Einem älteren Herrn im Hochschwarzwald ist seine Sucht fast zum Verhängnis geworden. Polizisten mussten den Mann am Ende retten.

Bei klirrender Kälte hat ein Mann am Samstag in Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) versehentlich seinen Vater auf dem Balkon von dessen Wohnung ausgesperrt. Laut Polizei hatte er sich in der Wohnung von ihm verabschiedet und dann vor dem Gehen noch fürsorglich die Balkontür verschlossen.

Polizisten werfen frierendem Mann Decke hinauf

Sein Vater war allerdings zwischenzeitlich zum Rauchen hinausgegangen – was der Sohn leider nicht mitbekam. Als der Vater wieder hinein wollte, war die Tür verschlossen.

Irgendwann konnte sich der durchgefrorene Mann bei den Nachbarn bemerkbar machen. Die riefen die Polizei, die dem schnatternden Senior zunächst eine Decke hinauf in den zweiten Stock warf. Bei einer Angehörigen beschafften sich die Beamten dann einen Ersatzschlüssel und befreiten den Mann.