Es ist bereits der achte Sandsturm seit Mitte April. Tausende Menschen landeten im Krankenhaus, einige sind gestorben: Diese Auswirkungen hatte der Sandsturm auf die Länder.

Im Irak treiben starke Sandstürme bereits seit Wochen ihr Unwesen. Solche Stürme sind zwar nicht unüblich, allerdings kommen sie wegen des Klimawandels immer häufiger vor. Schuld sei neben dem Klimawandel auch eine verfehlte Wasserpolitik, wie die deutsche Presseagentur berichtete. Die Staubpartikel verschlechtern die Luftqualität deutlich. Bürgerinnen und Bürger kritisieren daher vermehrt die aktuelle politische Lage:

Flugverkehr lahmgelegt

Am Flughafen der Stadt Nadschaf im Süden Iraks wurden Flüge vorübergehend ausgesetzt. Die Regierung rief die Menschen dazu auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben und draußen Schutzkleidung und -brillen zu tragen. Die starken Winde hätten zusätzlich in der Provinz Dair as-Saur Bäume entwurzelt und Stromausfälle verursacht. Auch Schulen und Universitäten mussten vorübergehend geschlossen werden.

Tausende Menschen in Krankenhäusern

Die Stürme haben nicht nur Auswirkungen auf Verkehr und Umwelt, sondern auch auf die Gesundheit der Menschen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen mindestens sieben Menschen im Osten Syriens ums Leben, darunter zwei Kinder. Im Irak werden etwa 2.000 Menschen in Krankenhäusern behandelt, Hunderte leiden unter Atemnot, so das irakische Gesundheitsministerium. Am stärksten betroffen seien vor allem Asthmatiker und Ältere.

