Der Sturm gibt Vollgas in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Hier bekommst Du alle Infos rund um Wind und Regen.

Jetzt gibt der erste Herbststurm des Jahres Vollgas über SWR3Land: In Rheinland-Pfalz ist Alarmstufe Rot, es gibt eine Warnung vor heftigen Orkanböen. Die Warnung gilt bis 11:00 Uhr heute früh.

Es treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf.

Auch in baden-Württemberg lässt der Sturm Bäume umknicken, Blumenschalen durch die Gegend fliegen und Menschen mit ihren Regenschirmen kämpfen. Auf dem Feldberg gab es in der Nacht Böen mit 176 km/h.

Bahn warnt vor Zugausfällen und Verspätungen

Die Deutsche Bahn kämpft seit der Nacht auch schon mit den ersten Schäden: Umgeknickte Bäume blockieren Schienen und sorgen für Verspätungen im Berufsverkehr. Wer heute auf die Bahn angewiesen ist, sollte sich gut informieren, rät der Konzern.

Wichtiger Reisehinweis: Durch das #Unwetter kann es bundesweit zu Beeinträchtigungen im #Bahnverkehr kommen. Bitte informiert euch regelmäßig auf https://t.co/kzJtR2P1SE bzw. im DB Navigator über eure Verbindung und auf https://t.co/rnaSSELCgU über die aktuelle Lage.

Sturmschäden: Mehr als 100 Einsätze in der Region Trier

In der Region Trier mussten Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht mehr als 100 Mal ausrücken. Eine Frau wurde leicht verletzt, als sie bei Speicher mit ihrem Wagen in einen umgestürzten Baum fuhr. Der Sturm hat in der Nacht eine Schneise von Bitburg über Trier und Saarburg bis Hermeskeil geschlagen, berichtet Eva Britz aus dem SWR Studio Trier.

Die Polizei meldete vor allem umgestürzte Bäume, abgerissene Äste und weggewehte Straßenschilder. An der Römerbrücke in Trier sei die Baustellenbeschilderung weggeflogen, so dass viele Autofahrer meinten, die Brücke sei befahrbar. Das habe zu Wendechaos geführt.

In Trassem seien wegen des Sturms Dachziegel herabgestürzt. Ein Anhänger wurde laut Polizei in Wellen vom Wind weggeweht, er durchbrach einen Metallzaun und hing über einer Stützmauer. Auch in der Nähe von Zemmer und bei Hattgenstein im Kreis Birkenfeld fuhren Autos in umgestürzte Bäume. Es blieb beim Sachschaden.

Herbststurm mit Böen von mindestens 120 km/h

Vor allem in den Höhenlagen wie der Eifel, dem Schwarzwald oder der Schwäbischen Alb pfeifen die Sturmböen am Donnerstagvormittag mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h über die Felder, Häuser und Straßen. Wer nicht unbedingt raus muss, sollte im Haus bleiben. Solche Windgeschwindigkeiten können leicht Stühle oder Tische mitreißen.

In den anderen Regionen sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometer in der Stunde drin – zum Beispiel im Süden von Rheinland-Pfalz, in der Rheinebene oder in der Region Heilbronn-Franken. Hier könnt ihr lesen, wie sich verschiedene Windstärken anfühlen.

Mit dem Höhepunkt des Sturms wird es auch viel kälter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der Wind dreht und dann zieht kalte Luft aus dem Atlantik zu uns – aus Richtung Island und Grönland. Die momentane Wetterprognose findest du auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes.

Bei starkem Wind besser nicht in den Wald gehen

„ Das ist echt ordentlich. Und gerade weil die Bäume noch belaubt sind ist das auch nicht ungefährlich. “ Waldspaziergänge am Mittwoch und Donnerstag sind laut Kienzle keine gute Idee: „ Es können Äste abbrechen, im schlimmsten Fall Bäume umstürzen oder Dachziegel runter kommen. “

Nachrichten 20.10.2021 Was Herbststurm "Ignatz" mit unserem Wetter macht Dauer 1:46 min

Ab Donnerstag wird es kalt in SWR3Land

Die Strömung dreht mit dem Sturm auf Nordwest. „ Damit flutet uns Atlantikluft und daher geht es mit den Temperaturen ein ganzes Stück abwärts “, sagte Anna-Katrin Kienzle. Freitag und Samstag bekommen wir noch maximal acht bis 13 Grad, „ zumindest ist es dann langsam wieder ruhiger und teilweise auch ganz freundlich. “

In der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag steht die erste #Sturmlage dieses #Herbstes an. Tief #IGNATZ bringt dann #Sturmböen im Tiefland und #Orkanböen auf den höchsten Gipfeln der Berge. Mehr Infos im neuen Thema des Tages vom heutigen Dienstag: https://t.co/lTWj0CFcy8 /V https://t.co/zvdthwFSk2

