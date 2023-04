Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat einen bundesweiten Streik im Nah- und Fernverkehr angekündigt. Auch an drei deutschen Flughäfen soll gestreikt werden.

Wer am Freitag verreisen will, muss sich darauf einstellen, dass sich Züge verspäten oder sogar ausfallen. Die EVG streikt dieses Mal unabhängig von der Gewerkschaft Verdi. Trotzdem sind sämtliche Bahn-Unternehmen – sowohl Nah- als auch Fernverkehr – in ganz Deutschland betroffen. Gestreikt werden soll ab Betriebsbeginn um 3 Uhr bis 11 Uhr. Das hat die Gewerkschaft auf einer Pressekonferenz angekündigt.

Dass am Freitag zur gleichen Zeit im Luft- und Schienenverkehr gestreikt werde, ist laut EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch ein Zufall. Es habe diesmal keine Absprachen mit Verdi gegeben.

Wir setzen ein deutliches Zeichen, dass wir nicht die Fahrgäste sondern die Unternehmen treffen wollen, indem wir diesmal zu einem zeitlich befristeten Warnstreik in den frühen Morgenstunden aufrufen.

Besonders im Fernverkehr könnte allerdings den ganzen Tag wenig gehen, weil die Züge am Morgen nicht auf die Strecke gebracht werden können. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, wegen des Warnstreiks den Fernverkehr von 3 bis 13 Uhr einzustellen. Danach rechne man mit einem schrittweisen Hochlauf der Fernverkehrszüge. Der DB-Regionalverkehr falle vormittags weitgehend aus.

#Streik angekündigt: Der Fernverkehr der DB wird am 21.4. vormittags eingestellt. Der DB-Regionalverkehr fällt vormittags weitestgehend aus. Bitte informiert euch auf https://t.co/kzJtR2P1SE / im DB Navigator über eure Verbindung. Aktuelle Lage auf https://t.co/rnaSSELCgU.

Von den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) hieß es am Mittwochvormittag, dass der städtische Verkehr mit Bus und Straßenbahn voraussichtlich nicht bestreikt werde. Mögliche Auswirkungen des EVG-Streiks seien allerdings noch nicht absehbar.

Warum wird wieder gestreikt?

Grund für den Streik im Nah- und Fernverkehr sei laut EVG, dass Arbeitgeber wie die Deutsche Bahn bei Tarifgesprächen bisher kein zufriedenstellendes Angebot gemacht hätten. Den Vorschlag, die Löhne wie im Öffentlichen Dienst anzuheben, hat die EVG abgelehnt. Sie fordert für die rund 230.000 Beschäftigten bei 50 Bus- und Bahn-Unternehmen zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr.

Freitag #Warnstreik zwischen 3 und 11 Uhr bei den Unternehmen der #Tarifrunde2023. Wir wollen ernsthafte Angebote und keine Tarifverhandlungen nach Gutsherrenart. Offen ist der Streikaufruf bei der Transdev. Dort wird heute verhandelt. https://t.co/aeNeas2HcN #gemeinsammehr pic.twitter.com/3CezKpzkiW

Ende März hatte die EVG bereits zusammen mit Verdi einen Warnstreik organisiert. Damals lag nicht nur der Regional- und Fernverkehr auf der Schiene, sondern auch der Luft- und Wasserverkehr still.

Aber auch dieses Mal soll an einigen deutschen Flughäfen die Arbeit niedergelegt werden – und zwar zwei Tage lang. Verdi bestreikt am Donnerstag und Freitag die Flughäfen in Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder Streichungen zu rechnen, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Der Ausstand an den Flughäfen soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnen und in der Nacht auf Samstag enden.

Streik: Wir rufen die Beschäftigten im #Luftsicherheit.sbereich zu einem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag, dem 20. April 2023, und Freitag, dem 21. April 2023, auf.Betroffene Flughäfen:👉 Düsseldorf👉 Hamburg👉 Köln/BonnHintergründe ⤵️https://t.co/XgACwolYNx

Verdi verhandelt seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit zu erhöhen und eine bessere Entlohnung von Überstunden durchzusetzen.