Der frühere Olympionike hat lange Zeit gegen seine Krebserkrankung gekämpft. Im Alter von 50 Jahren ist er nach schwerer Krankheit verstorben.

Tim Lobinger ist tot. Angehörige haben seinen Tod am Donnerstagabend gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt - zuvor berichtete die Rheinische Post. In einer Stellungnahme teilt die Familie mit, dass der Ex-Stabhochspringer am 16. Februar in München „ im engen Kreise friedlich eingeschlafen “ sei. Er habe „ den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen “.

Der frühere Olympionike hinterlässt drei Kinder.

Tim Lobinger hatte Leukämie

Im März 2017 wurde bei Lobinger Leukämie festgestellt. Durch mehrere Chemotherapien und eine Stammzellentransplantation konnte er den Krebs besiegen. Vergangenes Jahr erkrankte der Sportler erneut an Krebs.

Das war Tim Lobingers Karriere

Lobinger war viele Jahre einer der besten Stabhochspringer der Welt. Bei der Hallen-Europameisterschaft gewann er 1998 den Titel. 2003 wurde er bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Birmingham Meister. Bei den Olympischen Spielen belegte Lobinger im Jahr 1996 den vierten Platz. 2003 war er auf Platz 13 und 2004 schaffte er den 11. Rang.