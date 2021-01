Nach vier Jahren tiefer Spaltung durch Donald Trump will der neue US-Präsident Joe Biden die USA wieder vereinen. Am Mittwoch wird er im Amt vereidigt, Trumps Amtszeit endet. Alle Entwicklungen im Ticker.

20.1.2021, 17:50 Uhr – Neuer US-Präsident: Joe Biden und Vize Kamala Harris vereidigt

Joe Biden ist als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Der Oberste Richter der USA, John Roberts, nahm dem 78-jährigen Demokraten am Mittwoch an der Westseite des US-Kapitols in Washington den Amtseid ab. Und auch Kamala Harris ist als erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Die Supreme-Court-Richterin Sonia Sotomayor nahm der 56-Jährigen den Amtseid ab. Biden und Harris lösen Donald Trump und dessen Vize Mike Pence nach nur einer Amtszeit ab.

20.1.2021, 17:03 Uhr – Um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird Biden als US-Präsident vereidigt

Der künftige US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris sind zu ihrer Amtseinführung am Kapitol eingetroffen. Um 18:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit wird Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt. Harris legt — als erste Schwarze — ihren Amtseid als Vizepräsidentin ab. Üblicherweise erfolgt zunächst die Vereidigung des Stellvertreters. Die Feier zur Amtseinführung wird auf den Stufen an der Westseite des Kapitols abgehalten. Nach der Vereidigung wird Biden seine Antrittsrede als US-Präsident halten.

Präsident für alle 🇺🇸Amerikaner, so #Bidens Versprechen. In der Amtsantrittsrede wird er sich an Nichtwähler & #TrumpAnhänger richten, so @ardwashington -Korrespondentin @verenabuenten "Er streckt die Hand aus, aber auf der anderen Seite ist viel Misstrauen." #InaugurationDay https://t.co/qz6TUlBuJw phoenix, Twitter, 20.1.2021, 16:50 Uhr

20.1.2021, 16:38 Uhr – Gottesdienst vor Amtseinführung

Vor seiner Amtseinführung als US-Präsident hat Joe Biden traditionsgemäß einen Gottesdienst besucht — zusammen mit der künftigen First Lady Jill Biden. Ebenfalls dabei waren die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris und deren Ehemann Douglas Emhoff. Der Gottesdienst hat in der Kathedrale des Apostels Matthäus in der Hauptstadt Washington stattgefunden. Diese Kirche ist Sitz des Erzbischofs von Washington. Mit Biden wird zum zweiten Mal ein Katholik US-Präsident.

20.1.2021, 15:46 Uhr – Trump verabschiedet sich und deutet Rückkehr „in irgendeiner Form“ an

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat zum Abschied aus dem Amt klar gemacht, dass er nicht von der Bildfläche verschwinden will. „Wir werden in irgendeiner Form zurückkehren“, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Abschiedszeremonie auf dem Militärflugplatz Andrews im Bundesstaat Maryland nahe Washington. Konkreter wurde er nicht. Trump hat sich bislang nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert. Seine Amtszeit lobte Trump zum Abschied in den höchsten Tönen. „Was wir getan haben, ist in jeder Hinsicht erstaunlich“, sagte er. Seinen Amtsnachfolger Joe Biden erwähnte Trump namentlich nicht. Trump ist auch der erste US-Präsident seit 1869, der der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers vor dem Kapitol in Washington fernbleibt.

In his closing remarks as President, Donald Trump promised to "always fight" and wished the incoming administration "great luck" https://t.co/S7uATyOLEw https://t.co/zS06jXaseJ CNN Breaking News, Twitter, 20.1.2021, 15:08 Uhr

20.1.2021, 14:24 Uhr – Trump verlässt vor Biden-Vereidigung das Weiße Haus

Wenige Stunden vor der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden hat der scheidende Amtsinhaber Donald Trump das Weiße Haus verlassen. Donald Trump und die First Lady Melania Trump hoben am Mittwochmorgen (Ortszeit) an Bord des Präsidentenhubschraubers Marine One vom Weißen Haus aus in Richtung des Militärflugplatzes Andrews ab.

20.1.2021, 13:56 Uhr – Biden plant am „Day One“ Unterzeichnung von 15 Erlassen

Der designierte US-Präsident Joe Biden plant unmittelbar nach seiner Amtseinführung am 20. Januar die Unterzeichnung von 15 Erlassen. Diese werde Biden noch am Mittwochnachmittag auf den Weg bringen, sagte seine Pressesprecherin Jen Psaki. Damit sollen zum Teil Schritte des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump rückgängig gemacht werden und Maßnahmen gegen die Virus-Pandemie sowie den Klimawandel auf den Weg gebracht werden. Unter anderem werde Biden einen Prozess zum Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaschutzabkommen starten. Zudem soll das Verbot der Einreise von Menschen aus bestimmten Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung in die USA aufgehoben werden.

20.1.2021, 9:09 Uhr – EU bietet Biden „neuen Gründungspakt“ für Beziehungen an

Die EU hat dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden einen Neustart in den Beziehungen angeboten. EU-Ratspräsident Charles Michel sprach im Europaparlament von einem „neuen Gründungspakt“ für die gemeinsame Zusammenarbeit. Er solle Europa und die USA „stärker“ und die Welt „besser“ machen.

20.1.2021, 7:49 Uhr – Youtube verlängert Sperrung von Trumps Konto

Die Online-Plattform Youtube hat eine Sperrung des Kontos von US-Präsident Donald Trump verlängert. Angesichts der Befürchtung, Trump könne über den Kanal zu Gewalt anstiften, werde Youtube ihn für mindestens sieben weitere Tage daran hindern, Videos zu veröffentlichen, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mit. Die Sperrung war zunächst nur bis zum Vorabend der Amtsübernahme durch den designierten US-Präsidenten Joe Biden vorgesehen.

20.1.2021, 7:05 Uhr – Trump begnadigt Steve Bannon und Lil Wayne

US-Präsident Donald Trump hat seinen ehemaligen Strategen Steve Bannon begnadigt. Insgesamt gewährte er am Mittwoch wenige Stunden vor dem Ende seiner Amtszeit 143 Personen Begnadigungen beziehungsweise Strafmilderungen. Auch Rap-Stars, wie Lil Wayne, und ehemalige Kongressabgeordnete waren darunter. Bannon wird beschuldigt, Tausende Geldgeber betrogen zu haben, die glaubten, ihr Geld würde für die von Trump versprochene Mauer an der mexikanischen Grenze verwendet werden. Tatsächlich zweigte er den Vorwürfen zufolge mehr als eine Million Dollar (800 000 Euro) ab und bezahlte einen Beschäftigten der Kampagne und eigene Aufwendungen.

19.1.2021, 2:18 Uhr – Trump hält Abschiedsrede an die Nation

Wenige Stunden vor dem Ende seiner Amtszeit hat sich US-Präsident Donald Trump in einer Abschiedsrede an die Nation gewandt. In der Videobotschaft kündigte er an, für den Erfolg seines Nachfolgers Joe Biden zu beten. Den Namen des künftigen US-Präsidenten nannte er dabei nicht. „Wir überbringen unsere besten Wünsche und wollen auch, dass sie Glück haben - ein sehr wichtiges Wort“, sagte Trump weiter. Trump erklärte, sein Team habe mit Millionen Patrioten die größte politische Bewegung in der US-Geschichte aufgebaut. Er sei der erste Präsident seit Jahrzehnten, der keine Kriege begonnen habe.

19.1.2021, 17:28 Uhr – Biden nominiert Transgender-Frau als Staatssekretärin

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat erstmals eine Transgender-Frau für einen ranghohen Ministeriumsposten nominiert. Rachel Levine solle Staatssekretärin im US-Gesundheitsministerium werden, teilte Bidens Übergangsteam mit. Levine sei eine „historische und bestens qualifizierte Wahl“ und bringe „die Führungsstärke und entscheidende Fachkompetenz mit, die wir brauchen, um die Bevölkerung durch diese Pandemie zu bringen“, erklärte Biden. Levine ist derzeit Gesundheitsministerin im US-Bundesstaat Pennsylvania und Professorin für Kinderheilkunde und Psychiatrie am Penn State College of Medicine. Als künftigen US-Gesundheitsminister hat Biden den kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra nominiert. Die Nominierungen müssen durch den Senat bestätigt werden. Dies gilt für alle Kabinettsposten und ranghohen Ämter in der US-Regierung. Zu den größten Herausforderungen des neuen US-Präsidenten gehört die Bewältigung der Corona-Pandemie. Biden hat angekündigt, dass in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Fast 400.000 Menschen starben in den USA bereits an den Folgen einer Corona-Infektion.

19.1.2021, 7:28 Uhr – Biden-Sprecherin: keine Aufhebung der Einreise-Verbote geplant

Der neue US-Präsident Joe Biden will die Einreise-Verbote für Passagiere aus Europa aufrecht erhalten und damit eine Verfügung des scheidenden Präsidenten Donald Trump aufheben. Auf medizinischen Rat hin plane die Regierung keine Aufhebung der Einreise-Verbote, twitterte Bidens Sprecherin Jen Psaki unmittelbar nachdem Trump deren Annulierung angekündigt hatte.

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19. Jen Psaki, Twitter, 19.1.2021, 1:15 Uhr

„ Da sich die Pandemie verschlimmert und sich hochansteckende Varianten auf der ganzen Welt verbreiten, ist es nicht der Moment, Einschränkungen internationaler Reisen aufzuheben “, schrieb Psaki in einer zweiten Mitteilung.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel. Jen Psaki, Twitter, 19.1.2021, 1:15 Uhr

Diesen Mittwoch wird Biden das Amt des US-Präsidenten von Trump übernehmen.

19.1.2021, 1:52 Uhr – Trump will Einreisesperre für Europäer aufheben - Biden widerspricht

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der Corona-Einreisesperren für Europäer angekündigt – sein Nachfolger Joe Biden hat den Plänen aber umgehend eine Absage erteilt. Das Weiße Haus erklärte am Montagabend, Reisende aus dem Schengen-Raum, Großbritannien, Irland und auch Brasilien dürften ab dem 26. Januar wieder in die USA einreisen. Voraussetzung sei ein negativer Corona-Test. Trumps Amtszeit endet am Mittwochmittag, wenn Biden im Amt vereidigt wird.