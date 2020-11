Bei einem Felssturz in Österreich sind nach Angaben der Bergrettung zwei Menschen getötet worden. Acht weitere Wanderer wurden teilweise schwer verletzt.

In der Bärenschützklamm in der Steiermark waren am Mittwochmittag bei schönem Sommerwetter ein oder mehrere Felsstücke aus den Steilwänden herausgebrochen.

Dabei wurden mehrere Wanderer von den Felsstücken getroffen — zwei Personen starben, acht weitere wurden verletzt. Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um eine 50 Jahre alte Frau aus Ungarn und eine 21-jährige Österreicherin.

Beliebtes Ausflugsziel in Österreich

Die Bärenschützklamm liegt in der Gemeinde Pernegg an der Mur in der Steiermark — etwa 150 Kilometer südlich von Wien.

Eine Steiganlage aus Leitern und Brücken ermöglicht die Durchquerung der wasserführenden Felsklamm auf einer Höhe zwischen 750 und 1.100 Metern über dem Meeresspiegel.

Die Bärenschützklamm in Österreich — beliebtes Ausflugsziel bei vielen Touristen. Imago imago images / imagebroker

Bärenschützklamm: 40.000 Besucher jährlich

Die Klamm ist bei Touristen sehr beliebt. In der Vergangenheit kamen laut ORF jährlich rund 40.000 Besucher, um die spektakuläre, mehrstündige Wanderung über Dutzende Brücken und einige hundert Höhenmeter zu meistern.