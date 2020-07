Spüren Tiere Erdbeben oder nicht? Und könnten Menschen das nutzen? Das erkundet gerade ein Konstanzer Forscherteam. Schon ihre ersten Ergebnisse sind Aufsehen erregend.

Bereits vom verheerenden Ausbruch des Vesuv 79 nach Christus heißt es, Schafe, Ziegen oder Pferde hätten sich zuvor seltsam panisch verhalten. Insekten und Nager seien in den 24 Stunden, die dem mächtigen Ausbruch vorausgingen, aus ihren Behausungen im Boden geflohen. Kein Tier habe zudem mehr aus den Quellen rund um den Vulkan getrunken.

Solche und ähnliche Geschichten kursieren seitdem, wenn es um Erdbeben oder Vulkanausbrüche geht. Nachgewiesen hat sie bisher niemand – geschweige denn, dass Menschen sich die Vierbeiner als Frühwarnsystem zunutze gemacht hätten.

Das versuchen Forscher der Konstanzer Uni und des Konstanzer Max-Planck-Instituts gerade nachzuholen. Sie haben über mehrere Monate das Verhalten von 13 Tieren in einer Erdbebenregion analysiert.

Testpersonen: Kühe, Schafe und Hunde

Das Ergebnis war erstaunlich: Erstmals hätten sie anhand des Tierverhaltens ein Erdbeben drei Stunden vor seinem Auftreten vorhersagen können, teilte die Universität am Freitag mit. Bevor das Verhalten von Tieren für Erdbebenvorhersagen zuverlässig genutzt werden kann, müssen aber noch zahlreiche weitere Tiere in verschiedenen Regionen der Welt beobachtet werden.

Einer der Konstanzer Forscher bei der Arbeit mit einem Schaf in Italien. Max Planck Institut für Verhaltensbiologie

Für ihre Forschung statteten die Wissenschaftler sechs Kühe, fünf Schafe und zwei Hunde auf einem italienischen Bauernhof mit Beschleunigungssensoren aus. Die Tiere sollen sich den Angaben zufolge schon früher bei Erdbeben auffallend verhalten haben.

Während des Beobachtungszeitraums meldeten die Behörden etwa 18.000 Beben in den Regionen. Neben zahlreichen kleinen und kaum spürbaren Beben waren darunter auch zwölf mit einer Stärke von vier oder höher auf der Richterskala.

Im nächsten Schritt markierten die Wissenschaftler alle aufgezeichneten Verhaltensänderungen der Tiere, die nach objektiven, statistischen Kriterien auffällig waren. „So stellten wir sicher, dass wir nicht nur im Nachhinein Zusammenhänge feststellen, sondern wirklich ein Modell haben, das auch zukünftig für Vorhersagen verwendet werden kann“, sagt der Leiter der Studie, Martin Wikelski.

Ein Tier allein kann es nicht – mehrere zusammen schon

Dabei zeigte sich: „Je näher sich die Tiere am Epizentrum der bevorstehenden Erschütterung befanden, desto früher änderten sie ihr Verhalten“, so Wikelski.

Das Verrückte daran: Dieser Effekt trat nur so deutlich auf, wenn die Forscher alle Tiere gemeinsam betrachteten. „Im Kollektiv scheinen die Tiere also Fähigkeiten zu zeigen, die auf individueller Ebene nicht so leicht zu erkennen sind“, sagt der Verhaltensbiologe.



Wie Tiere bevorstehende Erdbeben erspüren können, ist noch unklar. Möglicherweise können sie mit ihrem Fell die Ionisierungen der Luft wahrnehmen, die durch den großen Gesteinsdruck in Erdbebenzonen auftreten. Es ist auch denkbar, dass Tiere Gase riechen können, die vor einem Beben aus Quarzkristallen freigesetzt werden, heißt es in der Mitteilung.