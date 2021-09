Was ist eigentlich ein Tornado?

Ein Tornado ist eine sich schnell drehender Luftsäule. Darin können Windgeschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometern pro Stunde herrschen. Damit ein Tornado entsteht, müssen stark gegensätzliche Temperaturen herrschen – feuchtwarme Luft am Boden und trockene, kalte Luft darüber. Warme Luft ist leichter und steigt daher auf. Kalte Luft sinkt dagegen. Kommt zu den heftigen Umwälzungen der Luftmassen noch eine Zunahme der Windgeschwindigkeit, entsteht der typische rotierende Schlauch des Tornados. So extreme Luftmassenumwälzungen wie in den USA kommen in Mitteleuropa allerdings nicht so häufig vor. Daher sind Tornados in Deutschland seltener und meist auch nicht so verheerend. Nach Expertenangaben gibt es jedes Jahr etwa 20 bis 60 Tornados in Deutschland.