Nachts im Winter auf einen Hochofen zu klettern ist keine gute Idee. Und wenn dann alles schiefläuft, müssen 45 Rettungskräfte, Höhenhelfer und ein Trennschleifer dich retten.

Es ist wie eine Szene aus einem schlechten Film: Passanten sehen einen Mann in 45 Metern Höhe und erkennen den Ernst der Lage. Irgendwas stimmt da nicht, sie alarmieren die Feuerwehr. Bis die Retter den Mann befreien können, vergehen in der Nacht zum Samstag bei Kälte mehrere Stunden.

Diese lange Zeit muss der Eingeklemmte in schwindelerregender Höhe auf einem Hochofen im Industriemuseum Hattingen in Nordrhein-Westfalen ausharren. Er war mit seinem Bein zwischen die Außenbrüstung und ein Rohr geraten. Das Bein klemmte fest, es gab kein Vor und Zurück mehr. Dabei habe er sich laut Feuerwehr Hattingen auch Verletzungen am Bein zugezogen.

Höhenrettung mit Trennschleifern im Einsatz

Über eine Treppenanlage seien die Helfer nach oben zu dem Mann gelangt und dort hätte ihn ein Notarzt versorgt. Zeitgleich hätten Einsatzkräfte elektrisches Schneidgerät auf den Hochofen gebracht. Mit einem Trennschleifer sei ein Teil der Brüstung entfernt worden, um das verletzte Bein des Mannes zu befreien.

Auch für die Helfer ein gefährlicher Einsatz – mitten in der Nacht und bei Eiseskälte. Dieses Foto wurde von der Feuerwehr Hattingen zur Verfügung gestellt. Feuerwehr Hattingen, Jens Herkströter

Um ihn so schonend wie möglich zu Boden zu transportieren, sei auch die Höhenrettung der Feuerwehr Essen alarmiert worden. Diese Spezialisten hätten alles für einen sicheren Transport des Verletzten vorbereitet. In einem speziellen Tragekorb sei der Mann dann außen am Hochofen in Begleitung eines Höhenretters gut gesichert abgeseilt worden. Dann sei er in eine Bochumer Spezialklinik gebracht worden. Insgesamt waren 45 Feuerwehrmänner und Rettungskräfte im Einsatz.

Warum kommt man auf so eine Idee?

Warum der Mann in der Nacht auf dem Hochofen war, konnte ein Feuerwehrsprecher nicht beantworten. Auch das genaue Alter des Mannes war unbekannt. Zum Zeitpunkt des Einsatzes betrug die Temperatur um die sieben Grad.