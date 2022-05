Sucharit Bhakdi galt als Ikone radikaler Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen und Verbreiter von Falschinformationen. Jetzt wird er auch wegen antisemitischer Aussagen angeklagt.

Konsequent hat Bhakdi seine Zuhörer mit Falschinformationen über Impfrisiken gefüttert. Mehrere seiner Thesen zu der Pandemie wurden von Experten als irreführend oder sogar falsch eingeordnet. Hier unser Faktencheck dazu:

Bhakdi-Behauptung: Juden „haben das Böse gelernt und umgesetzt“

Jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holsteins den umstrittenen Mikrobiologen und Autor wegen Volksverhetzung angeklagt. Sie wirft ihm vor, er habe in einem Interview im April 2021 im Zusammenhang mit kritischen Äußerungen über die Impfpolitik Israels mit generalisierenden Aussagen auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt. Er habe Juden als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht.

Bhakdi hatte in dem Interview behauptet, die im Dritten Reich aus Deutschland geflüchteten Juden hätten ihr Land „in etwas verwandelt, das noch schlimmer sei, als Deutschland war“ . Er fügte die Aussage hinzu: Das „Schlimme an den Juden ist, dass sie gut lernen“ . Sie hätten „das Böse gelernt und umgesetzt“ . Deshalb sei Israel jetzt „die lebende Hölle“ .

Bhakdi sprach in Sachen Impfstoffen von „zweitem Holocaust“

In diesen – sich allgemein auf alle Juden beziehenden – Aussagen hatte die Staatsanwaltschaft Kiel keine strafbare Volksverhetzung gesehen. Das Verfahren war zunächst eingestellt worden. Jetzt hat es die Generalstaatsanwaltschaft wieder aufgenommen.

Sie wirft Bhakdi außerdem vor, er habe bei einer Wahlkampfveranstaltung am 24. September 2021 in Kiel eine Rede gehalten, in der er von der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen in Zusammenhang mit einem „Endziel“ sprach. Er habe von einem zweiten Holocaust gesprochen, wodurch das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost worden sein soll.

Bhakdi unterrichtete Hygiene-Kunde in Mainz

Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte das Ermittlungsverfahren gegen Bhakdi zunächst eingestellt. Später nahm es die Generalstaatsanwaltschaft wieder auf. Das Verfahren soll am Amtsgericht Plön verhandelt werden.