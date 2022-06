Gegen 13 Uhr tobt plötzlich ein Wirbelsturm durch eine Kleinstadt. Ein Tourist wird von einem Dachziegel erschlagen. Dabei stufen Experten den Tornado als „schwach“ ein.

„Neben umherfliegenden Dachziegeln und umgestürzten Bäumen wurden von vier Häusern die Dächer weggeblasen“ , haben die niederländischen Rettungsdienste der Kleinstadt Zierikzee gemeldet. Sie liegt im Südwesten der Niederlande.

Schon als er entsteht, wirkt der Tornado alles andere als schwach

Nach Angaben der Behörden hat der Tornado am Montagnachmittag eine Spur der Verwüstung in dem Urlaubsort an der Nordsee hinterlassen. Er ist auch bei Deutschen beliebt. Dennoch: Meteorologen sprachen von einem schwachen Tornado.

Doch – auch wenn in den USA ganz andere Wirbelstürme wüten – schon der entstehende „Rüssel“ des Sturms wirkt mächtig:

Flinke storm in Zierikzee… https://t.co/3ruekCHzyP

Vom Tornado angetrieben: Gartensofa schießt an Kneipe vorbei

Hier beobachten eine Mutter und ihr Kind, wie eine Wolke von Papier und Müll durch die Luft gewirbelt wird:

Flinke tornado in Zierikzee https://t.co/gcxqTCh1is

Hier wird's dann wild: Bei Sekunde 15 kommt ein Gartensofa vorbeigerast und Trümmer knallen gegen die Wände:

#Tornado #Zeeland #Zierikzee https://t.co/mBUsGMkdOV

Dachziegel erschlägt Touristen

Schwach oder nicht: Im Hafengebiet wurde ein Tourist von einem herabfallenden Dachziegel getroffen und starb. Zehn Menschen wurden verletzt.

„Es wurde völlig dunkel. Draußen konnte man alles fliegen sehen, alles in der Luft“ , sagte der 72-jährige Freek Kouwenberg aus Zierikzee. „So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Bei einem Haus stürzte den Angaben zufolge die Front ein. Der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete, der Tornado habe auch ein Kirchendach abgedeckt und Trampoline durch die Luft gewirbelt.