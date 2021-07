Die Bundeswehr ist abgezogen, die Gewalt nimmt zu und immer mehr Menschen flüchten: Was läuft in Afghanistan falsch?

Seit die US Army, die Bundeswehr und andere Nato-Truppen aus Afghanistan abziehen, kommen jeden Tag neue Gewalt-Meldungen aus dem Land. Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben mehr als drei Viertel des Landes eingenommen. Ob das wirklich so ist, lässt sich nicht sicher sagen.

Zuletzt haben sie die Kontrolle in der Stadt Wesch und somit auch am wichtigen Grenzübergang Spin Boldak nach Pakistan übernommen, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden im Nachbarland Pakistan: „ Sie haben ihre Flagge gehisst und die afghanische Flagge entfernt. “

Ein Video davon posteten die Taliban selbst auf Twitter:

#تازه_خبر طالبانو دسپین بولدک ولسوالي او ویش باډر مکمل تر خپل ولکې لاندې راوست. عسکر تسلیم او وسایط او وسلې غنیمت شول #BreakingNews Taliban captured Wesh border crossing and Spin Boldak near Pakistan's Chaman district. https://t.co/P9IdwyOl6F

Was ist da zurzeit in Afghanistan los?

Anfang Mai haben die internationalen Truppen ihren Abzug aus Afghanistan begonnen. Seitdem gewinnen die Taliban immer mehr die Oberhand in Afghanistan. Das Land ist geprägt von Terror und Korruption.

In den vergangenen Wochen haben die Taliban fast alle größeren Städte umzingelt. Die Armee des Landes konzentriert sich laut der afghanischen Regierung darauf, die größeren Städte, wichtige Straßen und Grenzposten gegen den Vormarsch der Islamisten abzusichern.

Die Taliban sagen aber selbst, dass sie die Kämpfe gar nicht in die Städte tragen wollen. Von den „ Bergen und Wüsten “ hätten sich die Kämpfe mittlerweile an die „ Türen der Städte “ fortbewegt.

Aber die Taliban wollten „ keine Kämpfe innerhalb der Stadt “, schrieb Amir Chan Muttaki, einer der Anführer der radikalislamischen Miliz in der Botschaft. Er rief die Bewohner auf, die Taliban zu kontaktieren und so „ Schaden an ihren Städten zu verhindern “.

Wer sind die Leidtragenden der Taliban in Afghanistan?

Für viele Menschen in Afghanistan ist es ein schwerer Rückschlag, dass die Taliban die Macht nach und nach zurückerobern. Christen, Andersgläubige und auch Menschen, die für die internationale Schutzgruppe ( ISAF ) gearbeitet haben, fürchten um ihr Leben. Menschenrechtspolitiker aus mehreren Parteien haben deswegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu aufgefordert, den früheren Ortskräften der Bundeswehr zu helfen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) traf Afghanistans Regierungschef Ashraf Ghani bei der Sicherheitskonferenz in München vor zwei Jahren.

„ Die Bundesregierung und auch Sie ganz persönlich stehen in politischer wie moralischer Verantwortung für diese Menschen, ohne die der schwierige und gefährliche Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan schlicht nicht möglich gewesen wäre “, schrieben Margarete Bause (Grüne), Michael Brand (CDU/CSU), Gyde Jensen (FDP) und Frank Schwabe (SPD) an die Kanzlerin.

Die Politiker prangern an, dass die Bundesregierung die Menschen im Stich lasse, die Deutschland und seinen Soldaten jahrelang treu gedient hätten. Sie bitten Merkel, die früheren Ortskräfte – also afghanische Staatsbürger, die für die Bundesrepublik und die Bundeswehr gearbeitet haben – dringend nach Deutschland zu holen. Nachdem die Bundeswehr seit Ende Juni komplett aus Afghanistan abgezogen ist, gelten ihre Ex-Mitarbeiter als besonders gefährdet.

Um was geht es bei den Kämpfen in Afghanistan?

Afghanistan hat in den letzten knapp 100 Jahren viel durchgemacht. Das Land ist seit 1933 unabhängig und war ab diesem Zeitpunkt zuerst ein Königreich. 1973 wurde der König gestürzt und Afghanistan wurde eine Republik. 1978 kam der nächste Sturz: Aus der Republik Afghanistan wurde die Demokratische Republik Afghanistan.

