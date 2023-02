bei Facebook teilen

Ein Lokführer bezeichnete die neuen S-Bahnen in Stuttgart via Durchsage als „Schrott“. Was passiert jetzt mit ihm?

Der Fahrer im Video sagt durch, dass die S-Bahn nur sehr langsam Fahrt aufnehme. Das liegt seiner Meinung nach an den Zügen, die sie zur Verfügung gestellt bekommen. Die seien „ einfach nur noch Schrott “ und der „ allerletzte Dreck “. Ein Fahrgast hat die Durchsage mit dem Smartphone aufgenommen und bei Tiktok hochgeladen: Kriegt der Lokführer wegen seiner Durchsage Ärger? Das scheint gut möglich zu sein. Auf Nachfrage sagte der Sprecher: „ Die Durchsagen des Lokführers überschreiten eindeutig eine Grenze. Wir arbeiten den Fall intern aktuell auf und bitten deshalb um Verständnis, dass wir uns zu möglichen Schritten derzeit nicht äußern können. “ Nachrichten 21.2.2023 S-Bahn-Lokführer lässt Frust ab Dauer 0:36 min Von Barbara Lampridou So reagieren Hörer aus dem SWR3Land auf die Aktion Viele Hörer supporten den Lokführer. Michèl schreibt: „ Jetzt geht es wenigstens bis in die Chef-Etage – dank euch. Recht hat der gute Mann. Anders wird es ja in den höheren Etagen, die das entscheiden, nicht gehört. “ Roland aus Sommenhardt schreibt: „ Wehe dem Schaffner passiert etwas. Wir stehen alle hinter ihm! “ Wenn der kleine Hunger kommt – so macht es Hörerin Alexandra: „ Ich fahre jeden Morgen mit der S-Bahn zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Und bis die Türen der neuen Bahnen aufgehen, hab ich nebenher schon mein Vesper gegessen. “ Ulrich aus Sinsheim schreibt: „ Intern braucht die Bahn das nicht aufzuarbeiten. Die soll lieber sehen, dass die Bahnen funktionieren. Und keinen Maulkorb den Mitarbeitern verpassen. “ Auch SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Herr hat Verständnis für den Lokführer – seine Meinung: Bahn mit neuen Alstom-Zügen in Stuttgart unzufrieden Aktuell werden neue S-Bahnen für Stuttgart ausgeliefert. Der Hersteller heißt Alstom. Die Deutsche Bahn ist mit den Zügen der Baureihe 430 tatsächlich unzufrieden. Es kommt offenbar immer wieder zu Störungen. Ein Sprecher der S-Bahn Stuttgart sagte auf SWR3-Nachfrage, dass rund ein Fünftel der Bahnen nicht einsatzbereit in der Werkstatt stehen. Die Bahn überlegt sogar, weitere Bahnen nicht anzunehmen, bis die Probleme behoben sind. Der Fahrgastverband Probahn in Baden-Württemberg sagt allerdings, dass es bei neuen Zügen fast immer am Anfang Probleme gibt, bis sich alles eingespielt hat. Nach Software-Updates oder Nachbesserungen in der Werkstatt haben sich die Kinderkrankheiten demnach dann aber meistens erledigt. Wie geht es in Stuttgart jetzt weiter mit den „Schrott-Zügen“? Die Fakten hat sich SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Herr angesehen: Highlights anhören 22.2.2023 Faktencheck: Wie kaputt ist die Stuttgarter S-Bahn wirklich? Dauer 3:14 min Faktencheck: Wie kaputt ist die Stuttgarter S-Bahn wirklich? Panne auf Neubaustrecke Wendlingen-Ulm Darum gab es gleich am zweiten Tag Verspätungen Nach zehn Jahren Bauzeit ging am Sonntag die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm in den Regelbetrieb. Na ja, oder halt doch nicht.... 10:00 Uhr NOW SWR3