Erstmals seit Pandemie-Beginn ist die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit auf über 300 gestiegen: Deutschland in der vierten Welle. Aktuelle Entwicklungen im Corona-Ticker.

Schallenberg: Lockdown für Ungeimpfte schon jetzt erfolgreich

15.11.2021, 21:52 Uhr – Der Corona-Lockdown für Ungeimpfte in Österreich zeigt nach Worten von Bundeskanzler Alexander Schallenberg bereits erste Erfolge. Die Maßnahme habe „jetzt schon Wirkung“ , sagte Schallenberg am Montag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. „Wir haben letzte Woche fast eine halbe Million zusätzlicher Impfungen gehabt - und das ist genau das, was wir erreichen wollen.“

Auch in Spanien und Portugal steigen Corona-Zahlen langsam wieder

15.11.2021, 20:05 Uhr – Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt auch in Spanien und Portugal langsam wieder, wenn auch auf wesentlich niedrigerem Niveau als in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Spanien stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid am Montag auf gut 48. Vor einem Monat hatte sie noch bei 18 gelegen.

In Portugal liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei knapp 100, vor einem Monat wurde sie mit etwa 40 angegeben. In Spanien sind fast 80 Prozent, in Portugal sogar bald 90 Prozent vollständig gegen Corona geimpft. In beiden Ländern gibt es zurzeit nur wenige Corona-Beschränkungen.

BW kündigt Alarmstufe an

15.11.2021, 18:16 Uhr – Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 406 und damit über dem Grenzwert von 390. Nach Angaben von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) tritt in Baden-Württemberg voraussichtlich am Mittwoch die Alarmstufe in Kraft.

Caritas für Impfpflicht in bestimmten Bereichen

15.11.2021, 17:36 Uhr – Der Deutsche Caritas-Verband ist für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa sagte, ihr Verband habe seit einem Jahr intensiv für eine freiwillige Impfung geworben. Es seien aber in der Bevölkerung und unter den Caritas-Beschäftigten mit intensiven körperlichen Kontakten zu anderen weiterhin zu wenige geimpft. Der Schutz der besonders verletzlichen Gruppen sei nicht gewährleistet. Die Caritas-Präsidentin plädiert deshalb für eine Impfpflicht in ihrem Bereich. Ziel sei es, eine Situation wie im vergangenen Jahr mit massiven Ausbrüchen, Einschränkung der Kontakte zu Angehörigen und schlimmstenfalls einem Lockdown zu verhindern.

Brandenburger AfD sagt Parteitag wegen 2G ab

15.11.2021, 16:42 Uhr – Weil zu wenige Mitglieder gegen Corona geimpft sind, hat die Brandenburger AfD ihren Parteitag abgesagt. Er sollte eigentlich am kommenden Wochenende in Prenzlau in der Uckermark stattfinden. Mehr als die Hälfte der Mitglieder ist aber nicht geimpft und hätte deshalb nicht in Prenzlau übernachten können. In den Brandenburger Hotels und Pensionen herrscht 2G-Pflicht.

Grüne nehmen Aussage zur Einigung bei Bereichs-Impfpflicht zurück

15.11.2021, 15:45 Uhr – Die Grünen-Fraktion im Bundestag hat klargestellt, dass es unter den Ampel-Parteien doch keine Einigung über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen gibt. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hatte das zuvor angedeutet. Sie hatte gesagt, die Ampel werde eine Impfpflicht etwa für Pflegeheime oder Kitas auf den Weg bringen und bestätigt, dass sich die künftige Ampel-Koalition einig sei. Die FDP war bisher immer klar gegen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.

Göring-Eckardt hat ihre Aussage zur Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen in Tagesschau24 korrigiert:

Bund verlängert Finanzierung der Impfzentren

15.11.2021, 15:43 Uhr – Die Bundesregierung hat die Finanzierung der Impfzentren verlängert. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) übernimmt der Bund zur Hälfte die Kosten bis mindestens Ende April kommenden Jahres. Bisher war das bis Jahresende vorgesehen. Außerdem sollen Praxisärzte ab morgen 28 Euro pro Impfung als Vergütung bekommen – bisher waren es 20 Euro. Zur Begründung sagte Spahn, die Impfkampagne müsse wieder Tempo aufnehmen.

Bayern führt 2G in Wirtschaften ein

15.11.2021, 14:44 Uhr – In bayerischen Hotels und Gaststätten gilt ab morgen die 2G-Regel. Das hat das Landes-Kabinett beschlossen. Somit haben dann nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu den Lokalen. Ausgenommen sind nur Kinder unter 12 Jahren. In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in rund drei Vierteln der Landkreise über 400.

Kritik: 3G im Nahverkehr „unmöglich“ zu kontrollieren

15.11.2021, 14:21 Uhr – Die von den Ampel-Parteien geplante 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr stößt auf Kritik – sowohl bei den Landkreisen als auch bei Bus- und Bahnbetreibern. Sie sagen, dass das nicht umgesetzt werden kann; es sei unmöglich, Millionen Kontrollen durchzuführen. Landkreistags-Präsident Reinhard Sager hat stattdessen vorgeschlagen, Fahrten mit Bussen und Bahnen zu reduzieren, etwa durch mehr Homeoffice.

Göring-Eckardt: Ampel einig über Impfpflicht in einzelnen Bereichen

15.11.2021, 13:39 Uhr – Nach Angaben der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sind sich die möglichen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP einig über eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen. In Einrichtungen wie Pflegeheimen oder Kindertagesstätten brauche es eine solche Impfpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus. Darüber seien sich alle Koalitionspartner einig, so Göring-Eckardt. Der Vorstoß sei aber nicht Bestandteil der Reform des Infektionsschutzgesetzes, die diese Woche beschlossen werden soll, sondern eines separaten Gesetzgebungsverfahrens, erklärte Göring-Eckardt. Die FDP hat eine Impfpflicht bislang klar abgelehnt.

Weil es Nachfragen gibt: Ja, ich finde nach wie vor, dass wir in besonderen Einrichtungen ein Impfpflicht brauchen. Darüber beraten wir in der #Ampel in einem eigenen Verfahren, unabhängig vom Infektionsschutzgesetz.

Die Spitzen der drei Ampel-Parteien haben in Berlin mit der zentralen Runde ihrer Koalitionsverhandlungen begonnen. Seit heute Morgen werten sie aus, was die Arbeitsgruppen ihnen in der vergangenen Woche vorgelegt haben.

Studie: Acht Typen, wie man mit der Pandemie umgeht

15.11.2021, 13:22 Uhr – Die Evangelische Kirche in Deutschland hat zusammen mit der Ludwig-Maximilians-Universität das Lebensgefühl der Menschen in der Corona-Zeit untersucht. 50 Menschen wurden stellvertretend für die Gesellschaft nach ihrem Alltag gefragt und danach, was ihnen Halt und Orientierung gab. Die Autoren der Langzeitstudie fanden dabei heraus, dass es acht unterschiedliche Arten gibt, wie Menschen mit der Pandemie umgehen: die einen verunsichert und mit sozialem Rückzug, andere mit Sorge und Umsicht, wieder andere setzen sich aktiv für eine bessere Welt ein. Mit der Studie wurde ein Test entwickelt, mit dem jeder herausfinden kann, zu welchem Typ er oder sie gehört. Im Internet zu finden unter pandemomat.de.

Bundespräsident ruft zum Impfen auf: „Was muss eigentlich noch geschehen?“

15.11.2021, 12:44 Uhr – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eindringlich zur Impfung gegen Corona aufgerufen. Diejenigen, die sich nicht impfen ließen, setzten ihre eigene Gesundheit aufs Spiel und gefährdeten andere, sagte Steinmeier in Berlin. Auf den Intensivstationen würden vor allem Ungeimpfte behandelt. Die vierte Corona-Welle treffe das Land deshalb härter als es sein müsse. „ Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen, den will ich heute ganz direkt fragen: Was muss eigentlich noch geschehen, um sie zu überzeugen? “, so der Bundespräsident.

Bundesregierung prüft 3G-Regeln in Zügen

15.11.2021, 12:15 Uhr – Die geschäftsführende Bundesregierung prüft, ob und wie eine 3G-Regel auch in Fernzügen und im Öffentlichen Nahverkehr umgesetzt werden kann. Das haben Regierungssprecher Steffen Seibert und Sprecher von Innen- und Verkehrsministerium bestätigt. Seibert verwies darauf, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Kontrolle für Geimpfte, Genesene und Getestete in Zügen für nötig halte. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums verwies auf rechtliche Probleme.

Baden-Württemberg: Maskenpflicht entfällt bei 2G-Regelung

RLP in der Pandemie: Diese Regeln gelten ab Mittwoch

Ifo-Chef gegen Lockdown und für 2G-Beschränkungen

15.11.2021, 9:50 Uhr – Ifo-Präsident Clemens Fuest ist für mehr Tests, mehr Impfungen und eine bessere Nachverfolgung von Ansteckungen, um die vierte Corona-Welle einzudämmen. „ Wir sollten keinen Lockdown anstreben, sondern vielmehr 2G- oder 3G-Beschränkungen “, sagte der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts. Die Gefahr sei groß, dass sich die Intensivstationen vor allem mit nicht geimpften Kranken füllten und Schulen wieder geschlossen würden. „ Das hat langfristig extrem hohe wirtschaftliche und soziale Kosten. “ Allein für Deutschland 2020 und 2021 betrage der coronabedingte Ausfall der Wirtschaftsleistung rund 325 Milliarden Euro, und das erfasse nur einen kleinen Teil der tatsächlichen volkswirtschaftlichen Kosten.

Kommt jetzt der Lockdown für Ungeimpfte?

15.11.2021, 8:30 Uhr – SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese verteidigt die von den Ampel-Parteien vorgelegten Verschärfungen der Corona-Pläne. „ Das ist faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, der auf den Weg gebracht wird “, sagte er im ZDF. Wiese sprach über die vorgeschlagenen Kontaktbeschränkungen, die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, eine Homeoffice-Pflicht sowie eine Öffnungsklausel für besonders von der Corona-Pandemie betroffene Bundesländer. Die Kritik des geschäftsführenden Kanzleramtschefs Helge Braun (CDU) an zu zögerlichen Vorschlägen der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wies Wiese zurück.

Ampel einigt sich auf strengere Corona-Pläne

15.11.2021, 8:16 Uhr – Die Fachpolitiker von SPD, Grünen und FDP haben sich auf eine Verschärfung ihrer Corona-Pläne geeinigt, die am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden sollen. So sollen Kontaktbeschränkungen in den künftig erlaubten Maßnahmenkatalog für die Länder im Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden, geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Änderungsantrag zum Infektionsschutz hervor. Zudem soll es eine Länderöffnungsklausel geben, damit besonders betroffene Länder mit Zustimmung der Landtage weitergehende Maßnahmen ergreifen können. Es soll nun doch die Möglichkeit geben, dass der Bundestag die Corona-Vorschriften über den 19. März 2022 hinaus verlängert, falls dies nötig scheint.

Grünen-Fraktionsvize: Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

15.11.2021, 7:25 Uhr – Der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Oliver Krischer, ist für Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Er glaube, dass das „ unbedingt notwendig “ sei, sagte Krischer im ZDF. Es müsse wichtig sein, dass der größere Teil der Bevölkerung, der sich habe impfen lassen und seinen Beitrag leiste, weiter am Leben teilnehmen könne, „ und dass hier keine Lockdown-Maßnahmen, die alle betreffen werden, nötig sind “. Darum sei „ die adäquate Maßnahme “, dass Ungeimpfte mit Kontaktbeschränkungen rechnen müssten, „ da, wo das notwendig ist “. Das werde man aber sicher nicht in ganz Deutschland machen müssen, sondern abhängig vom Infektionsgeschehen.

Hier findest du die Hospitalisierungsrate für dein Bundesland

Bundesweite Corona-Inzidenz erstmals über 300

15.11.2021, 4:05 Uhr – Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 23.607 neue Positiv-Tests. Das sind 8.094 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen Höchststand von 303,0 nach 289,0 am Vortag.

43 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.715. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als fünf Millionen Corona-Tests positiv aus.

Ampel-Fraktionen legen nach: Auch Kontaktbeschränkungen könnten kommen

15.11.2021, 3:40 Uhr – Die möglichen Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP haben sich auf deutliche Verschärfungen bei der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen sollen nun grundsätzlich auch Kontaktbeschränkungen angeordnet werden können, wie aus der Vereinbarung von Vertretern der drei Fraktionen hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dabei geht es offensichtlich um Ungeimpfte.

Zudem sollen Ungeimpfte ohne negativen Test keine Busse und Bahnen mehr benutzen dürfen - unabhängig von der weiter geltenden Maskenpflicht.

Lauterbach: Überlastung der Kliniken im Dezember

15.11.2021, 2:54 Uhr – Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet Anfang Dezember mit einer flächendeckenden Überlastung der Kliniken. Angesichts der aktuellen Corona-Zahlen sei das kaum mehr abzuwenden, sagte Lauterbach den Funke-Zeitungen. Damit es nicht zu einem Kollaps komme, seien jetzt drastische Maßnahmen nötig. Lauterbach sagte, Ungeimpfte sollten nur noch Zugang zu ihrem Arbeitsplatz, zu Lebensmittelgeschäften, Drogerien und Apotheken haben.

Weltärztebund-Chef Montgomery warnt vor tödlichem Corona-Winter

15.11.2021, 2:38 Uhr – Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen fordert der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, eine Verlängerung der epidemischen Lage. „Wir haben weiterhin eine Pandemie nationalen Ausmaßes. Es ist absurd, angesichts von Inzidenzen um die 300 von einer Aufhebung sprechen zu wollen“ , sagt Montgomery der Rheinischen Post.

„Der Winter wird kalt. Es liegt an uns, dass er nicht auch noch bitter und tödlich wird.“ Wer sage, „keine Impfpflicht und nie wieder Lockdown“ , der habe die Epidemiologie des Virus nicht verstanden und spiele ihm in die Hände. Noch könne es aber gelingen, den Trend der vierten Welle zu brechen: „Eine Impfpflicht überall dort, wo Menschen eine Garantenstellung gegenüber Schutzbefohlenen haben, also im Altenheim, im Krankenhaus oder in der Schule. Wer das nicht will, kann dort nicht arbeiten.“

Pläne für Infektionsschutzgesetz: Habeck kündigt Verschärfung an

15.11.2021, 1:45 Uhr – Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat das geplante Auslaufen der pandemischen Notlage am 25. November verteidigt. Zugleich kündigte er in den ARD-Tagesthemen an, die Ampel-Parteien würden ihre Pläne für ein geändertes Infektionsschutzgesetz noch verschärfen. So sollen die Länder auch künftig Kontaktbeschränkungen anordnen dürfen, allerdings nur für Ungeimpfte, sagte er am Abend in der ARD:

Sprecher: Impfpflicht in der Bundeswehr scheiterte bislang an internem Widerstand

15.11.2021, 1:15 Uhr – Die Einführung einer Corona-Impfpflicht für Mitglieder der Bundeswehr scheiterte bislang offenbar am internen Widerstand der Truppe. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) habe diesen Schritt bereits im Frühjahr und mit Nachdruck gefordert, sagt ein Ministeriumssprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Doch bis heute fehle die nötige Zustimmung interner „Beteiligungsgremien“ . Bisher müssen sich nur Soldaten im Auslandseinsatz gegen Covid-19 impfen lassen. Nach Informationen der Funke-Zeitungen entschied das Kommando Territoriale Aufgaben zudem am Mittwoch, dass künftig nur noch geimpfte Soldaten Amtshilfe in Gesundheitsämtern, Impfzentren oder Krankenhäusern leisten sollten.

Ab heute strengere Corona-Regeln in mehreren Bundesländern

15.11.2021, 00:05 Uhr – Wegen steigender Corona-Zahlen gelten in mehreren Bundesländern von heute an strengere Regeln. In Berlin haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zum Beispiel zu Restaurants, Kinos, Theatern, Museen oder Galerien. Auch in Brandenburg gilt die 2-G-Regel an vielen Orten, etwa in der Hotellerie und Gastronomie. In Bayern muss ab morgen auch dort eine Maske getragen, wo nur Geimpfte und Genesene Zugang haben.

Israel gibt Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren frei

14.11.2021, 23:26 Uhr – Israel hat den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Damit könnten auch alle Kinder zwischen fünf und zwölf mit dem Vakzin geimpft werden, erklärte das israelische Gesundheitsministerium am Sonntag. Bisher war der Impfstoff bereits für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Der Senkung der Altersgrenze war eine Empfehlung eines Expertengremiums vorausgegangen.

Österreich: Nächtliche Ausgangsbeschränkungen für alle möglich

14.11.2021, 22:50 Uhr – Nach dem Lockdown für Ungeimpfte denkt die österreichische Bundesregierung auch an nächtliche Ausgangsbeschränkungen für alle Bürger. Dieser Vorschlag liege auf dem Tisch und darüber werde am kommenden Mittwoch entschieden, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Nachrichtensendung ZiB2.

Braun: Brauchen über 20 Mio Booster-Impfungen bis Weihnachten

14.11.2021, 19:45 Uhr – Deutschland ist nach Worten von Kanzleramtschef Helge Braun noch nicht ausreichend auf notwendige Booster-Impfungen vorbereitet. „Wir müssen bis Weihnachten erreichen, dass über 20 Millionen Auffrisch-Impfungen erfolgen können. Dafür sind wir noch nicht gerüstet“ , sagt der CDU-Politiker im ZDF. Zugleich bekräftigt er, eine Impfpflicht für alle sei nicht der richtige Weg.

Das geschehe nur, wenn es darum gehe, eine Krankheit generell auszurotten, etwa die Masern. Auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufe werde die große Corona-Welle nicht verändern. Wer sich aber nicht impfen lasse, müsse wie im vergangenen Winter damit rechnen, dass es Beschränkungen gebe, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet werde - was leider bereits gerade schon passiere.

Bischof von Passau ruft gläubige Skeptiker zur Corona-Impfung auf

14.11.2021, 17:30 Uhr – Angesichts steigender Infektionszahlen hat der katholische Bischof von Passau, Stefan Oster, erneut zur Corona-Impfung aufgerufen. „Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen niedriger Impfquote, Infektionszahlen und drohender Überlastung des Gesundheitssystems“ , schrieb Oster am Sonntag auf Facebook und wandte sich ausdrücklich an die Katholiken: „Gott schenkt uns Glauben und Gott schenkt uns Vernunft.“

Bayern: Söder kündigt „2G für fast alles“ an

14.11.2021, 16:55 Uhr – Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigt angesichts der dramatisch steigender Neuinfektionen schärfere Corona-Regeln für den Freistaat an und fordert dies auch bundesweit. „Die Lage droht im gesamten Land zu entgleiten“ , sagte der CSU-Vorsitzende am Sonntag in München. Man könne davon ausgehen, „dass Deutschland zu einem Sorgenkind in der Europäischen Union wird“ .

Bund, Länder und Kommunen müssten jetzt zusammen entschlossen handeln. Bayern selbst werde mit einer neuen Verordnung ab Dienstag die Regeln nochmals verschärfen. Dann gelte „2G für fast alles“ . So sollen auch in Gastronomie und Hotels nur noch Geimpfte oder Genesene (2G) Zutritt erhalten. Bislang gilt das nur für Veranstaltungen.

