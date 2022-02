In der Nacht auf Donnerstag zieht ein neuer Sturm über Deutschland – und wenn der weg ist, kommt gleich der nächste.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) drückt es förmlich aus: Ab Donnerstag herrsche über Deutschland eine „ ausgewachsene Sturm- beziehungsweise Orkanlage “. In der Nacht zum Donnerstag werde es „ so richtig windig “, teilte der DWD mit. Schuld daran ist das Sturmtief Ylenia.

Besonders betroffen seien die Mitte und der Norden von Deutschland – also unter anderem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Hier sind im Flachland Böen mit bis zu 100 Kilometern Pro Stunde möglich, in den Gebirgen und an den Küsten sogar bis 130 km/h.

#Unwetter-#Warnungen #Sturm #YLENIA: Vom Nordwesten bis zur Mitte und in den Osten schwere #Sturmböen sowie einzelne #Orkanböen! Stärkste Böen in der Nacht zum Donnerstag/Donnerstagvormittag mit Kaltfrontpassage sowie in den Schauern und Gewittern dahinter! /V https://t.co/RRJCgLNiWu

Nordrhein-Westfalen lässt wegen Sturm Unterricht ausfallen

Das Kultusministerium in Nordrhein-Westfalen hat so viel Respekt vor dem Sturm, dass der Unterricht an den Schulen im Land am Donnerstag ausfallen soll – die Kinder haben also einen Tag sturmfrei.

Und auch die Bahn warnt vorab schon mal vor einem Chaos-Donnerstag auf den Schienen: Wegen der Sturmwarnung bestehe die Gefahr von Zugausfällen und Verspätungen.

Unwetterwarnung: Es ist möglich, dass der Bahnverkehr bundesweit am 17. Februar beeinträchtigt ist. Bitte informiere dich auf https://t.co/kzJtR2P1SE bzw. im DB Navigator über deine Verbindung. Aktuelle Informationen: https://t.co/rnaSSELCgU und https://t.co/j7vLplli3M. #Sturm

Sturm, Orkanböen und Gewitter in Rheinland-Pfalz

Für Rheinland-Pfalz und das Saarland sind für die kommenden Tage auch noch Gewitter vorhergesagt. Der Orkan bringt zwar milde Temperaturen von bis zu 15 Grad mit. Aber es soll viel regnen. Ab Donnerstagmittag soll der Regen langsam nachlassen.

„ Auf einigen Mittelgebirgsgipfeln können stärkere Böen auftreten “, heißt es vom Wetterdienst. Bei so hohen Windgeschwindigkeiten seien Schäden an Gebäuden möglich.

Wetterdienst warnt: Sturm sorgt für Behinderungen auf Schienen und Straßen

Außerdem seien Behinderungen bei der Bahn und auf den Straßen zu erwarten: „ Lose Gegenstände werden umhergeweht, Äste können abbrechen oder ganze Bäume entwurzelt werden. “

Im Süden von Deutschland werde der Wind zwar nicht ganz so stark wehen – trotzdem seien Böen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde möglich. Im Bergland sogar mit Spitzengeschwindigkeiten von 110 bis 120 km/h.

Nächster Sturm schon im Anmarsch: Kurze Verschnaufpause am Freitag

Der Wind soll laut Vorhersage in der Nacht zum Freitag wieder nachlassen. Das sei aber nur eine kurze Pause. Ab Freitagnachmittag werde es schon wieder windiger. In der Nacht zum Samstag soll es stürmisch bleiben. Vor allem in Niedersachsen und auf den Bergen seien wieder Orkanböen möglich.

Für die Nordsee gilt eine Sturmflutwarnung – die könnte sogar noch schlimmer ausfallen als beim letzten Sturmtief. Schuld daran sei der Vollmond, der die Gezeiten zurzeit ohnehin verstärke.

In der Nacht zum Freitag soll der Wind nachlassen, ab Freitagmittag aber wieder auffrischen. Für die Nacht zum Samstag hält der DWD vor allem im Nordwesten und im Bergland auch wieder Orkanböen für möglich. An der Nordsee stehe eine Hochwasserlage ins Haus.