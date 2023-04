32 Kilometer Höhe sollte sie mindestens schaffen, 100 Kilometer wären das eigentliche Ziel. Was es mit diesem Raketenstart von Stuttgarter Studenten auf sich hat, lest ihr hier.

So langsam startet der Countdown für die Studierenden aus Stuttgart. Ihre selbstkonstruierte Hybrid-Rakete soll am Montagmorgen ins All geschossen werden – und einen neuen Höhenrekord aufstellen. Um 7 Uhr soll die Rakete am Weltraumstartplatz in Kiruna in Schweden starten.

Indira Keserovic hat die Rakete mitentwickelt. Auf die Frage im SWR3-Interview, was denn jetzt überwiege, Vorfreude oder Angst, sagt sie: „ Also ich würde sagen definitiv die Vorfreude, aber ein bisschen zittern bleibt immer dabei. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. “

Stuttgarter Studenten mit zwei Raketen in Schweden

Die Studenten gehen auf Nummer sicher: Sie haben als Back-up eine zweite Rakete desselben Typs gebaut. Beide sind je rund 70 Kilogramm schwer und 7,80 Meter lang. Aber wie transportiert man sowas von Stuttgart nach Schweden?

Es hat tatsächlich alles in einen einzigen Container gepasst: zwei ganze Raketen, sowie drei Tanks und drei Triebwerke, um jeweils noch mal ein Reserve-Bauteil zu haben.

Diesen Raketenrekord wollen die Studenten brechen

Die Studenten wollen zum einen den 2016 selbst aufgestellten Höhenrekord von 32 Kilometern für studentische Hybridraketen brechen. Außerdem hoffen sie, die Grenze von 100 Kilometern Höhe zu überschreiten. Denn der aktuelle Weltrekord für studentische Raketen im Allgemeinen liegt bei 103,6 Kilometer.

So funktioniert die Rakete der Studenten

Ins All schieĂźen die Stuttgarter Studis ihre Rakete mit festem Brennstoff und flĂĽssigem Lachgas. Der Name der Rakete: N2ORTH. Der Name kommt daher, weil Lachgas als Oxidator eingesetzt wird und das hat die chemische Formel N2O.

„ Besonders stolz sind wir auf das selbst entwickelte Triebwerk, das mit seinem Schub von bis zu 1,5 Tonnen zu den stärksten und effizientesten studentischen Triebwerken der Welt gehört “, sagt Max Öchsle, Student und Projektleiter des Teams Hybrid Engine Development (HyEnD).

Außerdem eingebaut: ein überschalltauglicher Fallschirm. „ Da keine kommerziellen Fallschirme für diese Anforderungen verfügbar sind, haben wir ihn selber hergestellt “, erklärt der Student. Wie die meisten anderen Komponenten wurden auch die Strukturteile und die Wärmeschutzschicht aus Kork in den Werkstätten der Universität gebaut.