Österreich: FPÖ will gegen Lockdown für Ungeimpfte klagen

14.11.2021, 15:52 Uhr – Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) klagt gegen den Lockdown für Ungeimpfte. Das hat FPÖ-Chef Herbert Kickl angekündigt. Kickl rief außerdem zu einer Demonstration am kommenden Samstag in Wien auf. Er spricht auf Facebook von einem „ Corona-Apartheid-System “ in Österreich. Ab Mitternacht tritt der Lockdown in Kraft. Wer keinen Corona-Impfschutz hat oder genesen ist, darf ab morgen nur noch unter bestimmten Bedingungen die Wohnung verlassen – etwa um einzukaufen oder arbeiten zu gehen.

DGB für Wiedereinführung der Homeoffice-Pflicht

14.11.2021, 15:35 Uhr – Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt den Plan der Ampel-Parteien zur erneuten Homeoffice-Pflicht. Angesichts dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen sei diese Vorgabe an die Arbeitgeber richtig, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann. Es dürfe zwar niemand gezwungen werden, daheim zu arbeiten, wenn das nicht möglich sei. Beschäftigte sollten das Angebot aber ernst nehmen. Am Donnerstag berät der Bundestag abschließend darüber und über weitere Änderungen am Infektionsschutzgesetz.

Mehr als 3.000 Corona-Patienten auf Intensivstationen

14.11.2021, 14:10 Uhr – Die Zahl der Covid-Intensivpatienten liegt jetzt bundesweit bei mehr als 3.000. Das geht aus dem Register der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervor. Dessen Leiter, Christian Karagiannidis, spricht bereits von nur noch eingeschränkter Betriebsfähigkeit der Kliniken. Innerhalb von zwei Wochen ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten bundesweit um rund 1.000 gestiegen. Beim Großteil der Fälle handelt es sich um Menschen ohne Impfung.

Österreich: Lockdown für Ungeimpfte

14.11.2021, 12:46 Uhr – Österreich verschärft seine Corona-Regelungen. Schon ab der kommenden Nacht gilt ein Lockdown für Ungeimpfte. Das kündigte Bundeskanzler Alexander Schallenberg an. Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft sei, dürfe dann das Haus vorerst nicht mehr ohne Grund verlassen. Außerdem gilt ab morgen in Österreich am Arbeitsplatz ohne Ausnahme die 3G-Regel. Ungetestet darf dann auch niemand mehr mit einer FFP2-Maske zur Arbeit kommen. In Österreich waren die Infektionszahlen zuletzt immer weiter angestiegen.

Berlin und Brandenburg führen 2G ein

14.11.2021, 11:38 Uhr – In Brandenburg und Berlin haben ab morgen in vielen Bereichen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang – die 2G-Regel wird ausgeweitet. Grund sind die steigenden Inzidenzzahlen. In Berlin gelten die Beschränkungen in Restaurants, Kinos und Theatern. Ausgenommen sind beispielsweise unter 18-Jährige. Bayern verschärft die Regeln ab Dienstag. Dort gilt 2G dann auch in Hotels.

Schneeleoparden Opfer von Corona

14.11.2021, 8:49 Uhr – Im US-Staat Nebraska sind drei Schneeleoparden gestorben – und zwar an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die Tiere lebten in einem Kinderzoo. Dort hatten sich auch zwei Tiger angesteckt, die aber überlebt haben und wieder gesund wurden. In den USA ist es bereits in verschiedenen Zoos zu Corona-Infektionen unter Tieren gekommen.

Lauterbach und Habeck für 3G in Zügen

14.11.2021, 8:21 Uhr – Angesichts steigender Corona-Zahlen nimmt auch die Debatte über die 3G-Pflicht im Fernverkehr der Bahn wieder Fahrt auf. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte der Bild am Sonntag, in dieser Corona-Situation sei es unverantwortlich, dass Menschen ungeimpft und ungetestet in vollen Zügen stundenlang eng neben anderen Passagieren säßen. Grünen-Chef Robert Habeck sagte den Funke-Zeitungen, das Bahnfahren müsse sicherer werden. Aus seiner Sicht sollte 3G gelten.

Die Deutsche Bahn hat zurückhaltend auf den Vorschlag reagiert, in Zügen die 3G-Regel einzuführen. Ein Sprecher sagte, das Unternehmen sei in ständigem Austausch mit den Behörden. Verordnungen würden sofort umgesetzt.

Bericht: Ampel-Parteien planen Homeoffice-Pflicht und 3G am Arbeitsplatz

14.11.2021, 7:20 Uhr – Angesichts der immer weiter steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen wollen die Ampel-Parteien wieder eine Homeoffice-Pflicht einführen. Das schreibt das Handelsblatt und beruft sich auf einen ihm vorliegenden Gesetzesentwurf von SPD, Grüne und FDP. Der Arbeitgeber müsse den Beschäftigten anbieten, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn keine betriebsbedingten Gründe dagegensprächen, heißt es in dem Entwurf. Auch die Beschäftigten müssten dieses Angebot annehmen – außer es gebe zwingende Argumente dagegen.

Die zukünftige mögliche Ampel-Koalition plant demnach auch eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz: Arbeitnehmer wären dann gezwungen, einen Nachweis über Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis vorzulegen. Vorgesehen sei dabei, dass der Arbeitgeber die Tests nicht anbieten muss: Ungeimpfte Beschäftigte wären dann selbst dafür verantwortlich, sich täglich um einen zertifizierten Schnelltest zu kümmern.

Österreich berät heute über Lockdown für Ungeimpfte

14.11.2021, 5:25 Uhr – In Österreich beraten Bund und Länder heute über einen Corona-Lockdown für Ungeimpfte. Ein entsprechender Beschluss gilt als wahrscheinlich und soll vorerst bis zum 24. November gelten. Ungeimpfte dürfen Haus oder Wohnung dann nur noch zum Einkaufen, für die Arbeit und zum Spazierengehen verlassen. Die Bundesregierung stuft Österreich inzwischen wieder als Hochrisikogebiet ein.

Bundesweite Inzidenz steigt auf knapp 290

14.11.2021, 4:33 Uhr – Der Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen setzt sich fort: Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 289,0 und erreichte damit den siebten Tag in Folge einen neuen Höchststand. Am Samstag hatte die Inzidenz bei 277,4 gelegen.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat die Fünf-Millionen-Marke überschritten: Den jüngsten Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 33.498 Coronavirus-Neuinfektionen sowie 55 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

Ärztevertreterin Johna: „Habe mir noch nie in der Pandemie so große Sorgen gemacht wie jetzt“

14.11.2021, 3:01 Uhr – Der Ärzteverband Marburger Bund blickt mit Bangen auf die rasante Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. „Ich habe mir noch nie in der Pandemie so große Sorgen gemacht wie jetzt“ , sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das liege auch an der aktuellen politischen Situation in Deutschland. Im Moment herrsche ein Machtvakuum zwischen der alten und der neuen Regierung, so Johna.

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen werde in den kommenden Wochen so weit steigen, dass mancherorts eine überregionale, vielleicht sogar deutschlandweite Verlegung nötig sein werde. Schon vor einigen Tagen hatte Johna getwittert:

Arbeitsminister Heil will Homeoffice-Pflicht wieder einführen

14.11.2021, 1:50 Uhr – Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will wegen der weiter steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus wieder eine Homeoffice-Pflicht einführen. Das berichtete die Bild am Sonntag unter Verweis auf einen ihr vorliegenden Gesetzesentwurf, den das Bundesarbeitsministerium den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP vorgelegt habe. Vorgesehen ist demnach auch eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz.

Kretschmer erwartet mehr Tote in vierter Corona-Welle

14.11.2021, 00:25 Uhr – Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer befürchtet mehr Tote durch die aktuelle Verschärfung der Corona-Pandemie als bei den bisherigen Wellen. „Wir stehen erst am Anfang eines harten Winters: Die Welle, die wir vor uns haben, wird alle bisherigen Wellen in den Schatten stellen“ , sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. „Diese vierte Welle wird mehr Opfer, auch mehr Todesopfer, verlangen als alles, was wir bisher kannten.“

Kretschmer stellte die Menschen zugleich darauf ein, dass die angespannte Situation noch Monate andauert. „Aus dem vergangenen Jahr wissen wir: Wir müssen bis Ostern durchhalten. Vorher wird diese Welle nicht zu Ende sein.“

SPD-Chefin Esken für „nachschärfen“ von Corona-Gesetzentwurf

13.11.2021, 23:18 Uhr – Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich für Nachbesserungen am Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz ausgesprochen. „Es ist sehr gut möglich und ich würde es an Stellen auch befürworten, dass wir den Gesetzentwurf nochmal nachschärfen“ , sagte Esken am Samstag dem ARD-Hauptstadtstudio. Diskutiert werden müsse neben regelmäßigen Corona-Tests für Beschäftigte in Bereichen wie der Pflege oder in Schulen "auch eine Impfpflicht in diesen Bereichen".

Intensivmediziner Karagiannidis: „Uns rennt die Zeit davon“

13.11.2021, 21:13 Uhr – Die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich wegen der Corona-Pandemie aus Sicht des Mediziners Christian Karagiannidis zunehmend zu. „Die eingeschränkte Betriebsfähigkeit der Intensivstationen und der Personalmangel haben ein All-Time-High erreicht. Die Mitarbeiter:innen rackern gerade weg, was sie können, aber sie sind zunehmend am Limit“ , schrieb Karagiannidis, Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), am Samstagabend auf Twitter. Im RBB warnte der Mediziner: „Uns rennt im Moment wirklich die Zeit davon.“

Österreich: Lockdown für Ungeimpfte vermutlich ab Montag

13.11.2021, 19:55 Uhr – In Österreich wird am Sonntagabend voraussichtlich ein landesweiter Lockdown für Ungeimpfte beschlossen. Dieser soll nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA bereits in der Nacht zum Montag in Kraft treten.

Einwohner, die weder eine Impfung noch ihre Genesung von einer Corona-Infektion nachweisen können, dürfen ihre Wohnung dann nur noch für Lebensmittel-Einkäufe, Arbeit oder Ausbildung sowie zur körperlichen Erholung verlassen. Die erforderliche Verordnung soll am Sonntagabend vom Hauptausschuss des Nationalrats verabschiedet werden. Eine Mehrheit gilt laut APA als gesichert.

Im Kreis Biberach gilt die Corona-Alarmstufe

13.11.2021, 18:10 Uhr – Seit Samstag gilt im Landkreis Biberach als erster Region in Baden-Württemberg die sogenannte Alarmstufe wegen hoher Corona-Zahlen. Auf Geheiß des Gesundheitsministeriums hatte das Landratsamt eine Allgemeinverfügung erlassen. Nun gilt weitgehend die 2G-Regelung (geimpft oder genesen) mit zahlreichen Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte.

BW: Zahl der Corona-Patienten bleibt knapp unter Alarmstufen-Grenzwert

13.11.2021, 17:08 Uhr – Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen im Südwesten ist leicht gesunken und bleibt somit unter dem Grenzwert von 390, der für die sogenannte Alarmstufe relevant ist. Das Landesgesundheitsamt berichtete am Samstag, dass 372 Covid-19-Erkrankte in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt würden. Das waren acht weniger als am Vortag.

Wird die Alarmstufen-Marke von 390 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten, treten automatisch schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie in Kraft wie 2G-Regeln (genesen oder geimpft).

BW-Gesundheitsminister: Epidemische Notlage verlängern

13.11.2021, 14:30 Uhr – Angesichts drastisch steigender Corona-Neuinfektionen mehren sich die Stimmen, dass der Bund die epidemische Notlage über den 25. November hinaus verlängern soll . Das fordert unter anderem der grüne Gesundheitsminister aus Baden-Württemberg Manfred Lucha, aber auch die Unionsfraktion im Bundestag. SWR-Reporter Andreas Reuter berichtet aus Berlin:

Acht neue Coronafälle im Team der Adler Mannheim

13.11.2021, 14:10 Uhr – Nach Nationalspieler Matthias Plachta wurden auch Trainer Pavel Gross sowie die Spieler Sinan Akdag, Mark Katic, Jason Bast, Andrew Desjardins, Nico Krämmer, Jordan Szwarz und David Wolf positiv auf COVID-19 getestet.

Medien: Bundeswehr will Soldaten gegen Corona mobilisieren

13.11.2021, 13:23 Uhr – Die Bundeswehr bereitet sich nach einem Spiegel-Bericht auf eine bundesweite Corona-Notlage vor. Der zuständige Generalleutnant Martin Schelleis will deswegen bis zu 12.000 Soldaten zur Unterstützung der Kliniken und Gesundheitsämter mobilisieren. Die Soldaten sollen demnach auch für Booster-Impfungen Schnelltests vor Pflegeheimen und Hospitälern bereitstehen.

Merkel mahnt zu mehr Tempo in Corona-Politik

13.11.2021, 12:19 Uhr – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eindringlich vor der Corona-Pandemie gewarnt und die Menschen abermals zum Impfen aufgerufen. „Es sind sehr schwierige Wochen, die vor uns liegen“, sagte Merkel in ihrem Video-Podcast. Vor einem Jahr sei man in einer ähnlich ernsten Lage gewesen, doch nun gebe es Impfstoffe.

Wir müssen nur zugreifen, schnell zugreifen. Ich bitte Sie: Machen Sie mit, und versuchen Sie, auch Verwandte und Freunde zu überzeugen.

Aber auch für jeden anderen Behandlungsbedürftigen solle es Platz und Personal in den Krankenhäusern geben. „Doch genau das ist in den am schwersten von Corona betroffenen Landkreisen jetzt schon nicht mehr möglich. Die Stationen sind voll, Patienten müssen an andere Orte verlegt werden. Operationstermine werden abgesagt. Ärzte und Pflegekräfte, denen der letzte Pandemiewinter noch in den Knochen steckt, stehen schon wieder am Rand der Überforderung“ , sagte Merkel.

Expertin: Ungeimpfte haben im Winter hohes Risiko schwer zu erkranken

13.11.2021, 11:21 Uhr –Die Braunschweiger Epidemiologin Berit Lange sieht ungeimpfte Menschen angesichts der hohen Zahl von Coronainfektionen vor einem riskanten Winter. „Das individuelle Risiko, wenn man ungeimpft in diesen Winter startet, ist ungemein hoch im Vergleich zu den Geimpften“ , sagte die Expertin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung der Braunschweiger Zeitung. Die Gefahr, sich zu infizieren, sei auch aufgrund der vorherrschenden hochansteckenden Delta-Variante deutlich erhöht. Und wer sich als Ungeimpfter infiziere, habe noch einmal ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Dass auch immer mehr Menschen mit Impfdurchbrüchen auf den Intensivstationen liegen, war nach den Worten der Expertin zu erwarten. Je mehr Menschen geimpft würden, desto mehr Impfdurchbrüche seien zu verzeichnen.

Intensivstationen: „Im Süden sind die Kapazitäten praktisch aufgebraucht“

13.11.2021, 9:19 Uhr – Die Infektionszahlen steigen, und einige Kliniken in Deutschland geraten langsam an ihre Grenzen. Besonders im Süden und Osten sind bereits viele Intensivbetten belegt. In Thüringen gilt die Lage als „dramatisch“.

Aus einem vertraulichen Bericht der Länder geht hervor, dass in Bayern und Baden-Württemberg bereits „täglich Verlegungen zwischen Krankenhäusern zum Ausgleich und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit durchgeführt“ werden, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. „Im Norden gibt es noch Kapazitäten, im Süden sind sie praktisch aufgebraucht“ , heißt es demnach im Bericht der länderübergreifenden Steuerungsgruppe zur Patientenverteilung bei regionaler Überlastung.

Intensivmediziner fordern Auffrischimpfungen schon nach fünf Monaten

Intensivmediziner-Präsident Gernot Marx hat angesichts der rasant steigenden Corona-Fallzahlen schnellere Auffrischimpfungen gefordert:

Mir erschiene es mit den Erfahrungen aus Israel sinnvoll, die Sechs-Monats-Spanne nicht voll auszureizen, sondern ab einem Intervall von fünf Monaten die Impfungen aufzufrischen

So der Apell des Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) der Neuen Osnabrücker Zeitung. Entscheidend sei, dass so viele Menschen wie möglich die dritte Spritze erhielten: „Je schneller die Auffrischungsimpfungen kommen, umso flacher wird die Welle ausfallen. Das ist das wirkungsvollste Instrument, um das Virus auszubremsen und Impfdurchbrüche zu minimieren“ , sagte der Intensivmediziner.

Marx forderte auch zusätzliche Anstrengungen, um Nichtgeimpfte für die Immunisierungen zu gewinnen. „Die Impfkampagne muss mit Vollgas beschleunigt werden, mit allem, was geht! Es fehlen ja gar nicht mehr so viele Prozente, und dann sind wir da, wo Spanier und Portugiesen schon sind.“

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 277,4

13.11.2021, 4:30 Uhr – Die bundesweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenz hat einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Samstagmorgen mit 277,4 an, nach 263,7 am Freitag. Die Gesundheitsämter meldeten demnach innerhalb eines Tages rund 45.000 Neuinfektionen. 228 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Immer mehr Bundesländer verschärfen deshalb die Auflagen.

Bundestagspräsidentin: Auf größerer Weihnachtsfeiern verzichten

13.11.2021, 3:05 Uhr – Wegen der kritischen Infektionslage hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) dazu aufgerufen, auf größere Weihnachtsfeiern zu verzichten. „ Alle Bürgerinnen und Bürger sollten für sich entscheiden, ob sie in diesem Winter an Weihnachtsfeiern oder an Karnevalssitzungen teilnehmen wollen “, sagte die SPD-Politikerin. Wenn sie überhaupt stattfinden, müsse die 2G-Regel selbstverständlich sein, sagte Bas den Funke-Zeitungen. Die SPD-Politikerin rief auch dazu auf, am Arbeitsplatz nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete zuzulassen.

Lage in den Kliniken spitzt sich zu

13.11.2021, 2:57 Uhr – Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen spitzt sich die Lage in zahlreichen Krankenhäusern deutlich zu. Das berichten die Funke-Zeitungen und berufen sich auf einen vertraulichen Bericht der Länder. Danach werden in Bayern und Baden-Württemberg bereits täglich Kranke zwischen Kliniken verlegt, um deren Funktionsfähigkeit zu erhalten. Als alarmierend wird auch die Lage in Thüringen und Sachsen eingestuft.

Kostenlose Corona-Schnelltests sind jetzt wieder für alle möglich

13.11.2021, 0:10 Uhr – Ab jetzt kann man sich in Deutschland wieder kostenfrei auf das Corona-Virus testen lassen. Mindestens einmal pro Woche hat jeder Bürger Anspruch auf einen Schnelltest, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Am 11. Oktober waren die kostenlosen Tests abgeschafft worden, unter anderem, um Impfanreize zu schaffen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) appellierte, die angebotenen Impf- und Testmöglichkeiten zu nutzen, um die Pandemie einzudämmen.

