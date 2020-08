Die Testpflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gilt ab diesem Samstag. Wir erklären, wo Tests gemacht werden können und warum Urlauber zunächst trotzdem zu Hause bleiben müssen.

Wie soll das eigentlich funktionieren mit der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten? Diese Frage stellen sich im Moment viele. Wir haben Antworten:

Wer muss sich testen lassen?

Alle Personen, die ab Samstag, 8. August 2020, aus einem Corona-Risikogebiet nach Deutschland einreisen, müssen sich auf das Coronavirus testen lassen. Davon betroffen sind neben Flug-Passagieren auch Reisende, die mit Bus, Bahn, Schiff oder dem Auto unterwegs sind. Die Testpflicht gilt nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums auch für Kinder.

Was sind Corona-Risikogebiete?

Welche Staaten oder auch Regionen innerhalb einzelner Länder als Risikogebiete gelten, hat das Robert Koch-Institut auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Liste wird immer wieder aktualisiert. Ein Blick kurz vor der Rückkehr nach Deutschland lohnt sich also. Momentan werden dort sehr viele Länder aufgelistet.

Innerhalb der EU hingegen gibt es bislang nur wenige Risikogebiete. Bis zum Freitagnachmittag waren das Luxemburg, die spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra sowie die belgische Provinz Antwerpen. Ausschlaggebend für die Einordnung als Risikogebiet sind die aktuell nachgewiesenen Infektionen. Steigen diese innerhalb von sieben Tagen über den Wert von 50 pro 100.000 Einwohner, gilt der Staat oder die Region als Risikogebiet.

Wo kann ich mich testen lassen?

Bei Flugreisenden werden bereits in der Maschine sogenannte Aussteigerkarten verteilt und müssen ausgefüllt werden. Diese werden eingesammelt und an das Gesundheitsamt am Wohnort oder dorthin, wo man sich als nächstes aufhalten will, geschickt. Am Flughafen geht man zu einer Teststation. Das Ergebnis kommt dann in ein bis zwei Tagen.

Wichtig: Rückkehrer müssen natürlich nicht am Flughafen auf das Ergebnis warten. Aber: Bis das Ergebnis da ist, müssen sie zu Hause bleiben. Denn Infektionen können auch zunächst ohne Symptome auftreten. Trotzdem kann man andere anstecken, die dann womöglich mit einem schweren Verlauf erkranken.

Gibt es bei der Einreise keine Testmöglichkeit, beispielsweise weil man per Bahn, Reisebus, Schiff oder Pkw unterwegs ist, sollte man recht zügig bei seinem Arzt nachfragen oder die 116 117 anrufen und nach einem Test fragen. Aussteigerkarten soll es auch in Bussen, Zügen und auf Schiffen geben. Hat man keine Aussteigerkarte ausgefüllt, muss man sich selbst beim Gesundheitsamt melden.

Kann ich mich auch vor Abreise im Urlaubsland testen lassen?

Ja, zumindest wenn es sich um einen Mitgliedsstaat der Europäsichen Union handelt oder der Staat in dieser Liste des Robert Koch-Instituts aufgeführt ist: www.rki.de/covid-19-tests

Das Testergebnis muss auf Deutsch oder Englisch formuliert und darf bei der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein.

Wird die Testpflicht kontrolliert?

Ja, die Aussteigerkarten gehen an die Gesundheitsämter und die können beispielsweise überprüfen, ob man bis zum Abwarten des Testergebnisses wirklich zu Hause ist. Wer die häusliche Quarantäne nicht einhält, muss mit hohen Bußgeldern rechnen.

Außerdem können Einreisende in Grenznähe stichprobenhaft überprüft werden. Die Behörden informieren dann die jeweiligen Gesundheitsämter, dass jemand aus einem Risikogebiet zurückkommt.

Was kosten die Tests?

Die Test sind für alle Rückkehrer kostenlos, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Die Kosten werden von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Auch Reisende, die nicht gesetzlich versichert sind, können sich kostenlos testen lassen.

Kein Risikogebiet: Kann ich mich trotzdem testen lassen?

Ja, auch das ist kostenlos möglich – teilweise direkt am Flughafen oder an Bahnhöfen. Einen Test können Rückkehrer innerhalb von 72 Stunden nach Einreise machen. Wo, das erfährt man über die Telefonnummer 116 117 oder man ruft bei seinem Hausarzt an. Man sollte als Nachweise für den Aufenthalt im Ausland eine Hotelrechnung oder andere Belege haben.

Ich habe mehr Fragen. Wo finden ich weitere Infos?

Aktuelle Infos zu den Bestimmungen gibt es auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums.