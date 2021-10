In der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag steht die erste #Sturmlage dieses #Herbstes an. Tief #IGNATZ bringt dann #Sturmböen im Tiefland und #Orkanböen auf den höchsten Gipfeln der Berge. Mehr Infos im neuen Thema des Tages vom heutigen Dienstag: https://t.co/lTWj0CFcy8 /V https://t.co/zvdthwFSk2