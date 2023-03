Rheinland-Pfalz hat einen wilden Abend erlebt: In Ludwigshafen und anderen Städten war plötzlich der Strom weg. Zugleich tobte ein Sturm. Gab es einen Zusammenhang?

Jetzt steht fest: Es lag nicht am Sturm. Es war kein umgestürzter Baum, der das Stromnetz zum Erliegen brachte. Der Netzbetreiber Pfalzwerke teilte dem SWR am Samstag mit, ein defekter Schalter habe in einem Umspannwerk einen Kurzschluss ausgelöst. Warum der Schalter kaputt gegangen ist, wollen Experten des Netzbetreibers in den kommenden Tagen untersuchen.

Ludwigshafen ist drei Stunden ohne Strom

So war die Lage am Freitagabend: Mehr als drei Stunden war der Strom in Ludwigshafen weg. Die Stadt war zappenduster, Straßenbahnen fuhren nicht mehr, teils waren auch das Telefonnetz, sowie das Wasser weg. Von 19:24 Uhr bis etwa 1:00 Uhr dauerte das. Der Netzbetreiber Pfalzwerke hatte nach eigenen Angaben vier Stromleitungen, die den Großraum Ludwigshafen versorgen, wegen einer technischen Fehlermeldung abgeschaltet.

Sturm und Stromausfälle sorgen für unruhige Stunden

Zugleich wurden Teile von Rheinland-Pfalz von heftigen Sturmböen getroffen. Bäume stürzten um, es gab starke Verkehrsbehinderungen. Details und Aufnahmen gibt es hier in der Sondersendung von SWR Aktuell. Sie wurde noch vor Ende der außergewöhnlichen Lage aufgezeichnet:

