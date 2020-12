Nach Brand: 100.000 Menschen in Frankfurt ohne Strom – mehrere Verletzte

In Teilen von Frankfurt am Main ist der Strom ausgefallen. Der Auslöser: In einem Umspannwerk war ein Feuer ausgebrochen. Obwohl der Brand mittlerweile gelöscht werden konnte, gibt es noch immer Probleme.