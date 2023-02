In den letzten 30 Jahren sind erigierte Penisse im Schnitt um 24 Prozent gewachsen – und das hat fatale Auswirkungen, haben Forscher jetzt herausgefunden.

Die harten Fakten zuerst: In Studien mit Männern auf der ganzen Welt ist herausgekommen, dass die Länge des erigierten Penis in den letzten 30 Jahren um fast ein Viertel zugenommen hat. Klingt für viele Herren der Schöpfung sicher toll – hat aber laut Forschern fatale Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit.

Dr. Michael Eisenberg, Professor für Urologie an der Stanford-Universität hält die Größenzunahme für alles andere als positiv, denn Trends in den Daten zeigen: Sowohl die Qualität der Spermien als auch der Testosteronspiegel leiden unter den gewachsenen Penissen.

Eisenberg hat 75 Studien ausgewertet, die zwischen 1942 und 2021 veröffentlicht wurden. Darin enthalten waren die Maße der besten Stücke von fast 56.000 Männern. Dabei sind Durchschnittswerte in drei Kategorien herausgekommen: schlaff, langgezogen und erigiert.

Wie lang ist ein durchschnittlicher Penis?

Zeit, die Hosen runterzulassen und der Wahrheit auf den Schniedel zu blicken. Eisenberg hat ausgerechnet, dass der durchschnittliche schlaffe Penis 8,70 Zentimeter lang ist, wenn der kleine Freund ganz langgezogen wird, ist er im Schnitt 12,93 Zentimeter lang. Und wenn er sich von alleine lang macht, misst der Durchschnittspenis 13,93 Zentimeter.

In welchen Regionen haben Männer den größten Penis?

Allerdings sind die gemessenen Werte von Region zu Region unterschiedlich. Die längsten gemessenen erigierten Penisse gab’s in den Studien in Ozeanien – also rund um und in Australien mit Längen von 12,73 bis 18,69 Zentimetern. Auf Platz zwei folgen die Männer in Südamerika mit Längen zwischen 11,40 und 17,60 Zentimetern gefolgt vom afrikanischen Kontinent mit Längen zwischen 12,50 und 17,26 Zentimetern.

Wie lang ist ein durchschnittlicher Penis in Europa?

Auf Platz 4 der längsten Männlichkeiten liegt Europa vor Schlusslicht Asien. Ein europäischer Penis ist im Schnitt schlaff 9,44 Zentimeter lang, ein langgezogener Penis 13,40 Zentimeter und ein erigierter Penis immerhin noch 14,12 Zentimeter.

Für alle Männer, die jetzt verzweifelt zum Maßband greifen, um mit Tränen in den Augen ihre Männlichkeit dem Wettbewerb auszusetzen: Das beste Stück des Mannes in Asien misst schlaff 7,23 Zentimeter, ausgezogen 11,60 Zentimeter und erigiert 11,74 Zentimeter.

Warum werden erigierte Penisse immer länger?

Auf diese Frage hat Dr. Eisenberg noch keine Antwort. Er hat eine Theorie, die aber noch nicht wissenschaftlich belegt ist. Dadurch, dass Kinder immer früher in die Pubertät kommen, haben zum einen ihre Geschlechtsorgane, zum anderen aber auch ihre Körper mehr Zeit zu wachsen. Warum die Kinder früher pubertieren, ist aber noch nicht geklärt.

Einige Forscher nehmen an, dass die Kinder zu viel sitzen und viele Kinder auch zu dick sind. Außerdem seien sie mehr hormonstörenden Substanzen ausgesetzt. Das alles könnte beim früheren Beginn der Pubertät eine Rolle spielen – darauf deuten neue Daten hin.

Auch eine Abnahme der Spermienzahl und ein geringerer Testosteronspiegel könnte auf unsere Umwelt- und Lebensstilbelastungen hinweisen. Dazu gehören auch höhere Raten von Hodentumoren und immer mehr genitale Geburtsfehler bei Babys.