Der schon länger schwelende Machtkampf beim VfB Stuttgart spitzt sich zu. Der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger bewirbt sich um das Präsidentenamt beim Fußball-Bundesligisten. In einem offenen Brief erläuterte der 38 Jahre alte Ex-Profi seine Beweggründe und kritisierte den aktuellen Amtsinhaber Claus Vogt scharf.

Vorstandschef Thomas Hitzlsperger bewirbt sich um das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart und geht offen auf Konfrontationskurs zum Amtsinhaber Claus Vogt. Dessen Führung bedrohe „die Existenz des ganzen Vereins“. SWR-Sportredakteur Thomas Bareiß erklärt, was hinter der Überraschungskandidatur von Hitzelsperger steckt.

Was ist der Hintergrund von Hitzelspergers Überraschungsbewerbung?

Thomas Bareiß: „Dahinter steckt wohl ein interner Machtkampf mit Claus Vogt, der seit Dezember 2019 VfB-Präsident ist. Der hat sich mit kritischen Nachfragen in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender allem Anschein nach den Zorn einiger altgedienter VfB-Funktionäre zugezogen. Zum einen, heißt es, nutze er seine in der Vereinssatzung festgeschriebene Kontrollfunktion zu ausgiebig – zum anderen sei er medial sehr präsent und die interne Kommunikation, die würde er darüber vernachlässigen und so zur Spaltung des Vereins beitragen.

Ein weiterer Streitpunkt zwischen Vogt und Hitzelsberger – neben der Aufarbeitung des Datenskandals beim VfB – war auch die Verlängerung des Vertrags von Trainer Pellegrino Matarazzo im Mai. Der damalige Zweitligist verlängerte gegen den Willen des Präsidenten den Vertrag bis 2022, obwohl der Italo-Amerikaner noch einen laufenden Kontrakt bis zum Ende der Saison 2021 besaß. Und wir erinnern uns: Der avisierte Bundesliga-Aufstieg des VfB war damals noch nicht wirklich in trockenen Tüchern. Also es scheint, dass beim VfB trotz sportlichen Erfolge intern nicht an einem Strang gezogen wird.“

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass Hitzlsperger gewählt wird?

Thomas Bareiß: „Ich würde sagen sehr hoch. Claus Vogt genießt zwar auch großes Ansehen – insbesondere bei den Fans. Bei Hitzelsperger ist das aber auch so. Zudem ist seine Strahlkraft als ehemaliger Nationalspieler und auch Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart um ein Vielfaches höher anzusetzen.

Ich würde aber auch sagen, man muss da noch ein bisschen abwarten. Keiner kann aktuell abschätzen, wie die Mitglieder auf die jetzt von Hitzelsberger angefachte Unruhe reagieren werden – auch weil es im sportlichen Alltag durchaus läuft. Ein achtköpfiger Vereinsbeirat wählt in den kommenden Tagen zwei Bewerber aus, die sich dem Votum der Mitglieder stellen dürfen – dann wissen wir mehr.“

Warum könnte es problematisch werden, wenn Hitzelsperger zwei Ämter innehätte?

Thomas Bareiß: „Beide Ämter in Personalunion auszuüben, das lässt sich auf den ersten Blick nur schwer vereinbaren. Während der Vorstandsvorsitzende der VfB AG mit einem Millionengehalt entlohnt wird, ist das Amt des Präsidenten des e.V. bisher eine ehrenamtliche Tätigkeit. Der Präsident ist zudem satzungsgemäß zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der AG.

Denkbar ist nach SWR-Informationen, dass ein Präsident und Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger das Präsidentenamt ehrenamtlich übernehmen könnte – gleichzeitig aber auf seinen Sitz im Aufsichtsrat verzichten würde. Der Gesamtverein würde dann auf alle Fälle zwei Sitze im Aufsichtsrat behalten und könnte den freiwerdenden Sitz von Thomas Hitzlsperger durch jedes andere ordentliche Vereinsmitglied besetzen.“