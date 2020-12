Nach dem Terroranschlag in Wien mit vier Todesopfern fordert Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz mehr Befugnisse für Sicherheitskräfte – und einen gemeinsamen europäischen Kampf gegen Terrorismus.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz dringt nach dem Anschlag in Wien auf eine internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus in Europa. „Ich bin froh, dass wir mit Emmanuel Macron, aber auch der Spitze der Kommission vereinbaren konnten, dass wir schon in der nächsten Woche Gespräche führen werden, um ein gemeinsames Vorgehen in diesem Bereich abzustimmen“, sagte Kurz am Donnerstag vor dem österreichischen Parlament. Aus diesen Gesprächen müsse eine breite europäische Allianz entstehen, sagte der konservative Politiker.

Kurz will Herausforderung gemeinsam lösen

„Gerade in Europa haben wir eine große Herausforderung, die wir nur gemeinsam lösen können“, sagte Kurz. Alle Länder würden sich mit den gleichen Fragen beschäftigen: Wie könne man verhindern, dass Terroristen illegal einreisen und morden oder wie gehe man mit Extremisten um, die Europa verlassen wollen, um für den IS zu kämpfen. Laut Kurz ist es notwendig, Lösungen zu finden, wie man mit jenen Extremisten umgeht, die in Haft sind, aber schon in absehbarer Zeit entlassen werden. „Sie alle sind tickende Zeitbomben für unsere Gesellschaft, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa.“

Sicherheitskräfte in Österreich sollen mehr Befugnisse bekommen

Kurz hat aber auch Pläne für Österreich: Dort sollen laut seiner Rede am Mittag die Sicherheitskräfte bald mehr Befugnisse bekommen. Seine Begründung: Diese bräuchten bessere Handhabe für den Umgang mit Gefährdern, sagte Kurz am Donnerstag bei einer Sondersitzung des österreichischen Parlaments. „Die österreichischen Behörden von der Justiz über die Polizei bis zum Verfassungsschutz haben nicht immer die rechtlichen Mittel, um islamistische Extremisten und andere Gefährder zu überwachen und wenn nötig zu verwahren.“ Eine unabhängige Untersuchungskommission der Justizministerin und des Innenministers solle die Details des Falls durchleuchten, kündigte Vizekanzler Werner Kogler an.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen einen massiven Schaden erlitten. Diesen Schaden gilt es nun zu reparieren. Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich

Hintergrund ist, dass der spätere Attentäter mit österreichischer und nordmazedonischer Staatsbürgerschaft im Dezember vorzeitig aus der Haft entlassen worden war – allerdings mit der Auflage, ein Deradikalisierungsprogramm zu absolvieren. Er hatte versucht, als Sympathisant der Terrormiliz IS nach Syrien auszureisen. Im Sommer hatten Behörden in der Slowakei ihn nach dem versuchten Kauf von Munition der österreichischen Polizei gemeldet. Offen ist, inwieweit Verfassungsschützer den 20-Jährigen nach seiner Entlassung im Blick hatten.

Kurz: „Anschlag war islamistisch motiviert“

Am Dienstag hatte Kurz bekannt gegeben, der Anschlag in Wien sei „eindeutig islamistisch motiviert“ gewesen. „Es war ein Anschlag aus Hass, aus Hass auf unsere Grundwerte, aus Hass auf unser Lebensmodell, aus Hass auf unsere Demokratie“, sagte er am Dienstagvormittag in einer Fernsehansprache. Bei dem Anschlag am Montagabend seien vier Menschen „aus nächster Nähe kaltblütig von dem Attentäter getötet worden“, so Kurz.

Der Anschlag in der österreichischen Hauptstadt ist das schwerste Attentat seit Jahrzehnten in dem Land. „Wir werden uns von den Terroristen nicht einschüchtern lassen und uns mit aller Kraft verteidigen“, sagte Kurz. Es gehe nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten. Es gehe um einen Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei. „Und diesen Kampf werden wir mit aller Entschiedenheit führen.“

Schon am Anschlagsabend hatte Kurz den Anschlag als „widerwärtig“ verurteilt und versprach, die österreichische Polizei werde entschlossen gegen den oder die Täter vorgehen.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. Sebastian Kurz, Twitter, 2.11.2020, 23:16 Uhr

„Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf“

Das Auswärtige Amt appellierte, „dem Hass nicht zu weichen, der unsere Gesellschaft spalten soll“. Man sei in Gedanken bei den Verletzten und Opfern.

Erschreckende, verstörende Meldungen erreichen uns heute Abend aus #Wien.Auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar ist: unsere Gedanken sind bei den Verletzten&Opfern in diesen schweren Stunden. Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll. Auswärtiges Amt, Twitter, 2.11.2020, 22:25 Uhr

Auch Regierungssprecher Steffen Seibert drückte im Namen der gesamten Bundesregierung Anteilnahme aus.

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf - Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. https://t.co/ijoiVEjSfG Steffen Seibert, Twitter, 3.11.2020, 7:35 Uhr

„Zögert nicht, euch Hilfe zu holen“

Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter auf deutsch, die Franzosen teilten den Schock und die Trauer der Österreicher nach dem Angriff. Nach Frankreich sei das ein befreundetes Land, das angegriffen werde.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. Emmanuel Macron, Twitter, 2.11.2020, 22:35 Uhr

Damit geht Macron auf die zahlreichen islamistischen Anschläge in Frankreich ein, die das Land erschütterten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), warnte davor, sich einschüchtern zu lassen. Jede Form des Terrors müsse mit kompromisslosem Widerstand beantwortet werden. EU-Ratschef Charles Michel bezeichnete die Tat als feigen Akt und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sicherte Österreich volle Solidarität zu.

Falls ihr mit der aktuellen Situation überfordert seid oder reden wollt, zögert nicht, euch Hilfe zu holen: https://t.co/wUSRq9Odow Stadt Wien, Twitter, 3.11.2020, 9:26 Uhr

Was ist in Wien passiert?

Der Anschlag hatte am Montag gegen 20 Uhr im Wiener Ausgehviertel Bermuda-Dreieck nahe einer Synagoge begonnen. Die Angreifer feuerten nach Angaben der Polizei an sechs verschiedenen Tatorten mit Gewehren um sich – teils auf Gäste in Lokalen, wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig mitteilte.