Gewaltsame Proteste wegen Teil-Lockdown in Niederlanden

12.11.2021, 23:13 Uhr – Die Ankündigung eines Teil-Lockdowns gegen den Anstieg der Corona-Infektionen in den Niederlanden hat gewaltsame Proteste ausgelöst. Rund 200 Gegner der Corona-Maßnahmen sind in Den Haag mit Feuerwerk und Steinen auf Polizisten losgegangen. Die reagierten mit Wasserwerfern. Regierungschef Mark Rutte hatte am Abend bestätigt, dass ab Samstag unter anderem Geschäfte früher schließen müssen, für Gastronomie und Freizeitbereiche eine 2G-Regel gilt, größere Veranstaltungen abgesagt werden müssen und Kontaktbeschränkungen eingeführt werden.

RLP: Start von Booster-Impfungen in Krankenhäusern verschiebt sich

12.11.2021, 23:06 Uhr – Der Start von Corona-Impfungen an Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz verschiebt sich bis mindestens zum 23. November. Das hat das Gesundheitsministerium in Mainz mitgeteilt. Bisher sollten ab der kommenden Woche einige Krankenhäuser mitimpfen, um beim Boostern schneller voranzukommen. Die brauchen aber mehr Vorbereitungszeit, hieß es. Insgesamt beteiligen sich nach derzeitigem Stand 21 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz an den Impfungen.

Kretschmann: „Die Lage ist ernst“

12.11.2021, 18:41 Uhr – Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat vor einer Überlastung der Krankenhäuser gewarnt. Die Corona-Lage spitze sich von Tag zu Tag zu, die Alarmstufe trete voraussichtlich in wenigen Tagen in Kraft, sagte Kretschmann in einem Podcast:

Ab Dienstag: Bayern flächendeckend mit 2G

12.11.2021, 18:19 Uhr – Ab Dienstag gilt in ganz Bayern eine coronabedingte 2G-Regelung. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Das bedeutet Zugangsregelungen für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe in Bayern. Der Bund wurde aufgefordert, eine Rechtsgrundlage für eine 2Gplus-Pflicht, also nur negativ getestete Geimpfte und Genesene, für Clubs und Diskotheken zu schaffen. Sachsen hatte als erstes Bundesland flächendeckend 2G in weiten Teilen des öffentlichen Lebens eingeführt, Berlin und Brandenburg ziehen ab Montag nach. In den anderen Bundesländern gilt vielfach ein Optionsmodell, teils auch mit Alarmstufen für schärfere Maßnahmen.

Frankreich verschärft Einreise-Bestimmungen

12.11.2021, 17:43 Uhr – Frankreich verschärft die Einreise-Bestimmungen für Ungeimpfte aus Deutschland – ausgenommen sind Kinder unter 12. Aus Paris heißt es, Ungeimpfte brauchen ab morgen einen negativen Corona-Test, der maximal 24 Stunden alt ist – und nicht 72 Stunden wie bisher. Akzeptiert werden PCR -Tests und auch Antigentests. Ausnahmen gelten für Anwohner in den Grenzregionen und für diejenigen, die beruflich bedingt dringend einreisen müssen.

WHO-Chef kritisiert Auffrischimpfungen von Gesunden

12.11.2021, 17:19 Uhr – Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat Auffrischimpfungen für gesunde Geimpfte verurteilt. Dies mache keinen Sinn, solange Gesundheitspersonal und besonders gefährdete Menschen in ärmeren Ländern noch auf ihre erste Impfdosis warteten, sagte Tedros in Genf. Täglich würden weltweit sechsmal mehr Auffrischimpfungen verabreicht als erste Impfdosen in Ländern mit niedrigen Einkommen. Das sei ein Skandal, der jetzt gestoppt werden müsse.

RLP: Einige Impfzentren sollen wieder öffnen

12.11.2021, 14:39 Uhr – Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant SWR-Informationen zufolge, einige Impfzentren wieder zu öffnen. Das ist ein Ergebnis einer Video-Schalte zwischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD), den Oberbürgermeistern und Landräten. Wie Teilnehmer der Schalte dem SWR berichten, sei man sich einig, dass es zusätzliche Impfangebote brauche. Welche Impfzentren wieder geöffnet werden, stehe noch nicht fest. Auch der Zeitpunkt sei noch offen. Details sollen kommende Woche besprochen werden.

Ampel-Parteien wollen 3G am Arbeitsplatz

12.11.2021, 14:28 Uhr – Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wollen eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Da bedeutet, dass nur noch geimpfte, getestete oder genesene Mitarbeiter die Betriebe betreten dürfen. Das steht in einem Entwurf für das Infektionsschutzgesetz. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angekündigt, dass er darüber mit Arbeitgebern und Gewerkschaften sprechen will.

Neue Hochrisikogebiete: Tschechien, Ungarn und fast ganz Österreich

12.11.2021, 14:05 Uhr – Die Bundesregierung stuft ab Sonntag Tschechien, Ungarn und fast ganz Österreich als Corona-Hochrisikogebiete ein. Das hat das Robert-Koch-Institut bekanntgegeben. Das bedeutet: Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise „freitesten“.

Von der Einstufung als Hochrisikogebiet ausgenommen sind in Österreich einige kleine Gemeinden. Darunter ist das Urlaubsgebiet Kleinwalsertal in Vorarlberg (Gemeinde Mittelberg), das auf der Straße nur von deutscher Seite aus über die Region Oberstdorf erreichbar ist. Auch die im Allgäu liegende Enklave Jungholz, die zu Tirol gehört, ist ausgenommen. Außerdem das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee.

Von der Risikoliste gestrichen werden die USA. Das erleichtert den Reiseverkehr zwischen Deutschland und Amerika weiter. Seit Montag ist für Millionen EU-Bürger die Einreise in die USA wieder möglich, sofern sie vollständig geimpft und zusätzlich negativ auf das Coronavirus getestet sind. Aus den USA können künftig auch wieder Ungeimpfte nach Deutschland einreisen, ohne in Quarantäne zu müssen.

Rührende Szenen am Flughafen New York

Ab morgen: Alarmstufe in Biberach

12.11.2021, 13:55 Uhr – Im oberschwäbischen Landkreis Biberach gilt ab morgen die Alarmstufe mit massiven Einschränkungen für Ungeimpfte. Grund ist die wiederholt landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Gestern Nachmittag lag sie laut Landesgesundheitsamt bei 651,2. Deshalb hat das Gesundheitsministerium das Gesundheitsamt des Kreises angewiesen, Maßnahmen per Allgemeinverfügung zu regeln. Mit der Alarmstufe gilt weitgehend eine 2G-Regel für den Zutritt beispielsweise in die Gastronomie. Die Maßnahme ist zunächst befristet bis zum 24. November.

Drosten warnt: Deutschland meilenweit vom Pandemie-Ende entfernt

12.11.2021, 12:00 Uhr – Der Virologe Christian Drosten warnt vor Gefahren weiter ansteigender Inzidenzen. Deutschland sei wegen der vielen Ungeimpften und der schleppenden Booster-Kampagne noch meilenweit vom Pandemie-Ende entfernt, sagt er dem Spiegel. „ Sobald Delta hier voll zuschlägt, sind die Krankenhäuser schnell überlastet “, warnte er. Deutschland müsse jetzt schnellstmöglich reagieren. Neben Booster-Impfungen und einer Schließung der Impf-Lücken seien Kontaktbeschränkungen dringend erforderlich. „ Jeder sollte überprüfen, ob man die eigenen Kontakte nicht wieder für ein paar Wochen bewusst einschränken kann “, mahnt der Experte von der Berliner Charite. „ Das eigenverantwortliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger hat uns schon in den vorherigen Wellen aus der Patsche geholfen. Ich hoffe, dass das wieder gelingt. “

Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg – was noch geplant ist

RKI-Chef Wieler: Großveranstaltungen meiden

12.11.2021, 11:09 Uhr – Lothat Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, rät dazu, Großveranstaltungen zu meiden. Großveranstaltungen seien generell kritisch zu sehen, sagte er. „ Am besten wäre es, wenn man bestimmte Großveranstaltungen absagen würde. “ Das gelte auch für Silvester. „ Ich persönlich werde keine Silvester-Party besuchen. “

Österreich ab Sonntag wieder Hochrisikogebiet

12.11.2021, 10:58 Uhr – Österreich wird ab Sonntag wieder zum Hochrisikogebiet erklärt, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Das heißt, nicht Geimpfte und nicht Genesene müssen nach ihrer Rückkehr in Deutschland in Quarantäne.

Spahn: Kostenlose Corons-Tests schon ab Samstag

12.11.2021, 10:47 Uhr – Ab Samstag haben Bürger wieder Zugang zu kostenlosen Tests. Die entsprechende Testverordnung unterzeichne er heute, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „ Sie gilt ab morgen. “ Er gehe davon aus, dass ab Anfang der Woche nach und nach auch das Angebot an Tests ausgebaut werde.

Spahn: Öffentliche Veranstaltungen nur noch mit 2G+

12.11.2021, 10:45 Uhr – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen wegen der massiv steigenden Corona-Neuinfektionszahlen deutlich erschweren. Künftig soll die 2G-Plus-Regel greifen, sagte Spahn. Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Coronatest Einlass bekommen. RKI-Präsident Lothar Wieler verleiht dem Nachdruck: „ Es ist fünf nach zwölf. “ Die vierte Welle rolle „ jetzt mit voller Wucht. “

Dehoga: Bitte keinen neuen Lockdown

12.11.2021, 8:20 Uhr - Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) lehnt trotz der vierten Corona-Welle mit Rekordinzidenzen einen neuen Lockdown ab. „ Es muss sichergestellt sein, dass unsere Betriebe jetzt dauerhaft geöffnet bleiben “, sagte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges RTL/ntv. Einen neuen Lockdown würde die Branche vor allem mental und emotional nicht überleben. „ Ich halte es für rechtlich auch mehr als problematisch, für Geimpfte einen Lockdown zu verhängen. “ Sie sprach sich dafür aus, zunächst alle Möglichkeiten auszuschöpfen, bevor über Schließungen spekuliert werde. Vor allem brauche es schnell mehr Booster-Impfungen. Zudem müssten die Corona-Wirtschaftshilfen über das Jahresende hinaus verlängert werden.

Teil-Lockdown in den Niederlanden?

12.11.2021, 7:05 Uhr – Wegen der stark steigenden Corona-Zahlen will die niederländische Regierung einem Medienbericht zufolge einen neuen Teil-Lockdown verhängen. Es wäre die erste solche Maßnahme in Westeuropa seit dem Sommer. Ab Samstag sollen für mindestens drei Wochen Bars, Restaurants und nicht lebensnotwendige Geschäfte ab 19:00 Uhr schließen, meldete der Rundfunksender NOS. Außerdem sollen die Menschen so viel wie möglich von zu Hause aus arbeiten und bei Sportveranstaltungen keine Zuschauer zugelassen werden. Schulen, Theater und Kinos sollen aber geöffnet bleiben. Das Kabinett des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Mark Rutte soll noch im Tagesverlauf eine Entscheidung treffen. Die Behörden verzeichneten zuletzt einen Rekord bei den Neuinfektionen, obwohl 85 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. Kliniken müssen wegen den zunehmenden Corona-Fällen Behandlungen verschieben.

RKI für Absage von Großveranstaltungen

12.11.2021, 6:32 Uhr – Das Robert Koch-Institut (RKI) fordert angesichts der Wucht der vierten Corona-Welle die Rückkehr zu massiven Einschränkungen in Deutschland. Man rate „dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren“ , heißt es im neuen Wochenbericht der Behörde.

Die Kommunen verlangten eine einheitliche Strategie. Am nächsten Donnerstag wollen die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über den weiteren Kurs beraten.

RKI meldet mehr als 48.600 Neuinfektionen

12.11.2021, 3:58 Uhr – Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag 48.640 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind über 11.500 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit erneut auf einen Höchstwert gestiegen und liegt jetzt bei 263,7. Am Vortag lag der Wert noch bei 249,1. Innerhalb von 24 Stunden starben weitere 191 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

Braun kritisiert Ampel-Pläne zur Corona-Eindämmung

12.11.2021, 3:37 Uhr – Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat die Pläne von SPD, Grünen und FDP zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kritisiert. Dass die Ampelparteien die epidemische Notlage am 25. November auslaufen lassen und durch ein neues Gesetz ersetzen wollen, sei das falsche Signal, sagte Braun am Abend im ZDF.

Marburger Bund: Verbale Gewalt hat in Corona-Pandemie zugenommen

12.11.2021, 3:19 Uhr – Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund sieht eine wachsende Aggressivität gegenüber Ärzten und Pflegekräften. Ärztinnen und Ärzte berichteten in der Pandemie immer öfter von Anfeindungen und Drohungen, sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Funke-Zeitungen. Besonders betroffen seien diejenigen, die fürs Impfen werben. Auch sie selbst habe schon viele Drohmails bekommen, sagte Johna.

Spahn fordert bessere Bezahlung für Pflegekräfte

11.11.2021, 23:00 Uhr Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädiert angesichts der Belastungen durch die Pandemie erneut für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften. Dem Spiegel sagte Spahn, viele Beschäftigte seien nach drei Pandemiewellen ausgebrannt und frustriert und würden ihre Jobs aufgeben, man solle finanziell noch etwas drauflegen. Das Land Baden-Württemberg will den Pflegekräften auf Intensivstationen unterdessen eine weitere Corona-Prämie zahlen – laut Gesundheitsministerium bis zu 1.500 Euro pro Person in Vollzeit.

Deutschland will wohl Österreich zum Hochrisikogebiet erklären

11.11.2021, 22:53 Uhr – Wegen hoher Corona-Inzidenzen will die Bundesregierung am Freitag Tschechien, Ungarn und Österreich zu Hochrisikogebieten erklären. Das berichtet die Funke-Mediengruppe. Die Einstufung soll schon ab Sonntag gelten. Geimpfte und Genesene müssen demnach nach Rückkehr aus diesen Ländern nicht in Quarantäne, Ungeimpfte aber schon, für 10 Tage. Die könnte nach frühestens fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden.

RKI rät zur Absage größerer Veranstaltungen, Kontakte reduzieren

11.11.2021, 18:49 Uhr – Das Robert-Koch-Institut (RKI) ruft angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen zur Kontaktvermeidung auf. „Das RKI rät dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren“ , heißt es im Wochenbericht des RKI. „Die aktuelle Entwicklung ist sehr besorgniserregend und es ist zu befürchten, dass es zu einer weiteren Zunahme schwerer Erkrankungen und Todesfälle kommen wird (...) sollten nicht rasch allgemeine, nichtpharmakologische Maßnahmen – wie das Tragen von Masken, die Einhaltung des Mindestabstands, die Kontaktreduktion, das Lüften - zu einer deutlichen Reduktion der Übertragungen führen.“ Diese Maßnahmen seien auch für Geimpfte und Genesene – auch bei Treffen unter 3G- und 2G-Bedingungen – wichtig.

Europäische Arzneimittelbehörde EMA genehmigt Corona-Medikamente

11.11.2021, 16:31 Uhr – Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für die Zulassung von zwei neuen Medikamenten gegen Covid-19. Es gehe um die Antikörper-Therapie Ronapreve des Schweizer Pharmaunternehmens Roche und das Mittel Regkirona (Regdanvimab) des Herstellers Celltrion aus Südkorea, teilte die EMA mit.

Von Köln bis Mainz: Karnevals-Auftakt mit 2G

11.11.2021, 15:13 Uhr – Es wird wieder geschunkelt, getanzt und gebützt. In Köln im Karnevalsgetümmel scheint Corona weit weg. In Feierzonen und Kneipen gilt zwar 2G, doch Bilder aus den Hotspots rufen Kritik hervor. Auch die Mainzer Fastnacht hat die fünfte Jahreszeit eröffnet – ebenfalls mit 2G. Auf dem Schillerplatz wird seit dem Vormittag geschunkelt und gesungen.

Bunt, fröhlich, 2G: So ist RLP in die fünfte Jahreszeit gestartet

EMA: Rückenmarksentzündung als Nebenwirkung von Johnson und Johnson

11.11.2021, 14:19 Uhr – Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt, eine entzündliche Erkrankung des Rückenmarks (transverse Myelitis) als Nebenwirkung des Covid-19-Impfstoffs von Johnson und Johnson hinzuzufügen. Außerdem prüfte sie Berichte über ein Kapillarlecksyndrom nach der Impfung mit dem Impfstoff von Moderna. Die EMA erklärte zudem, dass es gegenwärtig nicht genügend Beweise für einen möglichen Zusammenhang zwischen seltenen Fällen von Multisystem-Entzündungssyndromen und den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer gebe.

Söder kritisiert Ampel-Corona-Politik als nicht ausreichend

11.11.2021, 13:39 Uhr – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist für eine flächendeckende 2G-Regelung in Deutschland. Das, was der Bund jetzt mache, reiche nicht, sagte er. „ Man kann bei einem stürmischen Winter nicht mit Sommerreifen fahren. “ Am Arbeitsplatz müssten 3G-Regelungen umgesetzt werden. Zudem sei eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nötig.

Söder ist generell für eine verstärkte Impfkampagne. „ Ich werte es als positives Signal, wenn es wieder Schlangen vor den Impfzentren gibt “, sagte er. Zudem sei es ein positives Signal, dass inzwischen das gesamte bayerische Kabinett geimpft sei. „ Ich appelliere nochmal dringend, dass es im Fußball genauso ist. “

Schaustellerbund gegen Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten

11.11.2021, 12.19 Uhr – Der Deutsche Schaustellerbund lehnt eine Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten ab. „ Auf Fußgängerzonen in Deutschland herrscht keine Maskenpflicht, deshalb sollte das auf einem Weihnachtsmarkt auch nicht gelten “, sagte Verbandspräsident Albert Ritter der Funke Mediengruppe. Zu Zweifeln, ob Abstandsregeln durch den Konsum etwa von Glühwein auf den Märkten einzuhalten seien, sagt er: „ Weihnachtsmärkte sind nicht der Ballermann auf Mallorca. “ Man könne zudem überlegen, Ungeimpfte von Weihnachtsmärkten ausschließen. Falls es wegen der steigenden Inzidenzen doch zu Absagen der Märkte komme, müssten die Überbrückungsgelder über Ende Dezember hinaus verlängert werden.

Quarantäne: Alice Weidel hat sich mit Corona infiziert

11.11.2021, 11:39 Uhr – Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Weidel habe sich, „ nachdem sie grippeähnliche Symptome feststellte, einem Corona-Test unterzogen “, sagte ihr Sprecher Daniel Tapp der Deutschen Presse-Agentur. „ Sie hat sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. “

Weidel war im Bundestagswahlkampf gegen die Grundrechtseinschränkungen zur Eindämmung der Pandemie. Dabei hatte sie immer betont, dass sie noch nicht gegen Covid-19 geimpft sei.

Auch der AfD-Parteichef und Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla, hatte sich im Oktober nach einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben müssen.

Wüst: Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage am Donnerstag

11.11.2021, 11:12 Uhr – Die Bund-Länder-Runde zum Kampf gegen den dramatischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen soll am kommenden Donnerstag zusammenkommen. Das kündigte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), bei Twitter an.

Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger hat sich impfen lassen

11.11.2021, 10:32 Uhr – „ Ich bin mittlerweile gegen Corona geimpft und kann noch im November 2G-Termine wahrnehmen “, sagte Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender der Freien Wähler Hubert Aiwanger. Nach langem Widerstand gegen die Impfung hat der Politiker seine Entscheidung mit der schwierigen Lage in den Kliniken erklärt, die mit schnell steigenden Zahlen von Corona-Intensivpatienten konfrontiert sind: „ Das hilft auch, Krankenhäuser zu entlasten. “

Während des Bundestagswahlkampfes hatte es wochenlange Auseinandersetzungen mit der CSU gegeben. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Aiwangers anfängliche Impfskepsis scharf kritisiert und ihm vorgehalten, Regierungsmitglieder müssten Vorbilder sein. CSU-Politiker hatten Aiwanger außerdem vorgeworfen, im Lager von Querdenkern und Impfgegnern auf Stimmenfang gehen zu wollen.

Regierungschef Söder ist jetzt zufrieden, dass sein Vize sich hat impfen lassen: „ Das ist ein sehr gutes Signal in ernsten Zeiten. “ Aiwanger war bis zuletzt das einzige Mitglied des bayerischen Kabinetts ohne Impfschutz.

Scholz: Nächste Woche Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage

11.11.2021, 9:58 Uhr – Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat für kommende Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage angekündigt. Darüber sei er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einig, sagte Scholz im Bundestag. „ Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen “, sagte Scholz zur Einbringung der Pläne der möglichen künftigen Ampel-Koalition im Bundestag.

„ Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. “ Deshalb sollten Dinge wie Maskenpflicht und Hygieneregeln weiter durchgesetzt werden können. Scholz ist außerdem für eine „ große gemeinsame Kampagne “ für mehr Impfungen. Er appellierte an die Menschen: „ Lassen Sie sich impfen! Es ist wichtig für Ihre Gesundheit, und es ist wichtig für unser Land. “ Alles müsse getan werden, „ dass Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Auffrischimpfung bekommen – das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate “. Zudem solle 3G am Arbeitsplatz eingeführt werden, also Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. „ Das ist eine notwendige Verbesserung. “

Warum reden alle von der Booster-Impfung? Virologe Dr. Stürmer hat Antworten

Kretschmer fordert Absage von Weihnachtsmärkten

11.11.2021, 9:40 Uhr – Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen die Absage von Weihnachtsmärkten. Bund und Länder müssten Bürgermeistern, Landräten und Marktbetreibern diese schwere Entscheidung jetzt abnehmen, wird der CDU-Politiker von den Sendern RTL/ntv zitiert.

„Man kann sich doch nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt steht, Glühwein trinkt, und in den Krankenhäusern ist alles am Ende und man kämpft um die letzten Ressourcen.“ Zugleich äußert Kretschmer Kritik an den pandemiepolitischen Plänen der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP. „So wie die neue Regierung, die sich jetzt aufmacht, agiert, ist es viel zu langsam.“

Impfpflicht in England: 50.000 Pflegern droht Jobverlust

11.11.2021, 9:09 Uhr – Zehntausende ungeimpfte Pflegekräfte dürfen seit Donnerstag nicht mehr in Heimen in England arbeiten. Die von der Regierung gesetzte Frist, sich vollständig gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ist nun verstrichen. Schätzungen von britischen Medien zufolge haben mehr als 50.000 Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen bisher das Angebot nicht genutzt.

Mehr als die Hälfte davon soll aber bisher zumindest eine Dosis erhalten haben. Einige Tausend haben Ausnahmen beantragt, weil sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten. Die genauen, offiziellen Zahlen sollten am Nachmittag veröffentlicht werden.

Unionsfraktionsvize: Corona-Plan der Ampel ist zu wenig

11.11.2021, 8:45 Uhr – Die Corona-Pläne von SPD, Grünen und FDP reichen aus Sicht des stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Thorsten Frei angesichts der teilweise drastisch steigenden Zahlen nicht aus. „Jedenfalls brauchen wir mehr als das, was die Ampel vorsieht“ , sagte der CDU-Politiker am Donnerstag vor der Bundestagsdebatte über die vorgeschlagenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes im ARD-Morgenmagazin.

„Was will sie denn ändern im Infektionsschutzgesetz? Dass Abstandsregeln erhalten bleiben, dass die Maskenpflicht im ÖPNV erhalten bleibt, dass Hygienekonzepte erhalten bleiben - das ist zu wenig.“

Umfrage: Mehr als zwei Drittel für Corona-Impfpflicht

11.11.2021, 6:20 Uhr – Eine große Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Corona-Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 44 Prozent sogar dafür aus, alle Menschen in Deutschland zur Immunisierung gegen das gefährliche Virus zu verpflichten. Weitere 24 Prozent wollen die Pflicht auf einzelne Berufsgruppen wie Pflegekräfte oder Krankenhauspersonal beschränken. Nur 27 Prozent sind generell gegen eine Impfpflicht.

Damit hat sich die Stimmung seit Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland vor knapp einem Jahr gedreht. Wenige Tage nach der ersten Impfung am 26. Dezember vergangenen Jahres hatten sich in einer YouGov-Umfrage noch 56 Prozent gegen eine allgemeine Impfpflicht und 33 Prozent dafür ausgesprochen.

RKI meldet erstmals mehr als 50.000 Neuinfektionen

11.11.2021, 4:37 Uhr – Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist stark angestiegen und hat erstmals in der Pandemie den Wert von 50.000 überschritten. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut (RKI) 50.196 neue Fälle – rund 10.000 mehr als am Mittwoch. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht einen Höchstwert. Nach RKI-Angaben liegt sie aktuell bei 249,1 - nach 232,1 am Vortag. 235 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Marburger Bund: Testpflicht notfalls auf Geimpfte und Genesene ausweiten

11.11.2021, 3:39 Uhr – Der Ärzteverband Marburger Bund hält eine Testpflicht notfalls auch für Geimpfte und Genesene für notwendig. Und zwar für den Fall, dass sich die Corona-Lage trotz strengerer Auflagen nicht bessert. Einige Bundesländer haben zuletzt 2G-Regeln eingeführt. Verbandschefin Susanne Johna sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, 2G müsse jetzt Standard werden. Wenn sich dadurch das Infektionsgeschehen nicht abbremsen lasse, sei 2G Plus – also mit zusätzlichen Tests – der nächste logische Schritt.

Merkel will schnellstmöglich Bund-Länder-Treffen

11.11.2021, 1:12 Uhr – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert angesichts dieser Entwicklung einen raschen Bund-Länder-Gipfel. Es gehe nicht um die Frage, ob ein solches Treffen stattfinden solle, sondern darum, es schnellstmöglich zu organisieren.

Krankenhausgesellschaft: Überlastung der Intensivstationen nicht mehr abzuwenden

11.11.2021, 1:03 Uhr – Wegen der stark steigenden Corona-Neuinfektionen ist eine Überlastung der Intensivstationen aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft nicht mehr abzuwenden. Der Wert von 4.000 belegten Covid-Intensivbetten sei praktisch nicht mehr zu vermeiden, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Auch Krankenhäuser mit weniger Covid-Patienten müssten die planbaren Operationen sofort verschieben. Sie müssten für überlastete Kliniken einspringen können.

Intensivmediziner Uwe Janssens geht davon aus, dass auch immer mehr Menschen mit Impfdurchbrüchen auf den Intensivstationen landen werden. Dem RND sagte er, das momentan nahezu 44 Prozent der über 60-jährigen Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen einen Impfdurchbruch hätten. Das habe deutlich und sprunghaft zugenommen. Drittimpfungen müssten viel pragmatischer vorangetrieben werden, so Janssens.

Corona sorgt weltweit für weniger Masern-Impfungen

11.11.2021, 0:10 Uhr – Die Corona-Pandemie hat das Risiko verheerender Masern-Ausbrüche deutlich erhöht. Das geht aus einer Analyse der Weltgesundheitsorganisation und der US-Gesundheitsbehörde CDC hervor. Demnach haben im vergangenen Jahr weltweit 22 Millionen Kleinkinder keine Erstimpfung gegen Masern bekommen, drei Millionen mehr als im Jahr davor. Die zweite Dosis hätten nur 70 Prozent der Kinder erhalten. Um Masern-Ausbrüche zu verhindern, müssten laut WHO weltweit aber 95 Prozent der Menschen vollständig geimpft sein.

Kölner Karneval: Corona-Fall im „Dreigestirn“

Kurz vor dem Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln gibt es im Dreigestirn einen Corona-Fall: Der designierte Prinz ist positiv getestet worden. Er muss zusammen mit Jungfrau und Bauer in Quarantäne. Das Festkomitee hat alle Auftritte des Dreigestirns in den nächsten Tagen abgesagt. Trotz stark gestiegener Corona-Inzidenzen soll morgen um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison mit Tausenden Feiernden eröffnet werden. Dabei gilt die 2G-Regel.

Berlin beschließt 2G-Regelung

10.11.2021, 23:36 Uhr – Wegen hoher Infektionszahlen hat der Berliner Senat die Corona-Regeln verschärft. Ab Montag gilt die 2G-Regel. Dann haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Beispiel zu Restaurants, Kneipen, Sportanlagen oder Friseursalons. In Bayern gilt ab Donnerstag der Katastrophenfall. Die Landesregierung begründete diesen Schritt mit dem erhöhten Koordinierungsbedarf bei der Verlegung von Patienten aus überlasteten Krankenhäusern.

Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg erstmals über 300 – etwas weniger Intensivbetten belegt

10.11.2021, 18:54 Uhr – Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind die gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Südwesten über die Marke von 300 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen geklettert. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Mittwoch (Stand 16:00 Uhr) stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 316,0 nach 296,9 am Vortag.

Die Zahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten sank hingegen leicht auf 348 (Vortag: 356). Sollte die Bettenbelegung an zwei Werktagen in Folge die Marke von 390 überschreiten, würde die Corona-Alarmstufe mit einer landesweiten 2G-Regelung zum Beispiel für Restaurants oder Theater greifen.

Virologe Stürmer zu Rheinland-Pfalz: Weihnachtsmärkte könnten einem „um die Ohren fliegen“

10.11.2021, 18:33 Uhr – Der Frankfurter Virologe Dr. Martin Stürmer hat sich bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz zu den aktuell geltenden Corona-Beschlüssen der rheinland-pfälzischen Landesregierung geäußert. Thema: Weihnachtsmärkte ohne Beschränkung und einmal wöchentliche Tests in Schulen. „Das ist genau der falsche Weg“ , so Stürmer. „Wir haben natürlich durch die Kommunikation auch in der Politik dafür gesorgt, dass die Menschen jetzt mehr Freiheiten erwarten. Das müssen wir irgendwo kompensieren, aber wir dürfen da nicht übertreiben.“ Weihnachtsmärkte ohne vernünftige Hygiene- und Testkonzepte würden einem um die Ohren fliegen.

Zu den Testungen an Schulen sagte er dem SWR, dass obwohl die Schulen keine Pandemie-Treiber seien, man es nicht durch einmal wöchentliche Tests auch noch herausfordern müsse, dass es weitere Infektionsketten gebe, die man nicht erkenne.

Todesfälle in Seniorenheim: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

10.11.2021, 18:12 Uhr – Eine auffällige Häufung von Todesfällen im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Bayern hat Kripo und Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Ermittelt werde wegen eines Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung in sechs Fällen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit. Mehrere Wohnungen und die Pflegeeinrichtung - insgesamt sechs Objekte - seien am Mittwoch durchsucht worden.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sprach sich für engmaschige Tests in solchen Einrichtungen aus - auch für Geimpfte und Genesene.

Spahn-Plan: Kostenlose Corona-Tests schon ab kommender Woche

10.11.2021, 17:11 Uhr – Die kostenlosen Corona-Tests wird es wahrscheinlich schon ab der kommenden Woche wieder geben. Mehrere Medien berichten, dass die entsprechende Verordnung schon in der kommenden Woche in Kraft treten soll. Den Plänen zufolge sollten künftig alle Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal pro Woche wieder Anspruch auf einen kostenlosen Test erhalten berichteten die Funke-Zeitungen.

Kostenlose Tests seien insbesondere vor dem Hintergrund relevant, dass sich auch geimpfte Personen mit dem Coronavirus infizieren könnten „ und damit eine Gefährdung insbesondere für vulnerable Personengruppen darstellen “, hieß es den Angaben zufolge in der Verordnung. Mit der Wiedereinführung des Angebots für asymptomatische Personen werde sichergestellt, dass alle „ bei Bedarf vorhandene Testmöglichkeiten in Anspruch nehmen können “.

Unionsfraktion gegen Ampel-Entwurf zur Corona-Bekämpfung

10.11.2021, 16:45 – Die Unionsfraktion im Bundestag lehnt den Gesetzentwurf der Ampel-Parteien zur Corona-Bekämpfung in seiner aktuellen Form ab. Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) kritisierte vor allem das Vorhaben der Ampel, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite nicht über den 25. November hinaus zu verlängern. „ Das ist ein Mechanismus, der funktioniert “, sagte Brinkhaus. „ Das muss uns die Ampel nächste Woche nochmal erklären, warum die epidemische Notlage nicht verlängert wird. “ Wegen der steigenden Infektionszahlen und der Lage in den Intensivstationen vieler Krankenhäuser sei nun dringendes Handeln geboten, sagte Brinkhaus – und er habe noch nicht verstanden, inwiefern der Gesetzentwurf der Ampel eine „ qualitative Verbesserung “ bewirken könne.

Fünf-Punkte-Plan: Rheinland-Pfalz gibt beim Impfen Vollgas

10.11.2021, 14:15 – Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) will unentschlossenen Rheinland-Pfälzern den Weg zur Corona-Impfung erleichtern. Wer beim Hausarzt keinen Termin bekommt, kann sich ab dem kommenden Montag in 18 Krankenhäusern impfen lassen. Dazu gehören unter anderem Krankenhäuser in Bitburg, Bingen, Trier oder Bad Neuenahr, sagte Hoch bei der Vorstellung des Fünf-Punkte-Plans zum schnelleren Boostern. In einigen Kliniken soll das auch ohne Termin gehen. Weitere Krankenhäuser sollen folgen.

Neben den Impfungen in Krankenhäusern bietet das Land schon seit Sommer die Impfung an Impfbussen an – sie sollen auch weiter im Land unterwegs sein. Außerdem sollen Impflotsen in Wohnvierteln mit unterdurchschnittlicher Impfquote unterwegs sein und für die Impfung werben – auch mit Haustürbesuchen. Damit sollen auch Bewohnerinnen und Bewohner mit Sprachproblemen erreicht werden.

Fünf-Punkte-Plan gegen steigende Corona-Zahlen in RLP

Ministerium warnt vor Verdoppelung bei Neuinfektionen

10.11.2021, 14:05 Uhr – Das Bundesgesundheitsministerium äußert sich erneut alarmiert wegen der Entwicklung bei Neuinfektionen. „Wir sehen, dass sich eine vierte Welle aufbaut, erschreckend schnell aufbaut“ , sagt ein Ministeriumssprecher in Berlin. Wenn die derzeitige Dynamik nicht gebrochen werde, drohe in zwei Wochen eine Verdoppelung der Neuinfektionen.

Zahl der Corona-Intensivpatienten steigt auf 2.732

10.11.2021, 13:52 Uhr – Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in Krankenhäusern ist auf 2732 gestiegen. Das geht aus der täglichen Übersicht der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor.

Merkel dringt auf „schnellstmögliche“ Bund-Länder-Abstimmung

10.11.2021, 13:05 Uhr – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dringt nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert „schnellstmöglich “ auf eine schnelle Bund-Länder-Abstimmung in der Corona-Pandemie. Alle hätten angesichts der stark steigenden Zahlen die gemeinsame Verantwortung, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Für die Kanzlerin könne es also nicht darum gehen, „ob sie stattfindet, sondern wann“ , sagt Seibert. Sie sei mit allen Beteiligten in Kontakt.

Leopoldina fordert Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

10.11.2021, 11:00 Uhr – Wegen der steigenden Zahlen der Corona-Neuinfektionen und des Inzidenzwerts dringt die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina auf die Ausweitung von 2G-Regeln und Impfpflichten für bestimmte Berufsgruppen. Dies seien nicht nur Pflegerinnen und Pfleger, sondern auch Lehrpersonal und weitere Berufsgruppen mit viel Kontakt zu anderen Menschen. Die 2G-Regel, wonach nur geimpfte oder genesene Menschen Zutritt zu Veranstaltungen bekommen, solle „eine größere Geltungsreichweite“ erhalten, forderten Leopoldina-Präsident Gerald Haug und die Forschenden weiter.

Wer oder was ist die "Leopoldina"?

Stiko empfiehlt für unter 30-Jährige nur noch Biontech-Impfung

10.11.2021, 9:35 Uhr – Menschen unter 30 Jahren sollen laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) künftig nur noch mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen Corona geimpft werden. Aktuelle Meldeanalysen zeigten, dass Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jungen und jungen Männern sowie bei Mädchen und jungen Frauen nach der Impfung mit Moderna häufiger beobachtet würden als nach der Biontech-Impfung. Entsprechend werde die Covid-19-Impfempfehlung aktualisiert, der Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Länder gegangen. Änderungen seien daher noch möglich. Der Verlauf der Herzmuskel und Herzbeutelentzündungen sei nach bisher vorliegenden Sicherheitsberichten „überwiegend mild“ , so die Stiko.

Virologe Drosten erwartet einen weiteren harten Corona-Winter

10.11.2021, 9:15 Uhr – Der Virologe Christian Drosten erwartet in der Corona-Pandemie „einen sehr anstrengenden Winter“ und hält auch neue Kontaktbeschränkungen für denkbar. „Wir haben jetzt im Moment eine echte Notfallsituation“ , sagte der Leiter der Virologie in der Berliner Charité angesichts der Lage auf den Intensivstationen im NDR-Podcast Das Coronavirus-Update. „Wir müssen jetzt sofort etwas machen.“

Datenpanne bei Berliner Corona-Test-Anbieter

10.11.2021, 7:00 Uhr – Erneut hat es eine Datenpanne bei einem Corona-Test-Anbieter gegeben – diesmal in Berlin. Betroffen sind zwischen 200.000 und 400.000 Menschen, meldet der RBB. Demnach stehen ihre Testergebnisse, Namen, Adressen, Telefonnummern, aber zum Teil auch ihre Daten zum Personalausweis und Pass ungeschützt im Internet, weil der Anbieter „Schnelltest Berlin“ eine unsichere Software benutzt hat. Das bestätigte der Landesdatenschutzbeauftragte von Berlin. Der Betreiber der Software gab die Panne gegenüber dem RBB zu. Man habe die Lücke zwischenzeitlich jedoch geschlossen. In den vergangenen Monaten gab es schon mehrere Datenlecks bei Anbietern von Corona-Tests.

RKI meldet mit fast 40.000 neuen Corona-Fällen neuen Höchststand

10.11.2021, 4:04 Uhr – Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 39.676 neuen Positiv-Tests den bislang höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie. Das sind 5.727 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Da wurden 33.949 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 232,1 von 213,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 236 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 96.963.

Intensivmediziner: Regelbetrieb in Krankenhäusern wird eingeschränkt

10.11.2021, 2:01 Uhr – Der Chef des Intensivregisters der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis, rechnet damit, dass Krankenhäuser zunehmend den Regelbetrieb einschränken. Das liege vor allem daran, dass immer mehr Corona-Ungeimpfte auf den Intensivstationen lägen, sagte er in den ARD-Tagesthemen. Operationen müssten verschoben und Personal umgeschichtet werden. Vor allem in Bayern, Sachsen und Thüringen seien bald viele Krankenhäuser betroffen. Um den Anstieg der Coronazahlen zu bremsen, forderte Karagiannidis 2G und auch 3G am Arbeitsplatz.

"Grob fahrlässig": Freiburger Medizinstatistiker kritisiert Corona-Politik in BW

Macron kündigt neue Impf-Regel für Über-65-Jährige an

9.11.2021, 23:08 Uhr – In Frankreich sollen die Impf-Regeln deutlich verschärft werden. Präsident Emmanuel Macron hat das angekündigt. Ab Mitte Dezember sollen Menschen ab 65 Jahren nur noch als vollständig geimpft gelten, wenn sie nach einem gewissen Zeitraum eine Booster-Impfung nachweisen. Macron hat die Entwicklung bei den Corona-Neuinfektionen in einer Fernsehansprache beunruhigend genannt. Er machte die Brisanz der Lage auch an der Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken fest. Alle Bürger sollten sich schnellstmöglich um einen vollständigen Impfschutz kümmern, so Macron.

Sachsen führt ab Montag landesweit 2G-Regel ein

9.11.2021, 19:01 Uhr – Angesichts der steigenden Zahl von Neuinfektionen führt Sachsen landesweit die 2G-Regel ein. Ab Montag haben zu Innenräumen von Gaststätten sowie zu anderen Veranstaltungen in Innenbereichen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang, wie Landessozialministerin Petra Köpping (SPD) am Freitag in Dresden sagte. Sie nannte die Lage in Sachsen dramatisch".

Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg steigt auf fast 300

9.11.2021, 17:55 Uhr – Die Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg nehmen weiter stark zu: Die Zahl der neu gemeldeten Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche betrug am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) bereits 296,9 nach 256,8 am Vortag, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte.

Auch die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stieg um 9 auf 356 weiter an. Sollte die Bettenbelegung an zwei Werktagen in Folge auf 390 steigen, würde die Corona-Alarmstufe mit einer landesweiten 2G-Regelung greifen. Zu vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens hätten dann nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Nach einer Prognose der Uniklinik Freiburg für das LGA könnte die Schwelle zur Alarmstufe noch in dieser Woche erreicht werden. Dann gelten diese Regeln:

Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg – was noch geplant ist

England verhängt Impfpflicht für Pflegekräfte ab dem kommenden Jahr

9.11.2021, 17:35 Uhr – Die britische Regierung verhängt ab April eine Impfpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Gesundheitsminister Sajid Javid erklärte am Dienstag, 90 Prozent der Pflegenden im staatlichen Gesundheitssystem NHS seien bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Damit seien aber immer noch mehr als 100.000 Mitarbeiter ungeschützt.

Rheinland-Pfalz überarbeitet Corona-Warnstufen-Plan

9.11.2021, 16:05 Uhr – Die rheinland-pfälzische Landesregierung will ihren Corona-Warnstufen-Plan bis nächste Woche überarbeiten und verschärfen. „In Sachsen, Thüringen und Bayern sind die Zahlen sehr hoch und wir betrachten das mit Sorge“ , sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz.

Aus der Vergangenheit sei klar, „dass wir uns dann noch stärker schützen müssen“ . „Deshalb haben wir entschieden, dass wir unsere Warn- und Stufenpläne anpassen und etwas schärfer fassen, damit wir frühzeitig reagieren“ , so Dreyer.

„Niemand wird zurückgewiesen“: Bayern fährt alle Impfzentren wieder hoch

9.11.2021, 15:17 Uhr – Bayern fährt alle seine Corona-Impfzentren wieder hoch. „Wir glauben fest daran, dass Boostern der beste Schutz ist“ , sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München. Die Impfzentren sollten alle Menschen über 60 Jahren direkt anschreiben, es gebe aber keine Reihenfolge.

„Wer kommt, wird geimpft - niemand wird zurückgewiesen“ , sagte Söder. Der CSU-Chef kündigte auch schärfere Kontrollen der in Bayern seit Dienstag geltenden 2G- und 3G-Regelungen an. Die Polizei solle direkte Geldstrafen verhängen und bei wiederholten Verstößen auch vorübergehende Schließungen anordnen können.

BW legt sich weiter nicht auf Maskenpflicht fest

9.11.2021, 14:30 Uhr – Während im Nachbarland Bayern der Mundschutz im Unterricht wieder vorgeschrieben ist, hält sich Baden-Württemberg trotz der steigenden Zahl von Corona-Fällen weiter zurück. „Wir werden in dieser Woche - wie übrigens auch bisher - die Infektionszahlen in den Schulen sehr genau beobachten“ , sagte ein Sprecher des Landeskultusministeriums am Dienstag. Das sind derzeit die Regeln:

Söder: Arbeitgeber müssen Impfstatus erfragen dürfen

9.11.2021, 13:47 Uhr – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert erweiterte Informationsrechte für die Arbeitgeber. „Es braucht dringend das Recht des Arbeitgebers, nachzufragen, ob man geimpft ist“ , sagt Söder nach einer Kabinettssitzung. Im Freistaat gilt angesichts der zuletzt stark gestiegenen Inzidenz eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz.

Corona-Pandemie führt zu Millionen Tonnen mehr Müll

9.11.2021, 11:56 Uhr – Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie haben das weltweite Aufkommen von Verpackungsmüll kräftig ansteigen lassen. Laut einer Schätzung sind bis August in 193 Ländern durch die Pandemie rund 8,4 Millionen Tonnen mehr Plastikmüll angefallen als sonst, wie Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) schreiben. Zum Vergleich: Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) produziert die Menschheit insgesamt rund 300 Millionen Tonnen Plastikmüll im Jahr.

Ampel-Parteien wollen bundesweite 3G-Regel am Arbeitsplatz

9.11.2021, 11:48 Uhr – Die Ampel-Parteien wollen bundesweit verpflichtend 3G-Regeln am Arbeitsplatz einführen. Darauf habe man sich am Dienstagmorgen geeinigt, sagt die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Sabine Dittmar. Es gebe nun einen Prüfauftrag an das Arbeitsministerium, wie dies umzusetzen sei. Die Verabredung mit Grünen und FDP sei, dass der Nachweis einer Impfung, Genesung oder Testung verpflichtend in ganz Deutschland gelten solle, sagte Dittmar.

Frankreich: Jüngere sollen nur noch Biontech-Impfung bekommen

9.11.2021, 11:00 Uhr – In Frankreich sollen Menschen unter 30 künftig nicht mehr mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna geimpft werden. Bei Impfungen mit dem Wirkstoff des US-Konzerns gebe es ein seltenes Risiko von Herzmuskelentzündungen, erklärt die französische Gesundheitsbehörde. Jüngere Menschen sollen daher nur noch mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft werden.

Corona-Fall in der Nationalmannschaft – Training abgesagt

9.11.2021, 10:36 Uhr – Im Kreis der Fußball-Nationalmannschaft gibt es einen Corona-Fall. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte, wurde ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt in Wolfsburg ordnete daraufhin Quarantäne für vier weitere Profis an, die als Kontaktpersonen eingestuft wurden. Bundestrainer Hansi Flick sagte das Mannschaftstraining am Vormittag ab.

Berlins Regierungschef Müller stellt neue Bund-Länder-Konferenz in Aussicht

9.11.2021, 8:51 Uhr – Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) rechnet bald mit neuen Beratungen von Bund und Ländern im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Eine neue Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sei nötig, sagt der Müller im ARD-Morgenmagazin. „Und ich gehe auch davon aus, dass wir im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich wieder zusammenkommen werden.“

Stiko: Impfstoff-Zulassung für über Fünfjährige nicht vor Mitte Dezember

9.11.2021, 7:00 Uhr – Die Ständige Impfkommission (Stiko) arbeitet bereits an einer Empfehlung für Corona-Impfungen von fünf- bis zwölfjährige Kinder. Der Impfstoff für die über Fünfjährigen werde jedoch nicht vor Mitte Dezember zugelassen, sagte der Vorsitzende der Stiko, Thomas Mertens, der Zeitung Rheinische Post (Dienstagausgabe).

VdK kritisiert geplante Corona-Maßnahmen

9.11.2021, 4:23 Uhr – Der Sozialverband VdK kritisiert die von SPD, FDP und Grünen geplanten Corona-Maßnahmen. Nur die tägliche Testpflicht für alle in der Pflege könne die anschwellende Corona-Infektionswelle in Heimen jetzt noch brechen, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele den Funke-Zeitungen. Die Testpflicht müsse sofort eingeführt werden, und zwar für alle Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten sowie für alle Besucher und Mitarbeiter von Pflegeheimen. Medienberichten zufolge hatten SPD, Grüne und FDP das zunächst erwogen, dann aber wieder verworfen.

RKI: Inzidenz steigt weiter – jetzt bei 213,7

9.11.2021, 3:48 Uhr – Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) jetzt bei 213,7. Am Vortag betrug der Wert 201,1. Die Gesundheitsämter meldeten knapp 22.000 neue Ansteckungen. 169 weitere Menschen starben demnach im Zusammenhang mit dem Virus.

Hausärzteverband warnt vor Panikmache

9.11.2021, 3:36 Uhr – In der Corona-Pandemie hat der Deutsche Hausärzteverband zu Besonnenheit aufgerufen. Dessen Vorsitzender Ulrich Weigeldt sagte der Rheinischen Post, dass Menschen aufgrund steigender Inzidenzwerte verunsichert reagierten, sei verständlich. Unnötig sei aber Panikmache durch ständig neue Katastrophenszenarien, wie sie von einigen Politikern betrieben werde. Stattdessen müsse es eine bessere Kommunikationsstrategie im Hinblick auf Impfungen geben, forderte Weigeldt.

Frankreich: Behörde rät von Moderna-Vakzin für unter 30-Jährige ab

8.11.2021, 22:52 Uhr – Frankreichs oberste Gesundheitsbehörde hat Menschen unter 30 Jahren vom Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna abgeraten. Es bestehe bei diesem Impfstoff in der Altersgruppe ein geringes, aber etwas höheres Risiko für Herzmuskelentzündungen als beim Impfstoff von Biontech/Pfizer, hieß es in einer Empfehlung der Behörde. Soweit möglich, sollten Menschen zwischen 12 und 29 Jahren daher nicht mit Moderna gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Corona-Impfstoffe der Hersteller Astrazeneca und Johnson und Johnson sind in Frankreich für Menschen unter 30 Jahren ohnehin nicht empfohlen.

Politische Entscheidungen treffen kann die Gesundheitsbehörde nicht. In der Regel folgt die französische Regierung aber ihren Empfehlungen. In Frankreich sind knapp 75 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. In den vergangenen Tagen nahmen die Infektionen wieder leicht zu. Zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei etwa 73.

Dänemark führt wieder Corona-Maßnahmen ein

8.11.2021, 21:17 Uhr – Zwei Monate nach der Abschaffung sämtlicher Corona-Regeln schränkt Dänemark das öffentliche Leben wieder ein. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte am Abend, in der Gastronomie und bei Veranstaltungen gelte künftig wieder die 3G-Regel. Der Grund seien die stark steigenden Infektionszahlen.

Ampel-Parteien einigen sich auf Katalog von Corona-Maßnahmen bis Mitte März

8.11.2021, 18:22 Uhr – Die Ampel-Fraktionen haben sich auf einen Gesetzentwurf zu Corona-Eindämmungsmaßnahmen bis ins kommende Jahr hinein verständigt. Außerdem vereinbarten SPD, Grüne und FDP die Rückkehr von kostenlosen Corona-Tests sowie die Einführung einer 3G-Pflicht am Arbeitsplatz „ auf den Weg “ zu bringen. In dem Gesetzentwurf, der am Donnerstag im Bundestag beraten werden soll, sind diese Maßnahmen aber noch nicht enthalten. Die drei Fraktionen wollten „ möglichst viele Menschen insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten schützen “, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Deswegen solle es wieder Gratis-Corona-Tests sowie eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz geben. Zudem wird es Wiese zufolge „ zielgerichtete Zuschläge “ für Krankenhäuser geben, die Covid-Patientinnen und -Patienten versorgen.

Corona: mehrere Bundesländer verschärfen Maßnahmen

8.11.2021, 18:15 Uhr – Immer mehr Bundesländer verschärfen die Corona-Regeln für Ungeimpfte. In Sachsen gilt seit heute die 2G-Regel. Das heißt, in die Innengastronomie, in Museen, Unis oder Fitness-Studios dürfen nur Geimpfte und Genesene rein. In Bayern gilt ab morgen 3G am Arbeitsplatz und in Hessen brauchen Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, jetzt oft einen PCR-Test statt einem Schnelltest. In Baden-Württemberg sind – Stand heute – 347 Intensiv-Betten mit Covid-Patienten belegt. Ab 390 tritt die Corona-Alarmstufe in Kraft. Sie sieht weitere Beschränkungen für Ungeimpfte vor.

Umfrage: Zwei Drittel der Deutschen für 2G im öffentlichen Leben

8.11.2021, 16:10 Uhr – Gut zwei Drittel der Deutschen wünschen sich die Einführung der 2G-Regel im öffentlichen Leben. In einer Yougov-Umfrage für das Handelsblatt kam heraus, dass insgesamt 69 Prozent für die 2G-Regel in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sind – also Zugang nur für Genesene und Geimpfte. Rund 27 Prozent sind dagegen, vier Prozent haben dazu keine Meinung.

Corona-Ampel in Bayern rot: Schärfere Regeln ab Dienstag

8.11.2021, 14:03 Uhr – Die Krankenhaus-Ampel des bayerischen Gesundheitsministeriums ist am Montag wegen der hohen Zahl von mehr als 600 Corona-Patienten auf den Intensivstationen auf Rot gesprungen. Damit gelten ab Dienstag Verschärfungen der Zutritts- und Testregeln. Unter anderem ist dann laut Gesundheitsministerium an vielen Arbeitsplätzen die 3G-Regel verpflichtend: Zutritt haben nur noch Mitarbeiter, die geimpft, genesen oder getestet sind. Laut dem Divi-Intensivregister lagen am Montagmittag 609 Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen im Freistaat, mehr als die Hälfte davon müssen beatmet werden. Landesweit sind demnach nur noch 446 Intensivbetten frei, davon 155 Covid-spezifische Betten mit Beatmungsmöglichkeit.

Spahn ist doch wieder für kostenlose Corona-Tests

8.11.2021, 12:49 Uhr – Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist dafür, die kostenlosen Corona-Tests wieder einzuführen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte, aus Fairness-Gründen und als Impfanreiz sei es richtig gewesen, die Tests im Oktober kostenpflichtig zu machen. Genauso richtig sei es aber auch, die kostenlosen Tests in der vierten Welle vorübergehend wieder einzuführen. Spahn berate gerade mit den Parteien der voraussichtlichen Ampel-Koalition über das weitere Vorgehen. SPD, Grüne und FDP wollen noch heute ihren Fraktionen einen Gesetzentwurf mit neuen Corona-Regeln vorlegen.

Neue Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz gelten jetzt

8.11.2021, 8:53 Uhr – In Rheinland-Pfalz gelten neue Corona-Regeln. Ungeimpfte Beschäftigte von Krankenhäusern und Pflegeheimen müssen jetzt täglich einen Corona-Test machen. Schülerinnen und Schüler hingegen müssen sich von heute an nur noch einmal pro Woche auf Corona testen. Außerdem sollen für Außenveranstaltungen fast alle Einschränkungen wegfallen.

Geimpfte Ausländer dürfen wieder in die USA einreisen

8.11.2021, 8:00 Uhr – Mehr als eineinhalb Jahre nach Verhängung einer weitreichenden Einreisesperre dürfen geimpfte Europäer ab heute wieder in die USA fliegen. Reisende müssen vor Abflug nachweisen, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Akzeptiert werden aber nur die von der FDA beziehungsweise der WHO zugelassenen Impfstoffe. Kinder und Jugendliche unter 18, sowie Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, dürfen auch ohne Impfung einreisen. Reisende müssen außerdem am Flughafen einen höchstens drei Tage alten negativen Corona-Test vorlegen und ihre Daten für eine mögliche Kontaktnachverfolgung hinterlassen.

Die US-Regierung hatten im März 2020 unter Präsident Donald Trump angesichts der Corona-Pandemie Einreisesperren für Reisende aus dem Schengenraum, Großbritannien und Irland verhängt. Trumps Nachfolger Joe Biden hielt an diesen sogenannten Travel Bans fest, was in Deutschland und anderen EU-Staaten zunehmend auf Kritik stieß. Im September kündigte das Weiße Haus dann an, die Grenzen im November wieder für geimpfte Reisende zu öffnen. Damit enden jetzt auch US-Corona-Einreiseverbote für China, Indien, Brasilien, Südafrika und den Iran.

Wegen großer Nachfrage: Stadt Biberach richtet neues Impfzentrum ein

8.11.2021, 7:43 Uhr – Wegen der rasant steigenden Nachfrage nach Corona-Impfungen haben die Stadt Biberach und das Deutsche Rote Kreuz in der Stadthalle ein Impfzentrum eingerichtet. Dort wird ohne Anmeldung an Wochentagen nachmittags und an den Samstagen vormittags geimpft, teilte die Stadt mit. Das bisherige Angebot im Rathaus war demnach dem Ansturm nicht mehr gewachsen. Im Kreis Biberach ist die 7-Tage-Inzidenz inzwischen auf 444,5 gestiegen, das ist die höchste baden-württembergweit.

Start von neuem Programm: Schüler in BW sollen Lernrückstände aufholen können

8.11.2021, 7:20 Uhr – An den Schulen in Baden-Württemberg werden die Bemühungen verstärkt, die Lernrückstände wegen der Schulschließungen in Corona-Zeiten aufzuholen. Dafür wurde ein spezielles Programm entwickelt. Es sieht unter anderem vor, zusätzlich pensionierte Lehrerinnen und Lehrer einzusetzen. Sie sollen einzelne Schüler entweder im regulären Unterricht oder in gesonderten Förderstunden unterstützen. Außerdem sollen die Schulen mit Volkshochschulen und Nachhilfeinstituten zusammenarbeiten, um zusätzliche Lernhilfen anzubieten. Das Programm ist auf zwei Jahre angelegt. 260 Millionen Euro stehen dafür bereit. Bund und Land teilen sich die Kosten.

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt auf mehr als 200

8.11.2021, 3:48 Uhr – Die bundesweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist auf mehr als 200 gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie jetzt bei 201,1 – das ist der höchste Wert in Deutschland seit Beginn der Pandemie. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Demnach wurden 15.513 neue Fälle erfasst. 33 weitere Menschen starben mit dem Virus. Die Inzidenzzahlen sind aber nur bedingt vergleichbar. Inzwischen sind viele Menschen geimpft. Experten davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als vor den Impfungen, da diese sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen.

Lehrerverband warnt vor Kontrollverlust an Schulen

8.11.2021, 2:44 Uhr – Der Präsident des Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hat davor gewarnt, dass es wegen der Corona-Krise zum Kontrollverlust an Schulen kommt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es gebe erschreckende Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen. Die Ausbrüche müssten große Sorge bereiten. Meidinger sprach sich deshalb für eine Maskenpflicht an Schulen aus. Zudem plädierte er für die 3G-Regel in Gebieten mit hohen Inzidenzen. Ungeimpfte Lehrkräfte sollten jeden Tag getestet werden.

Infektionsschutz: Ampel-Parteien wollen Gesetzentwurf vorstellen

8.11.2021, 2:33 Uhr – Die möglichen Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP wollen heute den Entwurf für ein geändertes Infektionsschutzgesetz vorstellen. Das kündigte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in der ARD an. SPD-Vize-Fraktionschef Dirk Wiese bestätigte das der Zeitung Die Welt. Zu Einzelheiten äußerten sie sich nicht. Der Bundestag will am Donnerstag darüber beraten. Ende November läuft der Status der epidemischen Notlage aus. Er ist die Grundlage für zentrale Corona-Auflagen.

Österreich: 2G-Regel tritt in Kraft

8.11.2021, 1:30 Uhr – In Österreich treten ab heute schärfere Corona-Auflagen in Kraft. Für viele Bereiche des Lebens gilt die sogenannte 2G-Regel. So ist der Besuch von Restaurants, Friseuren oder Veranstaltungen ab 25 Gästen nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt. Bei der Arbeit sollen weiter Tests möglich sein. Die Regierung hofft, so den Anstieg an Corona-Zahlen zu stoppen, die Impfrate zu steigern und Krankenhäuser zu entlasten.

Weltärztepräsident Montgomery: „Tyrannei der Ungeimpften“

8.11.2021, 0:21 Uhr – Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat sich gegen Äußerungen aus der deutschen Politik gewandt, wonach es keinen Lockdown mehr und auch keine Impfpflicht geben werde. Solche Aussagen bezeichnete der Mediziner am Abend in der ARD-Sendung Anne Will als falsch. Momentan erlebe man eine „ Tyrannei der Ungeimpften “, bei der die Minderheit der nicht geimpften Menschen über die Mehrheit der Geimpften bestimme. In Ländern hingegen, in denen 97 Prozent geimpft seien, wie Portugal, gebe es keine Einschränkungen mehr, weil sie nicht mehr gebraucht würden.

Kretschmer plädiert für Bund-Länder-Treffen

7.11.2021, 21:35 Uhr – Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert gemeinsame Beratungen von Bund und Ländern in der Pandemie. „ Wir können einen weiteren Lockdown verhindern, aber nur, wenn wir jetzt wirklich die nächste Ausfahrt nehmen “, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Zu viele Menschen seien schon im Krankenhaus, zu wenige geimpft. „ Wir können es so nicht laufen lassen. “ Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP verweigerten sich aber der Verantwortung, gemeinsam mit den Ländern zu agieren.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing hatte sich zuvor gegen eine Bund-Länder-Chefrunde aus gesprochen. „ Entscheidungen muss der Bundestag treffen, nicht die Ministerpräsidentenkonferenz. Deswegen halte ich ein solches Treffen nicht für sinnvoll “, sagte er dem Handelsblatt. Die Vorgaben im Kampf gegen die Pandemie kämen künftig vom Parlament. Ein entsprechendes Gesetz sei in Planung und werde Ende November rechtzeitig verabschiedet sein.

Großbritannien: Zehn Millionen Auffrischungsimpfungen

7.11.2021, 18:35 Uhr – Großbritannien ist bei den Booster-Impfungen gegen das Coronavirus vergleichsweise weit. Premierminister Boris Johnson hat getwittert, dass rund zehn Millionen Menschen die Auffrischung bekommen haben. Man wisse, dass der Schutz mit der Zeit nachlasse. Auffrischungsimpfungen seien für den Winter unerlässlich, so Johnson. Zum Vergleich: Deutschland hat deutlich mehr Einwohner als Großbritannien, aber aktuell erst 2,7 Millionen Booster-Impfungen registriert.

Weltärztepräsident Montgomery für billigere Corona-Schnelltests

7.11.2021, 18:15 Uhr – Mehrere Politiker und Mediziner haben angesichts der steigenden Corona-Zahlen eine Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests angeregt. Sie waren am 11. Oktober abgeschafft worden, um mehr Menschen zu Impfungen zu bewegen. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat vorgeschlagen, Corona-Schnelltests günstiger als bisher anzubieten. Im SWR sagte er, es sei ein richtiger Versuch gewesen, einen Impfanreiz zu schaffen. Bei Inzidenzen von 200 müsse man aber neu nachdenken – zum Beispiel über eine Selbstbeteiligung bei den Tests. Man könne nicht mehr die vollen Kosten auf die Menschen abwälzen. Am Donnerstag wollen die Ampelparteien nach Worten von Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen einen Gesetzentwurf vorlegen, der kostenlose Schnelltests beinhaltet.

Montgomery hat dem SWR auch gesagt, dass er das Auslaufen der epidemischen Notlage diesen Monat skeptisch sieht. Die Situation werde gerade täglich schlimmer.

Bedford-Strohm: Weihnachtsgottesdienste finden statt

7.11.2021, 17:21 Uhr – Der scheidende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat versprochen, dass es in diesem Jahr zu Weihnachten Gottesdienste geben wird. Alle, die einen solchen Gottesdienst wünschen, würden ihn auch bekommen, sagte er am Rande der Synode in Bremen. Corona-Auflagen seien allerdings Sache der Landeskirchen, eine einheitliche Empfehlung der EKD werde es deshalb nicht geben.

Leipzigs OB kritisiert „Querdenker“-Demo

7.11.2021, 15:29 Uhr – Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat die gewalttätigen Proteste von Gegnern der Corona-Regeln in seiner Stadt verurteilt. Spätestens jetzt müsse allen klar sein, dass die sogenannte Querdenker-Bewegung die Begleitung von rechtsextremistischen Kreisen in Kauf nehme und sich kalkuliert gewalttätig unterstützen lasse. Jung kritisierte, die sogenannten Querdenker seien egoistisch, unsolidarisch und verletzten bewusst Regeln und Gesetze. In Leipzig hat die Polizei nach Protesten von Gegnern der Corona-Maßnahmen gestern mehr als 600 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es geht unter anderem um Fälle von Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Israels Regierung lässt Kauf neuer Corona-Pille prüfen

7.11.2021, 13:17 Uhr – Israels Regierung lässt prüfen, ob das Land eine neue Pille gegen das Coronavirus kaufen soll. Das hat Ministerpräsident Naftali Bennett mitgeteilt. Der US-Pharmakonzern Pfizer hatte am Freitag gemeldet, dass seine Pille bei Hochrisikopatienten schwere Krankheitsverläufe verhindern solle. Sie ist aber noch nicht zugelassen.

Baden-Württemberg rechnet in Kürze mit Alarmstufe

7.11.2021, 12:06 Uhr – Das baden-württembergische Sozial- und Gesundheitsministerium rechnet schon in Kürze mit der Ausrufung der Corona-Alarmstufe. Das würde drastische Einschränkungen für viele ungeimpfte Menschen im Land nach sich ziehen. Mit Blick auf aktuelle Prognosen und Modellrechnungen der Universität Freiburg gehe man davon aus, dass möglicherweise schon Ende der Woche, „ in jedem Fall “ aber Mitte November die Alarmstufe ausgerufen werden könnte, sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage.

Die Corona-Alarmstufe würde bedeuten, dass landesweit zum Beispiel in Restaurants, Museen oder bei den meisten öffentlichen Veranstaltungen die 2G-Regel gilt. Wer nicht geimpft oder genesen ist, könnte dann in vielen Bereichen nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Mit Ausnahme von Kindern, Schwangeren oder Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Voraussetzung für diese Warnstufe ist demnach, dass die Zahl der Corona-Intensivpatienten im Land nun an zwei Werktagen nacheinander auf über 390 steigt. Gesundheitsminister Manfred Lucha von den Grünen sagte, die Intensivstationen füllten sich rasant. In aller erster Linie mit Ungeimpften, aber auch immer mehr Geimpften über 60 Jahren. Derzeit gilt in Baden-Württemberg noch die sogenannte Corona-Warnstufe.

Ermittlungen nach Protesten von Gegnern der Coronamaßnahmen in Leipzig

7.11.2021, 11:54 Uhr – In Leipzig hat die Polizei nach Protesten von Gegnern der Corona-Maßnahmen mehr als 30 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es geht unter anderem um Fälle von Sachbeschädigung, Körperverletzung und um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und die sächsische Corona-Schutzverordnung ermittelt. Zu dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen gestern hatten die Veranstalter überregional aufgerufen.

Ampel-Parteien wollen mit neuen Maßnahmen durch den Corona-Winter kommen

7.11.2021, 9:35 Uhr – SPD, Grüne und FDP arbeiten an einem Plan, wie die kommende Bundesregierung die Corona-Krise in den Griff bekommen will. Laut Bild am Sonntag gehört dazu eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher von Alten- und Pflegeheimen, egal ob sie geimpft oder genesen sind. Ärzte und Ärztinnen sollen zudem ältere Patienten und Patientinnen anschreiben, um für die Booster-Impfungen zu werben. Kliniken sollen eine Corona-Prämie bekommen, wenn sie Intensivbetten für Corona-Patienten freihalten. Für Eltern sollen auch 2022 die Kinderkrankentage pro Elternteil von 10 auf 30 Tage erhöht bleiben.

RKI: Corona-Zahlen steigen weiter

7.11.2021, 4:26 Uhr – Die bundesweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 191,5 an – nach zuletzt 183,7. Binnen eines Tages seien 23.543 Neuinfektionen erfasst worden. 37 weitere Menschen starben mit dem Virus. Die Zahl stationär aufgenommener Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde mit 3,91 angegeben, nach zuletzt 3,73. Der bisherige Höchstwert lag im vergangenen Dezember bei rund 15,5.

Neuer Rückschlag für Bidens Corona-Politik vor Gericht

7.11.2021, 3:29 Uhr – US-Präsident Joe Biden hat wieder einen juristischen Rückschlag im Kampf gegen Corona erlitten. Ein Bundes-Berufungsgericht in New Orleans setzte Bidens Erlass über Impfpflichten aus. Betroffen wären Mitarbeiter von Firmen mit mehr als 100 Beschäftigten und Arbeitnehmer im Gesundheitswesen. Die Richter bezeichneten den Erlass als verfassungsrechtlich problematisch. In den USA sind nur etwa 58 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft.

Bundesärztekammer fordert wieder kostenlose Corona-Tests

7.11.2021, 3:05 Uhr – Die Bundesärztekammer fordert eine schnelle Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests. Das Ende der Kostenübernahme für sogenannte Bürgertests habe nicht dazu geführt, Impfunwillige zu einer Impfung zu motivieren, sagte Präsident Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bund und Länder sollten deshalb den Mut aufbringen, diese Fehlentscheidung schnell und konsequent zu korrigieren. Seit 11. Oktober sind Corona-Schnelltests in Deutschland nur noch in Ausnahmefällen kostenlos. Der Bund hat die Finanzierung eingestellt, viele Teststationen sind inzwischen geschlossen. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass nun jeder und jede die Möglichkeit habe, sich durch eine Impfung zu schützen. Gratis-Schnelltests gibt es seither nur noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter zwölf Jahren, sowie übergangsweise für 12- bis 17-Jährige und Schwangere.

Städte- und Gemeindebund: 2G auf Weihnachtsmärkten

7.11.2021, 2:55 Uhr – Der Städte- und Gemeindebund empfiehlt, Weihnachtsmärkte und Karnevalsveranstaltungen nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen. „ Bei Weihnachtsmärkten oder auch Karnevalsveranstaltungen, die ja regelmäßig von privaten Veranstaltern durchgeführt werden, steht es diesen frei, von vorneherein auf 2G-Regeln zu setzen “, sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei auch nachvollziehbar, wenn ein Bundesland mit hohen Inzidenzen und niedriger Impfquote wie Sachsen die 2G-Regel anordne. Das werde hoffentlich noch manchen Zweifler dazu bewegen, sich doch noch impfen zu lassen.

Ab heute verschärfte Regeln in Bayern

7.11.2021, 1:29 Uhr – In Bayern gelten ab heute schärfere Corona-Regeln. Grund ist die hohe Zahl belegter Intensivbetten. Zutritt zu Gasthäusern und Veranstaltungen in Innenräumen haben nur noch Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem PCR-Test. Ein Schnelltest reicht nicht mehr. Außerdem müssen wieder FFP2-Masken getragen werden. Dort, wo die Zahl der Neuinfektionen und Intensivpatienten besonders hoch ist, gelten noch strengere Regeln. Bayern ist nach Sachsen und Thüringen das Land, das derzeit am stärksten von der vierten Corona-Welle betroffen ist.

Österreich: Rekord bei Corona-Neuinfektionen

7.11.2021, 0:21 Uhr – In Österreich sind innerhalb von 24 Stunden so viele Corona-Infektionen registriert worden wie noch nie. Die Behörden sprachen von fast zehntausend positiven Tests. Der bisherige Höchstwert stammt vom November vergangenen Jahres mit knapp 9.600 Fällen. Nur etwa 64 Prozent der Bevölkerung in Österreich sind vollständig geimpft. Ab übermorgen gilt dort für die meisten Bereiche die 2G-Regel.

Corona-Inzidenzen in BW und RLP

6.11.2021, 18:46 Uhr – In Baden-Württemberg ist die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten etwas gesunken. Das Landesgesundheitsamt meldete heute 315 aktuelle Fälle und damit sechs weniger als gestern. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 224. In Rheinland-Pfalz liegt die Inzidenz der Corona-Infektionen bei 117; sie ist ebenfalls leicht gestiegen. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen sind wie schon gestern gut fünf Prozent mit Covid-Patienten belegt.

Corona-Demo in Leipzig: Mutmaßliche Rechtsextreme festgesetzt

6.11.2021, 17:49 Uhr – In Leipzig hat die Polizei am Rande einer Demonstration gegen Corona-Beschränkungen 24 mutmaßliche Rechtsextreme in Gewahrsam genommen. Sie hätten verbotene Gegenstände bei sich gehabt, teilte die Polizei mit. Um welche Gegenstände es sich handelte, wurde nicht bekannt. Wegen der verschärften Corona-Lage war die Zahl der Teilnehmer an der Demo auf 1.000 begrenzt worden. Am frühen Nachmittag riegelte die Polizei den Versammlungsort ab, weil die Zahl erreicht war.

Debatte über Impf- und Testpflicht geht weiter

6.11.2021, 17:26 Uhr – Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen geht die Diskussion über eine Impf- oder Testpflicht in Deutschland weiter. So forderte etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in den Funke-Medien, der Deutsche Ethikrat solle sich mit der generellen Corona-Impfpflicht beschäftigen.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund forderte eine Impfpflicht für Beschäftigte in Medizin und Pflege. Sie solle auch für Lehr- und Betreuungspersonal in Kitas, Schulen und Behinderteneinrichtungen gelten.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sprach sich gegen eine Impfpflicht aus. Sie ergebe nur dann Sinn, wenn dadurch eine Krankheit ausgerottet werden könne, sagte Braun der FAZ. Das Coronavirus aber werde bleiben, weil es auch in Tieren vorkomme.

Grünes Licht für Wintersport in Frankreich

6.11.2021, 15:24 Uhr – Die Wintersportgebiete in Frankreich können unter Corona-Auflagen in die kommende Saison starten. In Warteschlangen an Skiliften und bei anderen Ansammlungen solle eine Masken- und Abstandspflicht gelten, kündigte Premierminister Jean Castex an. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 200 steigen, greift die 3G-Regel – für Geimpfte, Genesene und Getestete. Zuletzt lag die Inzidenz in Frankreich im landesweiten Schnitt bei 54.

Polizeigewerkschaften wollen örtliche Böllerverbote

6.11.2021, 9:02 Uhr –Die Polizeigewerkschaften fordern für das kommende Silvester lokale Böllerverbote. „Wir fordern die Kommunen auf, sogenannte Böllerverbote möglichst restriktiv auszusprechen und genügend Ordnungskräfte zur Überwachung bereitzuhalten“ , sagte Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Angesichts der steigenden Infektionszahlen durch Corona ist es ohnehin derzeit nicht angezeigt, sich in großen Gruppen zu treffen und die Risiken noch zu vergrößern“ , argumentierte Wendt.

Auch die Polizeigewerkschaft GdP sprach sich für Einschränkungen der klassischen Böllerei vor allem mit Blick auf Sicherheitsfragen aus. Ihr stellvertretender Bundesvorsitzender Jörg Radek verwies auf die Niederlande, wo bereits in mehreren Kommunen reagiert und ein entsprechendes Böllerverbot für den Jahreswechsel ausgesprochen worden sei. Radek fügte hinzu, dass dies nicht ein absolutes Verbot von Böllerei bedeuten müsse: „Niemand will den Menschen die Feierfreude an Silvester nehmen.“ Die Polizeigewerkschaft befürworte aber ein „kontrolliertes Abbrennen von Feuerwerk an zentralen Orten“ . Dies sei eine sichere Alternative zur klassischen Böllerei.

Infektionszahlen sind weiter hoch

6.11.2021, 4:02 Uhr – Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland bleiben weiter auf einem hohen Niveau. Die Gesundheitsämter haben innerhalb eines Tages rund 34.000 neue Fälle gemeldet - etwa 12.500 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts erneut stark gestiegen – auf jetzt knapp 184. Gestern lag der Wert bei 170. Zudem habe es 142 weitere Todesfälle gegeben.

Bayerns Gesundheitsminister: Impfen ist keine Privatsache

5.11.2021, 22:30 Uhr – Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland hat der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holetschek, die Menschen nochmal aufgefordert, sich impfen zu lassen. Das sei der Weg aus der Pandemie, sagte Holetschek im ZDF heute Journal. Impfen sei keine Privatsache, sondern ein Thema für die ganze Gesellschaft. Zu einer möglichen Impfpflicht sagte Holetschek: Im Moment wolle man es noch bei der Freiwilligkeit belassen. Stattdessen wolle man mit Argumenten überzeugen.

Mai Thi Nguyen-Kim und Sandra Ciesek mit Kulturpreis ausgezeichnet

5.11.2021, 21:05 Uhr – Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek und die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim sind für ihr Engagement während der Corona-Pandemie mit dem hessischen Kulturpreis ausgezeichnet worden. „Ihre Motivation ist es, Wissenschaft transparent zu machen und zu erklären, wie wir gemeinsam durch diese Pandemie kommen können“ , sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei der Verleihung. Der Preis ist mit insgesamt 45.000 Euro dotiert.

Ciesek gestaltet gemeinsam mit ihrem Kollegen Christian Drosten den vielfach ausgezeichneten NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“. Die Chemikerin Nguyen-Kim vermittelte unter anderem über ihren Wissenschaftskanal „maiLab“ auf Youtube wissenschaftliche Themen.

