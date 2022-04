Es wird stürmisch in SWR3Land: Ab morgen wird es nass und vor allem windig. Es werden Böen zwischen 75 und 100 km/h erwartet. Passt auf euch auf!

Auf den warmen Frühling warten wir momentan immer noch, seit heute Morgen spüren wir hauptsächlich Wind im Südwesten. Im Laufe des Vormittags hat dieser immer mehr zugenommen – und wird uns auch noch ein paar Tage begleiten, weiß SWR3-Wetterfrau Lea Spindler.

Schwarzwald, Vogesen, Pfälzer Wald: Orkanwarnung in den Höhen

Im Flachland bekommen wir Böen mit bis zu 75 Kilometer pro Stunde – das ist Windstärke 9, also schon Sturm. In den Höhen vom Schwarzwald, den Vogesen aber auch im Pfälzer Wald, Hunsrück, Eifel und Westerwald gibt’s sogar Böen bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Das ist dann schon schwerer Sturm, wahrscheinlich sogar Orkanböen.

Wälder und Alleen bei Sturm meiden

Bei diesen Windstärken kann es zu Schäden kommen: Es können Äste abbrechen, Bäume die nicht mehr ganz gesund sind können umstürzen, lose Sachen, die im Garten rumstehen, fliegen weg, eventuell kann der Bahnverkehr beeinträchtigt sein, gerade in der Region Schwarzwald – da wird der Sturm am stärksten. Man sollte auf jeden Fall Wälder und Alleen meiden und auch vorsichtig sein, wenn man an Baustellen vorbei läuft.

Sturm dauert bis Freitag an

In Rheinland-Pfalz und im nördlichen Baden-Württemberg wird der Sturm zum Freitag ruhiger werden, im Süden von Baden-Württemberg leider noch nicht – da zieht am Freitag noch mal ein Randtief vorbei. Das heißt: Dort gibt’s auch am Freitag nochmal kräftige Böen. Aber das Wetter am Freitag wird sowieso für alle nochmal abwechslungsreich: Sa zeigt der April, was er so alles kann. Schnee, Regen, Graupel, Sonne, Gewitter... da ist von allem was dabei.