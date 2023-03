Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sollen ausgeweitet werden. Welche Bereiche im Südwesten betroffen sind, erfährst du hier.

Schon länger dauert der Streit zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern um mehr Lohn für die Beschäftigten in ganz Deutschland. Die Gewerkschaft will ein höheres Gehalt für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erreichen: 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr.

Auch der Südwesten war und ist zum Teil massiv von den Streiks betroffen. Am Mittwoch sollen viele Bereiche ihren bisherigen Streik-Höhepunkt erreichen. Konkret betroffen sind dabei:

Öffentlicher Nahverkehr

Verwaltung

Bäder

Kitas

Müllabfuhr

Energieversorger

Krankenhäuser

Streiks in Baden-Württemberg

Heute plant Verdi größere Aktionen in mehreren Regionen und Städten. Vor allem der Nahverkehr und die Kitas werden vielerorts bestreikt. Hier wurden Streiks angekündigt:

Stuttgart inklusive der Landkreise Ludwigsburg, Böblingen und Rems-Murr-Kreis

Region um Karlsruhe, Baden-Baden und Pforzheim

Landkreis Reutlingen, Tübingen, Zollernalb, Esslingen und Göppingen

Region Südbaden in Konstanz, Rottweil, Schwarzwald Baar, Tuttlingen

Region Friedrichshafen und Konstanz mit Ravensburg, Weingarten, Wangen, Isny, Tettnang, Überlingen, Markdorf Leutkirch, Meckenbeuren und Owingen

Region Heilbronn

Streiks in RLP

In Rheinland-Pfalz geht es um diese Städte und Regionen:

Mainz (Nahverkehr)

Rhein-Main-Gebiet (Nahverkehr)

Koblenz (Moselschleuse, Krankenhaus)

Trier (Nahverkehr, Kitas, Jobcenter, Müllabfuhr)

Neuwied (Stadtwerke)

Saarburg (Krankenhaus)

Die Leute in Mainz erwischt es hart: Den zweiten Tag in Folge fahren hier keine Busse und Straßenbahnen. Das hatte schon am Dienstag zu langen Autoschlangen in der Innenstadt geführt. Außerdem hat die Gewerkschaft GEW zu Kita-Streiks in ganz Rheinland-Pfalz aufgerufen.

Verständnis oder Kopfschütteln? So reagieren die Leute auf geschlossene Kitas

In Karlsruhe kämpfen zwar viele Eltern mit der Situation, wenn die Kitas dicht sind - aber zeigen Verständnis:

"Ich verstehe das, denn das ist auch ein sehr wichtiger Job. Und er wird nicht genügend anerkannt.

Auf Social Media sind die Meinungen wie so oft gemischt.

Definitiv kein Verständnis für!!! Meine Kinder fragen mich, warum sie nicht in die Kita dürfen… und für uns als arbeitende Eltern echt ne Zumutung!

Heute ist Kita-Streik.Ich verstehe die Erzieher (vor allem hier in RLP und den Bundesländern wo die Stadt die Kosten übernimmt).Gerade kam ein Brief rein: Donnerstag wieder Streik. Bin in dem Luxus, wo ich sagen kann, dass ich das Kind betreuen kann, aber meine Geduld hat bald

Wie geht es weiter?

Die Streiks im Öffentlichen Dienst laufen schon seit Wochen – und sollen auch noch weitergehen. Für Donnerstag und Freitag sind weitere Arbeitsniederlegungen angekündigt. Mit den Warnstreiks will Verdi vor der dritten Verhandlungsrunde Ende März den Druck auf die Arbeitgeber nochmal erhöhen.