2G-Regelung im öffentlichen Leben auch in Österreich

5.11.2021, 20:23 Uhr – Menschen ohne Corona-Impfung dürfen in Österreich ab Montag keine Lokale, Friseure, Veranstaltungen oder Hotels mehr besuchen. Es gilt dann die 2G-Regel. Das hat die Regierung in Wien nach Beratungen mit den Chefs der neun Bundesländer bekanntgegeben. In Österreich steigt die Zahl der Neuinfektionen in der vierten Welle rasant. Heute wurden fast 9.400 Neuinfektionen gemeldet. Bislang sind 66,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Dänemark befürchtet Überlastung der Krankenhäuser

5.11.2021, 18:44 Uhr – Die dänischen Gesundheitsbehörden befürchten wegen eines Anstiegs der Corona-Ansteckungen eine Überlastung der Krankenhäuser. „Wir sehen bereits, dass die Krankenhäuser stark belegt sind und es an Personal mangelt“ , erklärte der Direktor der Nationalen Gesundheitsbehörde, Sören Broström, am Freitag. „Wir haben aber nicht mehr die Widerstandsfähigkeit wie in der Vergangenheit, denn wir stehen schon seit langem unter Druck.“ Dänemark hatte Anfang Oktober alle Corona-Maßnahmen aufgehoben.

Sachsen führt landesweit 2G-Regel ein

5.11.2021, 17:12 Uhr –Angesichts der steigenden Zahl von Neuinfektionen führt Sachsen landesweit die 2G-Regel ein. Ab Montag haben zu Innenräumen von Gaststätten sowie zu anderen Veranstaltungen in Innenbereichen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang, wie Landessozialministerin Petra Köpping (SPD) sagte. Das Landeskabinett beschloss dazu eine neuen Corona-Verordnung, die bis zum 25. November gilt. Das betrifft auch Großveranstaltungen.

Bislang galt 2G - Einlass nur für Geimpfte und Genesene - in Sachsen als Optionsmodell. Kinder und Jugendliche sowie Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sollen demnach von einer verschärften 2G-Regelung weiter ausgenommen sein.

Spahn zum boostern: „Wir brauchen mehr Tempo“

5.11.2021, 13:52 Uhr – Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sind sich sicher: Die Anstrengungen im Kampf gegen die vierte Corona-Welle müssen intensiviert werden. Daher empfehlen sie nun Booster-Impfungen für alle sowie verpflichtende Tests in Heimen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ruft zur Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten auf. „Wir brauchen mehr Tempo“ , sagt der Minister nach Beratungen der Ressortchefs von Bund und Ländern. Dass die dritte Impfung „so einen klaren Unterschied macht“ , die Welle zu brechen, sei noch nicht lange bekannt. Jetzt gelte es um so mehr, nach sechs Monaten die dritte Impfung zu verabreichen. Dazu seien die Hausarztpraxen in der Pflicht, es müsse aber auch öffentliche Angebote wie Impfstellen und -busse geben.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einigten sich auf mehrere wichtige Punkte für den Kampf gegen die sich aktuell wieder zuspitzende Corona-Lage geeinigt. Zum einen sollen die 2G- bzw. 3G-Konzepte noch wichtiger als Zugangsvoraussetzung zu Veranstaltungen oder Gastronomie werden. In Regionen mit besonders hohen Zahlen soll der Fokus auf 2G liegen. Ein besonderes Augenmerk soll in diesem Zusammenhang auf der Kontrolle von Nachweisen liegen.

Als weitere zentrale Maßnahme bezeichnete Spahn den Schutz von Orten, „wo die besonders Verwundbaren leben“ . Daher beschlossen die Minister eine Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen. Man wolle eine „Sicherheitsschleuse“ in den Heimen hinterlegen und dazu ein Bundesgesetz anschieben, so der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Demnach sollen etwa geimpfte oder genesene Besucher von Heimen zusätzlich zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen.

Holetschek: „Wir sind mitten in einer Notsituation“– Bund und Länder empfehlen Booster-Impfung für alle

5.11.2021, 13:06 Uhr – Bund und Länder empfehlen generell eine Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten. Dies gelte vor allem für ältere Menschen und medizinisches Personal, aber letztlich auch für alle, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nach den Beratungen der Ressortchefs von Bund und Ländern. „Die Lage ist teilweise dramatisch, besorgniserregend und alles andere als entwarnend“ , betont er. Es sei jetzt wichtig, die vierte Welle entschlossen und geschlossen zu brechen.

Kretschmer und Ramelow warnen vor neuem Lockdown

5.11.2021, 11:40 Uhr – Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat davor gewarnt , dass es ohne schnelles Handeln in der Pandemie einen neuen Lockdown geben wird. Es bleibe keine Zeit, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Er forderte ein Spitzentreffen von Bund und Ländern. Die vierte Welle habe das Potenzial, verheerend zu verlaufen. Auch der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow (Die Linke), hat sich kritisch geäußert – vor allem wegen der in einigen Ländern geringen Impfrate bei stark steigenden Infektionszahlen. Er sprach von einer Pandemie der Ungeimpften. In Thüringen werde das bereits in Kürze ernsthafte Konsequenzen haben, meinte Ramelow im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es werde in einigen Tagen nicht mehr genügend Intensivbetten geben.

Beratungen der Gesundheitsminister in Lindau gehen weiter

5.11.2021, 9:55 Uhr – Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern beraten weiter über die Corona-Strategie. Vor allem mögliche Impf- oder Testpflichten in bestimmten Bereichen werden intensiv debattiert. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will beispielsweise eine Testpflicht für Besucher und Personal in Alten- und Pflegeheimen per Gesetz regeln. Rheinland-Pfalz hat bereits eine Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiter in Heimen UND in Krankenhäusern beschlossen. Sie wird ab kommender Woche gelten. Ministerpräsidentin Dreyer fordert zudem Klarheit bei den Vorgaben für die Dritt-Impfungen.

Diskussion um Impfpflicht für Pflegepersonal reißt nicht ab

5.11.2021, 6:18 Uhr – Trotz steigender Corona-Zahlen bleibt eine Impfpflicht für Personal in Pflegeheimen umstritten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich in den ARD-Tagesthemen erneut dagegen ausgesprochen. Er plädiert weiterhin für mehr Aufklärung. Auch der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe und die Stiftung Patientenschutz haben gegen eine Impfpflicht Stellung bezogen, wie die Funke-Zeitungen berichten. Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, hingegen, erklärte, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sei unausweichlich. Besonders vulnerable Personen müssten auch besonders wirksam geschützt werden.

RKI: Die Infektionszahlen steigen rasant weiter

5.11.2021, 4:40 Uhr – Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter angestiegen. Das Robert Koch-Institut meldete am Morgen 169 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 139 gelegen. Registriert wurden mehr als 37.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 154 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus.

Spahn befürwortet Testpflicht in Heimen

4.11.2021, 22:23 Uhr – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will eine Corona-Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen durchsetzen. In den ARD-Tagesthemen sagte er, dass es ihm unverständlich sei, dass ungeimpfte Menschen, die mit Kranken und Pflegebedürftigen arbeiten, sich selbst nicht testen ließen. Das bringe unnötig ein Stück Risiko. Bei einer allgemeinen Testpflicht sei er aber weiter sehr zurückhaltend, sagte Spahn. Auch weil er erlebe, dass es beim Thema Impfen viele Spannungen in der Gesellschaft gebe.

18 Corona-Fälle beim SV Sandhausen

4.11.2021, 19:52 Uhr – Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen meldet 18 Corona-Fälle. Eine umfangreiche PCR-Testung hätten die Fälle bestätigt, heißt es vom Verein. Erkrankt sind demnach zwölf Spieler und sechs Betreuer. Die meisten haben nur leichte Erkältungssymptome - wahrscheinlich, weil sei geimpft sind, vermutet der Mannschaftsarzt. Das für Sonntag angesetzte Spiel gegen St. Pauli steht jetzt auf der Kippe - eine endgültige Entscheidung darüber trifft aber die Deutsche Fußball Liga.

RKI: Gefahr für Ungeimpfte ist hoch

4.11.2021, 19:37 Uhr – Das Robert-Koch-Institut hat das Corona-Risiko für unvollständig oder nicht-geimpfte Menschen hochgestuft. Die Gefährdung steige von „hoch“ zu „sehr hoch“, heißt es im Wochenbericht am Abend. Für Geimpfte sei das Gesundheitsrisiko laut RKI weiter nur „moderat“, wegen der steigenden Infektionszahlen aber ansteigend.

ARD-Deutschlandtrend: Mehrheit der Deutschen befürwortet Impfpflicht

4.11.2021, 18:59 Uhr – Die Zustimmung zu einer gesetzlichen Corona-Impfpflicht steigt. Zu diesem Ergebnis kommt der ARD Deutschlandtrend. Demnach sind jetzt 57 Prozent der Wahlberechtigten dafür, elf Prozentpunkte mehr als im Oktober.

OECD: Menschen durch Corona-Pandemie psychisch stark belastet

4.11.2021, 18:27 Uhr – Die Corona-Pandemie hat viele Menschen psychisch stark belastet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der OECD. Demnach gibt es in den Industrieländern 28 Prozent mehr Fälle von Angststörungen und 26 Prozent mehr Fälle von Depressionen als vor der Pandemie. Besonders junge Menschen seien davon betroffen. Aber auch Erwachsene, die ihre Arbeit oder ihr Einkommen verloren hätten. Die Forschenden empfehlen deshalb, öffentlich mehr über die Bedeutung psychischer Gesundheit zu sprechen und zu informieren. Außerdem sollten Angebote zur Vorbeugung oder Behandlung psychischer Probleme ausgebaut werden.

Bund-Länder-Treffen der Gesundheitsminister hat begonnen

4.11.2021, 16:00 Uhr – In Lindau am Bodensee beginnt in diesen Minuten die Bund-Länder-Konferenz der Gesundheitsminister. Unter anderem soll es dabei um die Booster-Impfungen gehen. Im Vorfeld hatte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Ärztevertretern geeinigt: Jeder vollständig Geimpfte soll nach 6 Monaten eine Auffrischung bekommen können. Außerdem soll eine mögliche Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen Thema auf der Konferenz sein. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich bereits dagegen ausgesprochen. Die Zahl der bundesweit gemeldeten Corona-Neuinfektionen hat heute mit 33.949 einen neuen Höchststand erreicht. Offen ist, ob dabei Nachmeldungen vom Feiertag Allerheiligen eine Rolle spielen. Die Konferenz der Gesundheitsminister dauert bis Freitag.

Einigung: Jeder Geimpfte soll Anspruch auf Auffrischungsimpfung haben

4.11.2021, 15:45 Uhr – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Vertreter der Ärzteverbände haben sich auf eine einheitliche Linie in Sachen Auffrischungsimpfungen verständigt. Danach sollen die sogenannten Booster-Impfungen in der Regel ein halbes Jahr nach der ersten Impfserie angeboten werden. Insbesondere Ältere, medizinisches Personal und Menschen mit schwachem Immunsystem sollen möglichst bald einen Booster bekommen. Eine Altersgrenze gibt es aber nicht. Auch wer mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde, kann eine Auffrischung bekommen.

Großbritannien lässt erste Pille zur Behandlung von Covid-19 zu

4.11.2021,14:37 Uhr – Als erstes Land der Welt hat Großbritannien ein Medikament gegen Covid-19 zugelassen, das als Tablette eingenommen werden kann. Die britische Regierung erklärte, die Pille mit dem Namen Molnupiravir vermindere das Risiko schwerer Erkrankungen und Todesfälle effektiv. Gesundheitsminister Sajid Javid sprach von einem historischen Tag. Der US-Hersteller Merck will noch dieses Jahr zehn Millionen Pillen produzieren. Bisher gibt es mit Remdesivir zwar schon ein weiteres Mittel gegen Covid-19. Es wird aber nicht als Tablette, sondern als Infusion verabreicht.

Biontech will Vorwürfe wegen Impfstoffstudie prüfen

4.11.2021 – Biontech will prüfen, ob es bei einer Studie zu seinem Corona-Impfstoff zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Eine Sprecherin sagte, die sorgfältige Umsetzung und Datenerhebung habe für Biontech höchste Priorität. Zuvor hatte das Fachmagazin British Medical Journal über Vorwürfe einer Informantin berichtet. Sie behauptet, Laborproben seien teils falsch etikettiert und der Impfstoff falsch gelagert worden. Außerdem sei Berichten über Nebenwirkungen nur schleppend nachgegangen worden. Deutsche Experten glauben, dass die Wirksamkeit des Mittels durch die Vorwürfe nicht infrage steht.

Deutsche Intensivmediziner befürchten Überlastung des Gesundheitssystems

4.11.2021, 12:42 Uhr – Intensivmediziner in Deutschland warnen vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin sagte, es sei nur eine Frage von Wochen, bis die Intensivstationen stark ausgelastet und das Personal überlastet sei. Grund seien die stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Derzeit denke ein Drittel der Beschäftigten darüber nach, seinen Beruf aufzugeben. Das könne das gesamte Gesundheitssystem an seine Belastungsgrenze bringen. Die Mediziner fordern deshalb mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen.

WHO warnt vor Rekord-Infektionszahlen in Europa

4.11.2021, 12:13 Uhr –Der Europa-Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, warnt vor einem starken Anstieg der Infektionen in Europa. „Das derzeitige Tempo der Übertragung in den 53 Ländern der Europäischen Region ist äußerst besorgniserregend“, sagt Kluge. Er fügt hinzu, dass sich die Zahl der neuen Fälle einem Rekordniveau näherten.

Immer mehr spielsüchtige Kinder und Jugendliche

4.11.2021, 11:13 Uhr – Mehr als vier Prozent der zehn- bis 17-jährigen in Deutschland sind aktuell süchtig nach Computerspielen. Das steht in einer neuen Studie der Krankenkasse DAK und der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Die Zahl der spielesüchtigen Jugendlichen ist im Vergleich zum Jahr 2019 um mehr als die Hälfte gestiegen. Im Schnitt spielen sie an Werktagen gut anderthalb Stunden – das ist ein Drittel mehr als vor der Corona-Zeit.

Griechenland: 8000 Polizisten kontrollieren 3G-Regeln

4.11.2021, 9:13 Uhr – In Griechenland treten am Samstag strenge 3G-Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft. Für deren Durchsetzung werden zusätzlich zu staatlichen Kontrolleuren 8.000 Polizeibeamte abgestellt, berichtete die Tageszeitung Kathimerini. Geschäften und Gastronomie drohen harte Strafen, wenn sie die Regeln nicht einhalten: Kunden und Gäste müssen nachweislich geimpft, genesen oder aktuell getestet sein (3G). Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg in dem EU-Land zuletzt wieder stark an. Die Intensivbetten für infizierte Patenten sind fast vollständig belegt.

In einer ersten Phase sollen nun vor allem Betriebe überprüft werden, die schon einmal gegen Corona-Maßnahmen verstießen und bestraft wurden. Nun sind die Strafen aber härter: Es drohen bis zu 12.000 Euro Geldbuße und eine dreiwöchige Schließung. In einem nächsten Schritt sollen die Kontrollen auf Behörden, Banken, Friseure und andere Einrichtungen ausgedehnt werden. Man darf dann ohne Nachweis nur noch in Apotheken, Supermärkte und Kirchen. Der Einsatz der Polizei wird auch damit begründet, dass staatliche Corona-Kontrolleure bei ihrer Arbeit immer wieder bedroht und sogar angegriffen wurden.

Hausärzteverband fordert Impf-Pflicht für alle Pflegekräfte

4.11.2021, 5:45 Uhr – Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, fordert eine verpflichtende Impfung für alle Mitarbeiter im Pflegesektor. „Kein Ungeimpfter darf Kontakt zu einer derart vulnerablen Gruppe haben, weder beruflich noch als Besucher. Das gilt für Senioren- und Pflegeheime wie für Intensivstationen“ , sagt Weigeldt der Bild einem Vorabbericht zufolge.

Die Präsidentin des Pflegerats Christine Vogler spricht sich für eine Testpflicht von ungeimpften Beschäftigten aus. Sie lehnt eine Impfpflicht ab, stattdessen solle man Impfanreize schaffen - wie beispielsweise einen zusätzlichen Urlaubstag.

RKI meldet deutlichen Anstieg der Neuinfektionen

4.11.2021, 4:14 Uhr – Die Gesundheitsämter in Deutschland haben knapp 34.000 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages gemeldet. Damit wurde der Höchststand der dritten Infektionswelle im Frühjahr übertroffen. Am 22. April hatte der Wert bei 29.518 gelegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind 165 weitere Infizierte gestorben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach einem leichten Rückgang wieder gestiegen - auf jetzt 154,5. Offen ist, ob der Feiertag Allerheiligen am Montag in einigen Bundesländern eine Rolle bei der Entwicklung der Zahlen spielt.

Ausstoß an Treibhausgasen steigt weltweit an

4.11.2021, 1:09 Uhr – Nach dem Corona-bedingten Rückgang werden in diesem Jahr wieder deutlich mehr klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen - weltweit fast fünf Prozent mehr, in Deutschland sogar rund sechs Prozent. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Global Carbon Projekts, die heute bei der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgestellt wird. Daran mitgearbeitet haben mehrere Universitäten - sie haben ausgerechnet, dass so viel CO2 wie jetzt nur noch elf Jahre lang freigesetzt werden kann, wenn die Erderwärmung bei 1,5 Grad gestoppt werden soll.

Neue Diskussion über Impfpflicht in der Pflege

4.11.2021, 0:23 Uhr – Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wird in Deutschland wieder über eine Impfpflicht für Pflegepersonal diskutiert: Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Weigeldt, hat sich dafür ausgesprochen. Er sagte der Bild-Zeitung, kein Ungeimpfter dürfe Kontakt zu einer derart vulnerablen Gruppe haben - weder beruflich noch als Besucher. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, hingegen lehnt eine Impfpflicht für Pflegepersonal ab. Sie sagte im ZDF: „In einer demokratischen Gesellschaft brauchen wir den Diskurs mit den Menschen. Wir müssen präventiv arbeiten. Das haben wir noch lange nicht ausgeschöpft.“ In den vergangenen Tagen hatte es mehrere Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen gegeben, in denen nicht alle Mitarbeiter geimpft waren. Mehrere Menschen starben.

Report Mainz: Polizei berichtet über fast 2.000 Fälle zu gefälschten Impfpässen

3.11.2021, 19:11 Uhr – Die Polizeibehörden in Deutschland haben bisher fast 2.000 Fälle in Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen bearbeitet. Das hat eine Umfrage des ARD-Politikmagazins Report Mainz bei allen Landeskriminalämtern und obersten Polizeibehörden ergeben.

Report-Mainz-Umfrage zu gefälschten Impfpässen: Bundesweit fast 2.000 Fälle bei Polizeibehörden

Spahn für einheitliche Strategie bei Booster-Impfungen

3.11.2021, 18:31 Uhr – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will eine einheitliche Strategie für die sogenannte Booster-Impfung erarbeiten. Morgen will er sich dafür mit Ärztevertretern treffen. Er fordert – genau wie RKI-Chef Lothar Wieler – mehr Tempo bei den Auffrischungsimpfungen. Spahn sprach sich außerdem nochmals für Booster-Impfungen für alle aus – auch jüngeren Menschen dürften diese nicht verweigert werden.