Um die neue Staatsform zu verteidigen, arbeitete Ministerpräsident Nur Muhammad Taraki mit Russland zusammen. Das fanden nicht alle Menschen in Afghanistan toll – aus einigen Regionen gab es heftigen militärischen Widerstand.

Wer hat im Afghanistan-Krieg gegen wen gekämpft?

Im Dezember 1979 marschierten russische Truppen ein und kämpften zehn Jahre lang gegen die Guerillas – in Afghanistan Mudschaheddin genannt. Die bekamen Unterstützung von den USA, Saudi-Arabien und Pakistan.

Die Regierung von Afghanistan blieb von 1989 bis 1992 noch im Amt, dann wurde der Islamische Staat Afghanistan gegründet. Aber auch der wurde nicht von allen akzeptiert: Gulbuddin Hekmatjar führte mit pakistanischer Hilfe einen jahrelangen Krieg gegen den Islamischen Staat. Dabei wurde der Großteil der Hauptstadt Kabul zerstört.

Wann sind die Taliban in Afghanistan zum ersten Mal aufgetaucht?

1994 kamen dann in der Stadt Kandahar zum ersten Mal die Taliban ins Rampenlicht. Sie übernahmen in vielen Regionen im Süden und Westen von Afghanistan die Macht.

Ende 1994 kam dann die vermeintliche Wende: Verteidigungsminister Ahmad Schah Massoud gelang es, Hekmatjar und auch die verschiedenen verfeindeten Milizen in Kabul zu besiegen. Massoud leitete einen landesweiten Friedensprozess ein. Er lud auch die Taliban ein, sich am Friedensprozess zu beteiligen – die lehnten aber ab.

Statt einer Demokratie wollten die Taliban in Afghanistan ein islamisches Emirat. Beide Seiten bekriegen sich seitdem in dem Land in Asien. 1996 marschierten die Taliban in Kabul ein und errichteten das Islamische Emirat Afghanistan – das wurde aber nur von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anerkannt.

Wer hat gegen das Islamische Emirat Afghanistan gekämpft?

Um den Taliban die Macht wieder zu entreißen, wurde die Vereinte Front gegründet – sie wollte weiterhin eine demokratische Staatsform einführen. Dieser Kampf dauerte jahrelang an – bis ein gewisser Osama bin Laden für die US-Invasion in Afghanistan sorgte. Die US Army vermutete bin Laden nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in dem Land.

Dabei jagten die USA nicht nur den damals meistgesuchten Terroristen der Welt, sondern stürzten mit Hilfe der Vereinten Front auch die Taliban in den meisten Regionen Afghanistans. 2002 gelang es, in Afghanistan eine Regierung einzusetzen, die zwei Jahre später eine Verfassung zustande brachte.

Nach der Präsidentschaftswahl im Jahr 2004 hatten die Taliban in Afghanistan fast nichts mehr zu melden. Viele der Terroristen flohen nach Pakistan und formierten sich dort neu. Seit Anfang 2006 verübten sie Anschläge gegen Zivilisten und auch gegen Soldaten der Internationalen Schutztruppe für Afghanistan – der auch die Bundeswehr angehörte.

Warum halten sich die Taliban in Afghanistan nicht an das Friedensabkommen?

Im Februar 2020 unterzeichneten die USA und die Taliban ein Friedensabkommen. Die Bedingung: Die USA und die Nato sollten ihre Tuppen innerhalb von 14 Monaten abziehen. Im Gegenzug wollten die Taliban mit der Regierung in Kabul Friedensgespräche führen und mit Terrorismus nichts mehr zu tun haben.

Während die Nato ihr Wort hielt und die Truppen abzog, bombten sich die Taliban ab Mai 2020 weiter durch das Land – dabei eroberten sie einen Großteil Afghanistans zurück. Sie sind immer noch davon überzeugt, dass sie ihr Islamisches Emirat Afghanistan gründen können. Als Folge beendeten die USA die Friedensverhandlungen mit den Taliban.

Frankreich und Deutschland fordern Staatsbürger auf, Afghanistan zu verlassen

Frankreich hat alle Staatsbürger dazu aufgefordert, Afghanistan wegen der schlechten Situation so schnell wie möglich zu verlassen. Am Samstag soll es einen kostenlosen Sonderflug geben, der die Franzosen nach Hause bringen soll. Auch Deutschland fordert seine Staatsbürger seit dem 1. Juli dazu auf, Afghanistan zu verlassen.