In Schweden gibt es nur wenige Beschränkungen in der Coronavirus-Krise – auch dank des Virologen Anders Tegnell. Ein Fan hat ihn sich jetzt auf den Arm tätowieren lassen.

Gustav Lloyd Agerblad hat schon einige Tattoos auf seiner Haut. Auf seinem linken Arm war noch ein bisschen Platz übrig. Jetzt hat sich der Schwede dort das Gesicht des Virologen Anders Tegnell tätowieren lassen.

Tegnells Fans in Schweden

Tegnell kommt bei vielen Schwedinnen und Schweden gerade gut an. Er ist in der Coronavirus-Krise eher von der lockeren Fraktion, will das Leben der Menschen im Land nur wenig einschränken. Die Regierung hört auf ihn – und die Leute freuen sich, dass sie auch weiterhin aufeinander hocken, Party machen und shoppen dürfen.

„Ich denke, er macht einen ziemlich guten Job“

Agerblad sagt, ihm gefällt, welche Empfehlungen Tegnell der Regierung gibt. „Er ist so etwas wie das Gesicht nach außen in dieser Krise und ich denke, er macht einen ziemlich guten Job.“

Bevor er sich das Virologen-Gesicht stechen ließ, hatte Agerblad bei seinem Tätowierer schon abwaschbare Tattoos mit dem Porträt gesehen. Er habe dann gedacht: „Oh Mann, ich will das in echt auf meinem Arm haben.“

Das Tegnell-Tattoo als „witzige Sache in der Coronavirus-Zeit“

In einem Video sagt der Frisch-Tätowierte über sein Tattoo: