Ein ziemlich großer Felsblock ist am Sonntagabend auf eine Landstraße bei Todtnau im Kreis Lörrach gestürzt. Die Straße wird wohl noch tagelang gesperrt bleiben.

Die Landstraße 149 war am Morgen zwischen Präg und Bernau komplett gesperrt. Dort war der Felsblock gegen 19 Uhr heruntergekommen.

Weiterer lockerer Klotz entdeckt

Glück im Unglück: Die Feuerwehr konnte die Straße rechtzeitig sperren und einen mitgerissenen Baum entfernen, so dass niemand zu Schaden kam. Die Kantenlänge des abgebrochenen Steins beläuft sich auf zwei Meter – entsprechend wiegt er mehrere Tonnen.

Doch es kommt noch dicker – buchstäblich: Geologen bemerkten an der Abbruchstelle einen weiteren lockeren Block. Die Landesstraße 149 bleibt deshalb wohl noch mehrere Tage gesperrt. Der zweite Block ist dreimal so groß wie der bereits abgegangene und soll jetzt erst gesichert werden – noch bevor der andere Klotz von der Straße geräumt werden kann.

Immer neue Felsstürze um Todtnau

Schon einmal hatten die Todtnauer einen Schrecken dieser Art erlebt: Erst vor knapp zwei Monaten am 7. März hatte sich im Ortsteil Gschwend ein gewaltiger Felsbrocken gelöst. Der war damals in ein Wohngebiet gerollt und in einer Hofeinfahrt gelandet.

Immer wieder gibt es Felsabstürze rund um Todtnau. Im Oktober hatten 70 Menschen wochenlang nicht ihre Häuser betreten dürfen. Auch damals drohten Felsen auf den Ort zu stürzen.

Der Vorgang von Sonntagabend erinnert an ein weiteres tragisches Ereignis von Mitte Oktober: Damals war ein riesiger Felsblock auf die A81 bei Tuningen gestürzt. Ein Porschefahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und verunglückte tödlich.