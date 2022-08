Ein 25-Jähriger aus Bayern wurde nach einem Festival-Besuch vermisst. Eine Suchaktion über Instagram und Tiktok erreichte Millionen Menschen. Jetzt wurde seine Leiche gefunden.

Tobias Dreiseitel aus dem bayerischen Landkreis Erding geht am Freitag mit Freunden auf ein Festival. „Auf der Brass Wiesn in Eching trifft Volksmusik auf Feierwut und Blasmusik auf bassige Beats“ , schreiben die Veranstalter über das Event. Doch am Abend verlieren seine Freunde den Kontakt zu dem 25-Jährigen. Schließlich melden sie ihn am Samstag bei der Polizei als vermisst.

Leiche in Echinger See „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ Tobias

Am Dienstag gegen 18:45 ging beim Rettungsdienst ein Notruf ein: Im Echinger See treibe ein lebloser junger Mann. Noch bevor die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, hatten Badegäste den Mann ans Ufer gebracht. Dort konnte ein Notarzt nur noch dessen Tod feststellen.

Die Polizei Bayern sagt, dass es sich bei dem Toten „ mit hoher Wahrscheinlichkeit “ um den vermissten Tobias Dreiseitel handle. Aussehen, Bekleidung und persönliche Gegenstände des Toten würden mit der Beschreibung des Vermissten übereinstimmen. Wie und warum Tobias gestorben ist, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Erding. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Unfall aus.

Der Echinger See, in dem die Leiche von Tobias Dreiseitel gefunden wurde. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Suche nach Tobias Dreiseitel im Netz bricht Rekorde

In sozialen Medien war eine riesige Suchaktion ins Leben gerufen worden. Wenige Tage nach Tobias' Verschwinden erreichte der Hashtag #tobiasdreiseitel auf der Plattform Tiktok, die vor allem durch kurze Tanzvideos bekannt ist, Rekorde – mit 2,4 Millionen Aufrufen. Das lag vor allem an den Videos der Tiktokerin Charlotte Schüler, einer Freundin des Vermissten. Sie wollte die Suche offenbar nicht nur den Behörden überlassen, sondern selbst aufklären, wo sich Tobias befindet.

Auf Tiktok und Instagram suchen User nach Tobias Dreiseitel. Screenshot Instagram/TikTok

Sie selbst steht immer wieder mit von Tränen geröteten Augen vor der Kamera, beispielsweise, als sie die Zuschauer über eine gemeinsame Suchaktion informiert. Die Anteilnahme ist groß: Eines von Schülers Tiktok-Videos über die Suche hat mehr als 45.000 Likes und mehr als zwei Millionen Views. Und viele haben bei der Suche nach Tobias Dreiseitel mitgemacht: So wurden die Videos von Charlotte Schüler als Duett geteilt, um auf die Suche nach dem Vermissten aufmerksam zu machen.

Dagi Bee boostet Suche nach Dreiseitel

Auch auf Instagram wurde nach Tobias gesucht. In ihrer Instagram-Story berichtete Charlotte Schüler live über die aktuellen Fortschritte bei der Suche. Aber auch Tobias' Partnerin Anna Milena Lux machte dort auf die Suche aufmerksam. Besondere Reichweite dürfte ihr Suchposting vor allem dadurch bekommen haben, dass es von der Influencerin Dagi Bee in der Instagram-Story geteilt wurde. Sie hat 6,7 Millionen Follower.

Dagi Bee hat den Suchaufruf mit ihren mehr als sechs Millionen Followern geteilt (Screenshot). Screenshot Instagram/TikTok

#gabbypetito: Suche nach US-Bloggerin

Der Fall erinnert an die Suche nach der zeitweise vermissten Reise-Bloggerin Gabby Petito aus den USA. Auch in diesem Fall beteiligten sich auf Social Media unzählige Menschen an der Suche. Schließlich stellte sich heraus, dass sie getötet wurde.

Polizei: Jeder Hinweis wird beachtet

Wie viele Hinweise die bayerischen Behörden im Fall des vermissten Tobias Dreiseitel bekommen hatte, ist nicht bekannt. Auch bei Fällen mit einer Flut an Hinweisen aus der Bevölkerung gilt: Jeder davon muss bearbeitet werden, erklärt Matthias Bockius von der Polizei Mainz im SWR3-Interview. Allerdings müssen die Beamten dabei priorisieren, welche Informationen und Hinweise sehr wichtig sind und welche dagegen vermutlich eher keine heiße Spur darstellen. „Aber abgearbeitet werden müssen die alle“ , sagt Bockius im Interview mit SWR3-Moderator Marcus Barsch: