Star-Quarterback Tom Brady und seine Buccaneers haben den Super Bowl gewonnen. Sie sind das erste Team in der NFL, das das im eigenen Stadion geschafft hat. Die Chiefs mit Patrick Mahomes erlebten ein Desaster.

Es war das Sportevent des Jahres in den USA: Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen zum zweiten Mal (nach 2003) den Super Bowl – diesmal sogar im eigenen Stadion. Das hat kein anderes Team zuvor in der NFL geschafft. Die Mannschaft um Star-Quarterback Tom Brady setzte sich gegen die Kansas City Chiefs klar mit 31:9 durch.

Quaterbeck Tom Brady – Das war sein Meisterstück

Überragender Spieler war mal wieder Superstar Tom Brady. Und es kam ein neuer Meilenstein dazu in seiner sowieso schon herausragenden Karriere: Es war Bradys siebter Sieg in einem Super Bowl. Noch keinem anderen NFL-Profi ist es bisher gelungen häufiger das Endspiel der besten Football-Liga der Welt zu gewinnen.

Der Quaterback brachte 21 seiner 29 Pässe zu den Mitspielern, warf drei Touchdowns und leistete sich keinen Fehlwurf zum Gegner. Entsprechend wurde Brady als wertvollster Spieler des Super Bowl ausgezeichnet, zum fünften Mal in seiner Karriere.

Von seinem ehemaligen Team, den New England Patriots, gab es zum Sieg auch eine „Verbeugung“ auf Twitter:

Congratulations to the greatest of all time. New England Patriots, Twitter, 8.2.2021, 4:12 Uhr

Brady ist der erfolgreichster Profi der Ligageschichte. Er war vor der Saison nach 20 Jahren und sechs Titeln mit den New England Patriots nach Tampa gewechselt. Vor dem Finale hatte es Spekulationen gegeben, dass Brady bei einem Titelgewinn seine Karriere beenden könnte. Aber nein:

I'm coming back sagte Tom Brady während der Siegerehrung

Lehrstunde für Chefs-Quaterback Mahomes

Für Patrick Mahomes, den Quaterback der Kansas City Chiefs, lief der Abend enttäuschend. Im Vorfeld wurde spekuliert, ob Mahomes Brady vielleicht sogar in den Schatten stellen könnte. Aber gegen den 43-jährigen Brady wirkte der 18 Jahre jüngere Mahomes eher blass. Bis zum Schluss gelang Mahomes mit den Chief kein einziger Touchdown.

„Du bist eine Legende“ Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes zu Brady

Besonderheiten des „Corona-Bowl“

Wegen der Corona-Pandemie waren nur 25.000 Zuschauer im Stadion der Tampa Bay Buccaneers. Aber durch die Pappfiguren auf den Tribünen wirkte die Arena trotzdem voll. Und es gab eine weitere Neuheit beim „Corona Bowl“: Sarah Thomas (47) kam als erste Schiedsrichterin im Super Bowl zum Einsatz.

Halbzeitshow mit The Weeknd

In der Halbzeitshow trat der kanadische Rapper The Weeknd auf. Er spielte anderem mit seinen Hits „Blinding Lights“ und „I Feel it Coming“. Dazu gab es viel Glitzer, außeridische Tänzer und ein Spiegelkabinett.

US-Poetin Amanda Gorman mit Gedicht für Corona-Helfer

Das gab es auch noch nie: Vor Beginn des Finalspiels wurde ein Video abgespielt, in dem 22-jährige US-Dichterin Amanda Gorman ein Gedicht vortrug. Das Gedicht ist zu Ehren der wichtigen Helfer in der Corona-Krise und hat den Titel „Chorus of the Captains“.

Es war das erste Mal in der Geschichte des Super Bowl, dass eine Dichterin oder Dichter auftrat. Gorman war im Januar durch ihren Aufritt bei der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden weltberühmt geworden. Damals hatte sie in einem Gedicht das Land zur Versöhnung aufgerufen.