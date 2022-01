Seit Samstag stürmt es in Norddeutschland. Bislang kam ein Mensch ums Leben, es gab mehrere Verletzte bei Unfällen. Die Feuerwehren im Norden und Osten mussten zu Hunderten Einsätzen ausrücken.

Langsam wird es ruhiger: Tief „Nadia“ flaut ab. Das Sturmtief hat vor allem an den Küsten für Sturmfluten und heftigen Wind gesorgt, besonders Hamburg ist betroffen. Der Hamburger Fischmarkt im Stadtteil St. Pauli ist zum zweiten mal seit Samstag komplett überschwemmt – aber die Gefahr einer Sturmflut ist wohl vorbei. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gab Entwarnung.

Tausende Schaulustige zog es an die Elbe und den Fischmarkt. Der Wasserstand am Pegel St. Pauli stieg am Mittag auf 2,60 Meter über dem mittleren Hochwasser. Bei dem Hochwasser in der Nacht wurde ein Wert von 2,84 Meter erreicht.

Die Autos 🚙 gehen baden! #fischmarkt #Hamburg #Sturmflut https://t.co/0txjV9kyXw

And here the flood comes again... #Sturmflut #Hamburg https://t.co/MyjoRgnJ7A

An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Hunderte Unwetter-Einsätze

Allein in Hamburg habe es bislang rund 300 Unwetter-Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen. Die Feuerwehr musste 450 mal ausrücken. Auch in Schleswig-Holstein kam es bis Sonntagmorgen zu zahlreichen Einsätzen. Allein im Norden des Landes mussten die Feuerwehren etwa 120 Mal ausrücken. Etliche Einsätze gab es auch in Bremen, Schwerin und Umgebung.

Bilder zum Sturm "Nadia" in Hamburg https://t.co/fvZuzvxS1T

Schiff fährt sich im Hamburger Hafen fest

Im Hamburger Hafen hat sich am Samstagabend ein Binnenschiff unter einer Brücke festgefahren. Das Schiff sei beim Durchfahren mit dem Steuerhaus an der Freihafenelbbrücke hängengeblieben und habe sich verklemmt, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

#Nadia fegt aktuell durch Norddeutschland. Schiff kracht in #Hamburg|er Brücke. Schwere #Sturmflut! Polizei sperrt Gebiete ab. Ausnahmezustand! Foto: @BlaulichtN #Orkan 🌬 https://t.co/MD5RBjxagt

An Bord des Schiffes befanden sich demnach zwei Menschen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Es sei möglich, dass sich der Kapitän wegen des steigenden Wasserstandes der Elbe verschätzt habe. Die Brücke ist gesperrt. Der Schaden sei so groß, dass eine Sperrung der Brücke notwendig ist, sagte die Polizei Hamburg am Sonntag. Die unmittelbar danebenliegende Bahnbrücke ist von der Sperrung nicht betroffen.

Schwere Unfälle im gesamten Norden

In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel und in Mecklenburg-Vorpommern verunglückte ein 16-Jähriger. Er fuhr mit seinem Motorrad gegen einen umgestürzten Baum und wurde schwer verletzt. Im brandenburgischen Beelitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind nach schweren Sturmböen des Tiefs #Nadia in der vergangenen Nacht vor allem im Norden #Brandenburgs im Dauereinsatz. In Beelitz wurde ein Mann tödlich verletzt. In #Berlin wurden Störungen bei der S-Bahn gemeldet. https://t.co/dyUyufFvcq

Bäume auf Gleisen und Störungen an Oberleitungen

Im Fern- und Regionalverkehr gibt es der Bahn zufolge Zugausfälle und Verspätungen. Reisende und Pendler sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Der Fernverkehr in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen war teilweise komplett eingestellt worden, sagte ein Bahnsprecher am Samstagabend in Berlin. Als Grund nannte er Sturmschäden. Betroffen waren insbesondere die ICE-Strecken zwischen Hamburg und Bremen sowie zwischen Hamburg und Berlin. Dort komme es auch weiterhin zu großen Beeinträchtigungen, sagte der Sprecher weiter.