Corona-Warnstufe in BW: Kontrollen in der Gastronomie

3.11.2021, 17:06 Uhr – Nach dem Inkrafttreten der Corona-Warnstufe in Baden-Württemberg setzt die Landesregierung vor allem auf Kontrollen in der Gastronomie. Das Sozialministerium kündigte Aktionstage an: Alle Städte und Gemeinden seien dazu aufgerufen, am 11. und 12. November in Gaststätten und Bars Kontrollen zur 3G-Regel durchzuführen. Einige Städte haben deutlich gemacht, dass ab sofort mit Stichproben-Kontrollen zu rechnen ist. Seit heute gelten in Baden-Württemberg für Menschen, die nicht genesen oder gegen Covid geimpft sind, wieder strengere Kontakt- und Test-Regeln.

Zu viele Intensivbetten belegt: Nun gilt die Corona-Warnstufe in BW

Finanzspritze für Krankenkassen

3.11.2021, 16:54 Uhr – Die gesetzlichen Krankenversicherungen sollen im kommenden Jahr zusätzlich sieben Milliarden Euro vom Bund bekommen, um die Beiträge stabil zu halten. Das hat das Kabinett beschlossen. Insgesamt sollen die Kassen dann 28,5 Milliarden vom Bund erhalten. Durch die Corona-Pandemie und die Wirtschaftsflaute habe sich der Finanzbedarf der Kassen erhöht, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Über die Pläne muss der Bundestag noch entscheiden.

Kliniken wollen Personaluntergrenzen aussetzen

3.11.2021, 16:45 Uhr – Bei steigenden Zahlen von Corona-Patienten fordert die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG), die Vorgaben für Personaluntergrenzen in der Intensivpflege vorübergehend auszusetzen. „ Die Kliniken brauchen in der Pandemie mehr Flexibilität beim Personaleinsatz “, sagte der BWKG-Vorstandsvorsitzende Heiner Scheffold. Hintergrund ist, dass Kliniken mit empfindlichen Strafen rechnen müssen, wenn sie weniger Personal einsetzen als vorgesehen. Sollten aber mehr Corona-Patienten auf die Intensivstationen kommen, müsse man die Untergrenze aussetzen, um insgesamt noch möglichst viele Patienten versorgen zu können, so die BWKG. Nach den geltenden Mindestvorgaben kümmert sich in der Intensivmedizin in der Tagschicht eine Pflegekraft um zwei Patienten, in der Nachtschicht um drei.

Merkel erschüttert über Lage in Pflegeheimen

3.11.2021, 16:15 Uhr – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die sich nicht gegen Covid impfen lassen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, besonders erschütternd sei, dass es in Zusammenhang mit Corona wieder Todesfälle in Heimen gebe. Dass ungeimpfte Mitarbeiter ohne tagesaktuellen Test in Kontakt mit Heimbewohnern seien, könne man im Grunde kaum verstehen. In den Einrichtungen dürften sich keine Tragödien wie im vergangenen Jahr ereignen, sagte Seibert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor von einer moralischen Pflicht der Pflege-Beschäftigten zur Impfung gesprochen. Eine gesetzliche Impfpflicht in diesem Bereich sieht Spahn aber kritisch.

WHO erteilt indischem Corona-Impfstoff Notfallzulassung

3.11.2021, 15:56 Uhr – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem Corona-Impfstoff des indischen Herstellers Bharat Biotech eine Notfallzulassung erteilt. Zuvor war er bereits in zahlreichen Ländern zugelassen worden. Die WHO teilte mit, Covaxin erhalte als achter Impfstoff gegen das Virus grünes Licht. Covaxin wird in zwei Dosen verabreicht.

BW: Ordnungsämter appellieren, Regeln einzuhalten

3.11.2021, 13:33 Uhr – Nach dem Inkrafttreten der Corona-Warnstufe in Baden-Württemberg appellieren die Ordnungsämter an die Bürger, die neuen Auflagen umzusetzen. Mehr Kontrollen soll es offenbar nicht geben. Zumindest wollen die Ordnungsämter einiger Großstädte das so handhaben. Eine Sprecherin der Stadt Stuttgart sagte, es gehe um Aufmerksamkeit, nicht um schärfere Kontrollen. Mit Stichproben müsse man aber rechnen. Beim Mannheimer Ordnungsamt hieß es, man werde Hinweisen und Auffälligkeiten nachgehen. Seit heute gelten in Baden-Württemberg für Menschen, die nicht genesen oder gegen Corona geimpft sind, strengere Kontakt- und Test-Regeln.

Hat Frau aus Kreis Kusel Impfnachweise geklaut?

3.11.2021, 13:03 Uhr – Zollbeamte haben eine ehemalige Mitarbeiterin des Kuseler Impfzentrums gestoppt, als sie gerade aus Tschechien zurückkam. Sie hatte Aufkleber und Einlagen für Impfpässe dabei. Woher sie die Nachweise über eine Corona-Impfung hat, wird derzeit ermittelt. Es gehe um den Verdacht der Unterschlagung, erklärte ein Polizeisprecher im bayrischen Marktredwitz auf SWR-Anfrage. Die Frau habe angegeben, dass die Aufkleber und Einlagen für den gelben Impfpass aus dem Impfzentrum des Kreises Kusel stammten. Der Kreis-Impfkoordinator sagte, man habe direkt alle Bestände überprüft. Sie seien vollständig. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Westpfälzerin die Impfnachweise auf dem Schwarzmarkt in Tschechien erworben hat.

Corona-Test beim SV Waldhof verheimlicht?

3.11.2021, 12:51 Uhr – Ein verheimlichter Corona-Test war offenbar der Grund für die Freistellung des sportlichen Leiters des SV Waldhof Mannheim, Jochen Kientz. Er soll einen Mitarbeiter angewiesen haben, einen positiven Test nicht an die Geschäftsleitung zu melden. Das berichtet Waldhof-Präsident Bernd Beetz in einem Interview im Youtube-Kanal des Vereins. Der Mitarbeiter hielt dem Druck allerdings nicht stand und informierte wenige Tage später dennoch die Geschäftsleitung, so Beetz. Der Aufsichtsrat habe dann keine andere Wahl gehabt, als Jochen Kientz freizustellen. Außerdem habe man umgehend den DFB und das Gesundheitsamt informiert. Ob dieser verschwiegene Test Auslöser eines Corona-Ausbruchs beim Waldhof Mitte Oktober war, ist unklar.

Verheimlichter positiver Corona-Test beim SV Waldhof Mannheim?

Spahn kritisiert langsames Booster-Impftempo

3.11.2021, 12:30 Uhr – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seine Forderung bekräftigt, alle Corona-Geimpften in Deutschland zur Auffrischungsimpfung einzuladen. Wichtig sei der Selbstschutz, betonte der CDU-Politiker am Mittag in Berlin. Zuvor hatte die Ständige Impfkommission empfohlen, dass alle über 70-Jährigen und Immungeschwächte eine Booster-Impfung bekommen. Spahn betonte, es gebe jetzt eine Pandemie der Ungeimpften. Auf den Intensivstationen würden viel weniger Corona-Patienten liegen, wenn sich alle, die könnten, auch impfen ließen. Für die Pflegeheime sollten verpflichtende Testkonzepte eingeführt werden – auch für Geimpfte.

Erfolgreiche Impflotterie in Österreich

3.11.2021, 11:29 Uhr – Im österreichischen Burgenland haben sich wegen einer Impflotterie mehr als 10.000 Menschen impfen lassen. Damit hat die Regierung des Bundeslands ihr selbstgestecktes Ziel von 10.000 Erstimpfungen übertroffen. An der Lotterie konnte jeder teilnehmen, der geimpft ist. Als Preise hat die Regionalregierung unter anderem E-Bikes, Handys und Gutscheine ausgelobt. Das Burgenland ist das kleinste der neun österreichischen Bundesländer, die Impfquote ist hier mit 73 Prozent landesweit die höchste.

Pflegebevollmächtigter Westerfellhaus gegen Impfpflicht für Personal

3.11.2021, 10:00 Uhr –Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat sich gegen eine Impfpflicht für das Personal in Senioren- und Pflegeheimen ausgesprochen. Ansonsten sei eine Verweigerungshaltung zu befürchten, sagte er im Deutschlandfunk. Nur Aufklärung und Gespräche mit Einzelnen würden helfen. Hintergrund ist ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Brandenburg. Dort waren elf Bewohnerinnen und Bewohner im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Medienberichten zufolge soll nur die Hälfte des dortigen Pflegepersonals geimpft sein. Einige Bundesländer verschärfen nun die Testpflichten für das Personal von Pflegeheimen und Kliniken.

Marburger Bund fordert Lockdown light

3.11.2021, 8:03 Uhr – Der Ärzteverband Marburger Bund fordert einen sogenannten „Lockdown light“ für Menschen, die nicht gegen Corona geimpft sind. 2G sollte der Standard in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sein, sagte Verbandschefin Susanne Jonah der Neuen Osnabrücker Zeitung. Als Beispiele nannte sie die Gastronomie und Museen. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Zur Begründung nannte sie die steigenden Corona-Zahlen. Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach warnte vor einer Überlastung der Kliniken. Erste Intensivstationen seien bereits am Limit, sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post.

Personalnot: Intensiv am Limit

RKI meldet erneuten Rückgang der Corona-Inzidenz

3.11.2021, 6:50 Uhr – Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am zweiten Tag in Folge zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen eine Inzidenz von 146,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 153,7 gelegen.

Den Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 20.398 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 194 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.628.419, die Gesamtzahl der Todesfälle auf 96.027.

Corona-Warnstufe gilt ab heute in BW

3.11.2021, 6:36 Uhr – Ab heute gilt in Baden-Württemberg die sogenannte Corona-Warnstufe. Damit verbunden sind stärkere Einschränkungen im Alltag vor allem für Ungeimpfte. Sie müssen beispielsweise beim Besuchen von Restaurants, Kinos oder Veranstaltungen einen negativen PCR-Test vorlegen. Außerdem darf sich ein Haushalt nur noch mit maximal fünf weiteren Personen treffen. Geimpfte und Genesene sind ausgenommen. Die Warnstufe greift, wenn an mindestens zwei Werktagen mehr als 250 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden.

US-Gesundheitsbehörde lässt Impfungen von Kindern ab fünf zu

3.11.2021, 1:33 Uhr – Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren mit einer kleineren Dosis des Impfstoffs von Pfizer und Biontech gegen das Coronavirus zugestimmt. Die CDC erteilte dem die endgültige Zustimmung, wie CDC-Direktorin Rochelle Walensky mitteilte. Zuvor hatte ein Beratergremium einstimmig dafür gestimmt, dass die Altersgruppe Impfungen gegen das Coronavirus bekommen können soll. Die US-Medikamentenbehörde FDA hat den Impfungen bereits zugestimmt. Die entsprechenden Dosen enthalten nur ein Drittel der Menge, die Erwachsenen und Kindern ab zwölf verabreicht wird. In Vorbereitung auf die Entscheidung der CDC wurden Millionen Impfdosen bereits an US-Staaten, Arztpraxen und Apotheken geschickt.

Laschet: Lage auf Intensivstationen „besorgniserregend“

2.11.2021, 18:10 Uhr – Die Corona-Lage auf den Intensivstationen ist nach Ansicht von CDU-Chef Armin Laschet besorgniserregend. Es gebe in Deutschland wegen der steigenden Zahlen eine ernsthafte Lage, sagte er nach den Gremiensitzungen seiner Partei. Der Bundestag wolle sich in Sondersitzungen am 11. und am 18. November mit dem Thema beschäftigen. Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wolle als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz zudem das Gespräch mit den Ländern führen. Nötig seien jetzt Booster-Impfungen für die über 60-Jährigen.

Ab Mittwoch Warnstufe in Baden-Württemberg

2.11.2021, 17:50 Uhr – In Baden-Württemberg tritt morgen die Corona-Warnstufe in Kraft. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen überschritt heute den zweiten Werktag in Folge den Wert von 250, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Damit gelten künftig wieder strengere Regeln vor allem für Ungeimpfte. „ Wir erleben derzeit eine Pandemie der Ungeimpfte “, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). „Das sehen wir nicht nur an den getrennt ausgewiesenen Inzidenz-Werten, sondern auch auf den Intensivstationen.“ Dort lägen fast ausnahmslos nicht-geimpfte Patientinnen und Patienten mit einem schweren Verlauf. Es sei deshalb klar, dass man mit den Einschränkungen bei den Nicht-Geimpften ansetzen müsse.

Rheinland-Pfalz: Bald tägliche Testpflicht für ungeimpfte Klinik-Mitarbeiter

2.11.2021, 14:50 Uhr – Für ungeimpfte Mitarbeiter von Krankenhäusern und Heimen in Rheinland-Pfalz gilt ab dem kommenden Montag eine tägliche Corona-Testpflicht. Damit sollten besonders gefährdete Menschen angesichts steigender Inzidenzen wieder besser geschützt werden, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Sitzung ihres Landeskabinetts in Mainz. Die Regelung gelte für Kliniken, Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen. „Mit einer täglichen Testpflicht für ungeimpfte Personen in diesen Einrichtungen werden wir für zusätzliche Sicherheit sorgen“ , erklärte die SPD-Politikerin.

Nach Aussage über Corona-Impfung: Linken-Spitze distanziert sich von Wagenknecht

2.11.2021, 8:50 Uhr – Die Spitze der Linken ist nach den öffentlich vorgetragenen Zweifeln von Sahra Wagenknecht (Linke) an Corona-Impfungen auf Distanz zur früheren Fraktionschefin gegangen. „ Es gibt eine Beschlusslage, die heißt, dass wir Impfkampagnen unterstützen “, sagte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow am Montag in Berlin. Die Linken-Vorsitzende fügte hinzu: „ Insofern ist es nicht banal, das Impfen abzulehnen oder vom Impfen abzuhalten. “

Wagenknecht hatte in der Talksendung Anne Will am Sonntagabend gesagt, sie lasse sich nicht gegen das Coronavirus impfen, weil sie kein Vertrauen in die bislang zugelassenen Impfstoffe habe. Sie finde es anmaßend zu sagen, man wisse, was das Impfen in fünf oder zehn Jahren auslöse. Wagenknecht kritisierte auch die Debatte über Bayern-Profi Joshua Kimmich als „ moralisch aufgeladen “.

RKI: Inzidenz sinkt leicht auf 153,7

2.11.2021, 6:52 Uhr – Zum ersten Mal seit zwei Wochen ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen wieder gefallen. Allerdings ist noch unklar, ob es wegen des gestrigen Feiertages zu Meldungsverzögerungen einzelner Gesundheitsämter gekommen ist. Das Robert-Koch-Institut hat heute früh einen leichten Rückgang auf 153,7 gemeldet – gestern lag der Wert bei knapp 155. Innerhalb eines Tages wurden laut RKI rund 10.800 neue Infektionen verzeichnet.

Impfkommission prüft allgemeine Booster-Empfehlung

2.11.2021, 4:10 Uhr – Die Ständige Impfkommission (STIKO) will kurzfristig entscheiden, ob Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus in Deutschland für alle empfohlen werden. „Die Ständige Impfkommission prüft im Moment sehr intensiv, ob sie Auffrischungsimpfungen für alle Bevölkerungsgruppen empfehlen wird“, sagte der Vorsitzende der STIKO, Thomas Mertens, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprächen, wobei geprüft werden müsse, inwieweit diese Ergebnisse auf Deutschland übertragbar seien. „Eine Entscheidung darüber wird in wenigen Wochen fallen“, sagte Mertens. Bislang empfiehlt die STIKO die Auffrischungsimpfung etwa für Menschen ab 70 Jahren.

Deutschland nimmt Corona-Erkrankte aus Rumänien auf

1.11.2021, 15:10 Uhr – Angesichts der Zuspitzung der Corona-Lage in Rumänien nimmt Deutschland Patientinnen und Patienten aus dem EU-Land auf. Das teilte ein Sprecher des Sanitätsdienstes der Bundeswehr auf Anfrage in Koblenz mit. Am Vormittag flog demnach ein Spezialflugzeug der Bundeswehr nach Bukarest, um eine erste Gruppe von sechs schwer Erkrankten auszufliegen. An Bord des ersten Flugzeugs befanden sich demnach rund 20 Sanitätsfachkräfte der Bundeswehr. Morgen soll die rumänische Luftwaffe demnach sechs weitere Patientinnen und Patienten nach Deutschland bringen. Insgesamt sollten bis Mittwochabend voraussichtlich 18 Erkrankte aus Rumänen zur Weiterbehandlung in deutschen Kliniken aufgenommen werden.

Thailand und Israel öffnen für Touristen

1.11.2021, 14:39 Uhr –Deutsche können jetzt wieder nach Thailand und Israel reisen. Beide Länder haben ihre Grenzen nach monatelanger coronabedingter Schließung für ausländische Besucher geöffnet. Die Einreise ist allerdings an Bedingungen geknüpft. So müssen Touristen in Thailand vollständig geimpft und in Israel geimpft oder genesen sein und dazu jeweils noch PCR-Tests vorlegen.

Kantinenessen nach 2G-Regel

1.11.2021, 11:39 Uhr – Mehrere große Unternehmen wollen wohl künftig gegen Corona Geimpften einen extra Kantinenbereich anbieten. Das meldet die Rheinische Post. In diesen Sonderbereichen sollen geimpfte oder genesene Beschäftigte ohne Maske und Abstand zusammensitzen dürfen. Wer sich nicht impfen lassen oder keine Angaben über seinen Impfstatus machen wolle - müsse sich weiter an die Schutzmaßnahmen halten. Entsprechende Pilotprojekte gebe es beim Bayer-Konzern, aber auch beim Energieunternehmen Eon und dem Reiseanbieter Alltours.

Sänger Jon Bon Jovi mit Corona infiziert

1.11.2021, 8:39 Uhr – US-Sänger Jon Bon Jovi ist mit dem Coronavirus infiziert – ein in Miami Beach geplantes Konzert wurde nun wegen der Infektion abgesagt. Der 59-Jährige habe sich laut US-Medien trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Der Sender NBC News zitierte demnach seinen Sprecher, laut dem der Sänger komplett geimpft sei und es ihm gut gehe. Für Bon Jovis Band ist es nicht der erste Corona-Fall: Keyboarder David Bryan hatte bereits zu Beginn der Pandemie, im März 2020, seine Infektion bekanntgegeben.

Australische Grenzen nach fast 600 Tagen wieder geöffnet

1.11.2021, 3:30 Uhr – Australien hat seine internationalen Grenzen nach fast 600 Tagen Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Am Flughafen der Metropole Sydney kam es schon in den frühen Morgenstunden zu emotionale Szenen, teils unter Tränen nahmen Angehörige ihre ankommenden Familienmitglieder in die Arme. Australien hatte am 20. März vergangenen Jahres eine der härtesten Grenzregelungen der Welt wegen der Corona-Pandemie eingeführt. Fast alle Reisen in das Land wurden gestoppt.

Spahn: Länder sollen Impfzentren wieder startklar machen