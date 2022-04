Nach tagelangem #Starkregen in Küstenorten in #Südafrika wird die Zerstörung sichtbar. Mehr als 60 Menschen starben. In der ganzen Provinz Kwazulu-Natal sind Tausende Häuser beschädigt, Brücken und Straßen weggespült. Funkmasten sind ausgefallen, weil es Erdrutsche gab. https://t.co/c1vW91irXK