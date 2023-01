per E-Mail teilen

In Bad Mergentheim ist ein Jugendlicher auf eine Rentnerin losgegangen – wohl ohne Grund. Die Frau hat den Angriff nicht überlebt.

In Bad Mergentheim in Baden-Württemberg hat ein 14 Jahre alter Jugendlicher eine Rentnerin vom Fahrrad gestoßen. Die 78 Jahre alte Frau ist im Krankenhaus an ihren schweren Kopfverletzungen gestorben.

+++ ZEUGENAUFRUF +++ Ein 14-Jähriger steht im Verdacht eine 78-Jährige am Montag in Bad Mergentheim von ihrem Fahrrad gestoßen zu haben, wodurch diese sich schwerste Verletzungen zuzog. Hinweise an die Kripo unter ☎️ 09341 810. Zur Mitteilung: https://t.co/3DxLRCv6J2 https://t.co/OrPCyNrsgi

Teenager schubst Rentnerin vom Fahrrad

Zeugen haben den Angriff beobachtet und der Polizei erzählt, wie alles passiert ist. Der Teenager sei zuerst auf der anderen Straßenseite gewesen. Dann sei er plötzlich auf die Radfahrerin zugelaufen und habe die Frau vom Fahrrad gestoßen.

Zwar sei der Junge nach seinem Angriff auf die Rentnerin weg gerannt, die Polizei fand ihn aber kurz darauf am Bahnhof von Bad Mergentheim und nahm ihn fest. Er sei an Angehörige übergeben worden, hieß es von der Polizei.