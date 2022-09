In Rastatt und Umgebung ist großflächig der Strom ausgefallen. Grund dafür ist ein Brand in einer Trafo-Station.

Der Brand brach gegen 8:30 Uhr am Sonntagmorgen in dem Umspannwerk aus, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei inzwischen gelöscht. Zunächst war auch von schädlichen Gasen berichtet worden, die durch den Brand austreten sollen – die Feuerwehr in Rastatt wies das zurück. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

Die Folge des Brandes in der Trafo-Station ist ein großflächiger Stromausfall in der Region. Die Störung betreffe das ganze Versorgungsnetz, hieß es bei den Stadtwerken Rastatt. Das Portal Störungsauskunft.de, auf dem die deutschen Stromnetzbetreiber ihre offiziellen Stromausfallmeldungen teilen können, spricht von mindestens 5.000 Betroffenen:

Bei diesem Ausfall muss es sich um einen größeren #Stromausfall im Stromnetz in #Rastatt mit ca. 5.000 oder mehr betroffenen Einwohnern handeln. Mehr auf https://t.co/P2FgrYXh0a

Ein Screenshot von störungsauskunft.de von 12:15 Uhr zeigt die gemeldeten Stromausfälle in und um Rastatt. Screenshot von störungsauskunft.de

Notrufnummern in Rastatt gestört

Wegen des Stromausfalls sind in Rastatt die Notrufnummern 110 der Polizei und 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst gestört. Anlaufstellen für Notrufe sind:

Feuerwehrhäuser Rastatt, Niederbühl, Rauental, Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf

Marktplatz Rastatt

Bahnhof Rastatt, Rauentalerstraße

Rastatt-Münchfeld: Agip-Tankstelle

Rastatt-Rheinau: Gustav-Heinemann-Schule

Rastatt-Röttererberg: Zwölf-Apostel-Kirche

Rastatt-Beinle: Stadtbahnhaltestelle

Förch (Gasthaus Krone)

Zudem hat sich die Feuerwehr in allen Ortsteilen Rastatts aufgestellt, um Notrufe der Bevölkerung anzunehmen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Zugverkehr von Karlsruhe nach Süden eingeschränkt

Nach Angaben der Deutschen Bahn war auch der Zugverkehr zwischen Karlsruhe und Offenburg gestört. Das betraf auch Verbindungen nach Basel. Inzwischen läuft der Schienenverkehr wieder normal. Ob die Probleme im Zusammenhang mit dem Stromausfall in Rastatt stehen, ist allerdings unklar.