Pergolesi, das auch heute wieder aufgeführt wird. Innerhalb von zwei Tagen schauten sich mehr als 1.000 Menschen die Aufführung an, es blieben keine Plätze frei.

Pastor erhält Todesdrohungen

Doch zugleich schwoll eine Welle des Protestes an: Boessenbacher erhielt anonyme Todesdrohungen. In einem Schreiben, das sich an der Kirchentür fand, rief jemand dazu auf, ihm den Kopf abzuschlagen, „weil er den Schlüssel unserer heiligen Kirche an die tanzende Schlange übergeben hat“ .

In einer Mail wurde der Pastor als „Antichrist“ beschimpft. Boessenbacher reichte inzwischen Klage ein. Er verstehe vollkommen, wenn jemand mit dem Programm nicht einverstanden sei, sagte Boessenbacher.

Auftritt Gobelnys im März:

Vincent Grobelny à St Guillaume, la HSP en PLS ! !! Chapeau l’artiste 🤩 pic.twitter.com/yQuhaQRX8x

„Aber warum sollte das nicht in einer Kirche gezeigt werden?“ , fragt er und verweist darauf, dass das Kirchengebäude im Protestantismus kein sakraler Ort ist wie etwa in der katholischen Kirche.

Organisator des kirchlichen Pole-Dance-Spektakels: „Jetzt erst recht“

Kirche müsse sich „öffnen“ , um das Image des Altertümlichen, Verschlossenen zu überwinden, erklärt er. Auch Cyril Pallaud, Organist und künstlerischer Leiter der Veranstaltung, zeigt sich entschlossen: „Jetzt machen wir erst recht weiter“ , sagt er.

Ziel sei es, „zu zeigen, dass Kunst zum Nachdenken anregen soll“ . Die Gemeinde Saint-Guillaume, die im Straßburger Studierendenviertel Krutenau liegt, ist seit längerem für ihr provokantes Kulturprogramm bekannt. Im vergangenen Jahr war dort ein Kabarett von Drag Queens zu sehen, 2018 wurde der US-Horrorfilm „Der Exorzist“ bei einem Festival gezeigt.

In der Gemeinde können sich außerdem homosexuelle Paare segnen lassen, was die Union der protestantischen Kirchen in Elsass und Lothringen seit 2019 ermöglicht.